Reāllaika Rizenet Token cena šodien ir 0.01068 USD. Seko līdzi reāllaika RIZE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RIZE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RIZE

RIZE Cenas informācija

Kas ir RIZE

RIZE Tehniskais dokuments

RIZE Oficiālā tīmekļa vietne

RIZE Tokenomika

RIZE Cenas prognoze

RIZE Vēsture

RIZE iegādes rokasgrāmata

RIZE uz bezseguma valūtu konvertētājs

RIZE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Rizenet Token logotips

Rizenet Token kurss(RIZE)

1 RIZE uz USD reāllaika cena:

$0.01068
-0.18%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:57 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01037
24h zemākā
$ 0.01231
24h augstākā

$ 0.01037
$ 0.01231
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
+0.18%

-0.18%

-23.39%

-23.39%

Rizenet Token (RIZE) reāllaika cena ir $ 0.01068. Pēdējo 24 stundu laikā RIZE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01037 līdz augstākajai $ 0.01231, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RIZE visu laiku augstākā cena ir $ 0.10217127339481945, savukārt zemākā - $ 0.010133475714606262.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RIZE ir mainījies par +0.18% pēdējā stundā, par -0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Rizenet Token (RIZE) tirgus informācija

No.1051

$ 10.37M
$ 22.93K
$ 53.40M
971.14M
5,000,000,000
4,998,390,125.191813
19.42%

BASE

Pašreizējais Rizenet Token tirgus maksimums ir $ 10.37M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 22.93K. RIZE apjoms apgrozībā ir 971.14M ar kopējo apjomu 4998390125.191813. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 53.40M.

Rizenet Token (RIZE) cenas vēsture USD

Seko Rizenet Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000193-0.18%
30 dienas$ -0.0085-44.32%
60 dienas$ -0.00953-47.16%
90 dienas$ -0.02415-69.34%
Rizenet Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien RIZE cena mainījās par $ -0.0000193 (-0.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Rizenet Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0085 (-44.32%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Rizenet Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RIZE piedzīvoja izmaiņas $ -0.00953 (-47.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Rizenet Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02415 (-69.34%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Rizenet Token (RIZE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Rizenet Token cenas vēstures lapu.

Kas ir Rizenet Token (RIZE)?

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Rizenet Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RIZE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Rizenet Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Rizenet Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Rizenet Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Rizenet Token (RIZE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Rizenet Token (RIZE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Rizenet Token prognozes.

Apskati Rizenet Token cenas prognozi!

Rizenet Token (RIZE) tokenomika

Rizenet Token (RIZE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RIZE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Rizenet Token (RIZE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Rizenet Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Rizenet Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RIZE uz vietējām valūtām

1 Rizenet Token(RIZE) uz VND
281.0442
1 Rizenet Token(RIZE) uz AUD
A$0.0164472
1 Rizenet Token(RIZE) uz GBP
0.0081168
1 Rizenet Token(RIZE) uz EUR
0.0092916
1 Rizenet Token(RIZE) uz USD
$0.01068
1 Rizenet Token(RIZE) uz MYR
RM0.0447492
1 Rizenet Token(RIZE) uz TRY
0.4495212
1 Rizenet Token(RIZE) uz JPY
¥1.63404
1 Rizenet Token(RIZE) uz ARS
ARS$15.5684496
1 Rizenet Token(RIZE) uz RUB
0.86508
1 Rizenet Token(RIZE) uz INR
0.9476364
1 Rizenet Token(RIZE) uz IDR
Rp177.9999288
1 Rizenet Token(RIZE) uz PHP
0.626382
1 Rizenet Token(RIZE) uz EGP
￡E.0.505164
1 Rizenet Token(RIZE) uz BRL
R$0.057672
1 Rizenet Token(RIZE) uz CAD
C$0.014952
1 Rizenet Token(RIZE) uz BDT
1.301892
1 Rizenet Token(RIZE) uz NGN
15.41124
1 Rizenet Token(RIZE) uz COP
$41.23548
1 Rizenet Token(RIZE) uz ZAR
R.0.1872204
1 Rizenet Token(RIZE) uz UAH
0.4494144
1 Rizenet Token(RIZE) uz TZS
T.Sh.26.305374
1 Rizenet Token(RIZE) uz VES
Bs2.38164
1 Rizenet Token(RIZE) uz CLP
$10.10328
1 Rizenet Token(RIZE) uz PKR
Rs3.0194496
1 Rizenet Token(RIZE) uz KZT
5.597388
1 Rizenet Token(RIZE) uz THB
฿0.3479544
1 Rizenet Token(RIZE) uz TWD
NT$0.3303324
1 Rizenet Token(RIZE) uz AED
د.إ0.0391956
1 Rizenet Token(RIZE) uz CHF
Fr0.0086508
1 Rizenet Token(RIZE) uz HKD
HK$0.0829836
1 Rizenet Token(RIZE) uz AMD
֏4.085634
1 Rizenet Token(RIZE) uz MAD
.د.م0.0994308
1 Rizenet Token(RIZE) uz MXN
$0.1995024
1 Rizenet Token(RIZE) uz SAR
ريال0.04005
1 Rizenet Token(RIZE) uz ETB
Br1.6299816
1 Rizenet Token(RIZE) uz KES
KSh1.3797492
1 Rizenet Token(RIZE) uz JOD
د.أ0.00757212
1 Rizenet Token(RIZE) uz PLN
0.0396228
1 Rizenet Token(RIZE) uz RON
лв0.0473124
1 Rizenet Token(RIZE) uz SEK
kr0.1023144
1 Rizenet Token(RIZE) uz BGN
лв0.018156
1 Rizenet Token(RIZE) uz HUF
Ft3.6117624
1 Rizenet Token(RIZE) uz CZK
0.22695
1 Rizenet Token(RIZE) uz KWD
د.ك0.00327876
1 Rizenet Token(RIZE) uz ILS
0.0348168
1 Rizenet Token(RIZE) uz BOB
Bs0.0737988
1 Rizenet Token(RIZE) uz AZN
0.018156
1 Rizenet Token(RIZE) uz TJS
SM0.0984696
1 Rizenet Token(RIZE) uz GEL
0.0290496
1 Rizenet Token(RIZE) uz AOA
Kz9.7891812
1 Rizenet Token(RIZE) uz BHD
.د.ب0.00401568
1 Rizenet Token(RIZE) uz BMD
$0.01068
1 Rizenet Token(RIZE) uz DKK
kr0.06942
1 Rizenet Token(RIZE) uz HNL
L0.2813112
1 Rizenet Token(RIZE) uz MUR
0.490212
1 Rizenet Token(RIZE) uz NAD
$0.1848708
1 Rizenet Token(RIZE) uz NOK
kr0.1091496
1 Rizenet Token(RIZE) uz NZD
$0.0189036
1 Rizenet Token(RIZE) uz PAB
B/.0.01068
1 Rizenet Token(RIZE) uz PGK
K0.0449628
1 Rizenet Token(RIZE) uz QAR
ر.ق0.0388752
1 Rizenet Token(RIZE) uz RSD
дин.1.0905348
1 Rizenet Token(RIZE) uz UZS
soʻm128.6746692
1 Rizenet Token(RIZE) uz ALL
L0.8982948
1 Rizenet Token(RIZE) uz ANG
ƒ0.0191172
1 Rizenet Token(RIZE) uz AWG
ƒ0.0191172
1 Rizenet Token(RIZE) uz BBD
$0.02136
1 Rizenet Token(RIZE) uz BAM
KM0.018156
1 Rizenet Token(RIZE) uz BIF
Fr31.49532
1 Rizenet Token(RIZE) uz BND
$0.013884
1 Rizenet Token(RIZE) uz BSD
$0.01068
1 Rizenet Token(RIZE) uz JMD
$1.7144604
1 Rizenet Token(RIZE) uz KHR
42.8915208
1 Rizenet Token(RIZE) uz KMF
Fr4.54968
1 Rizenet Token(RIZE) uz LAK
232.1739084
1 Rizenet Token(RIZE) uz LKR
රු3.2550504
1 Rizenet Token(RIZE) uz MDL
L0.1809192
1 Rizenet Token(RIZE) uz MGA
Ar47.892324
1 Rizenet Token(RIZE) uz MOP
P0.08544
1 Rizenet Token(RIZE) uz MVR
0.164472
1 Rizenet Token(RIZE) uz MWK
MK18.5416548
1 Rizenet Token(RIZE) uz MZN
MT0.682986
1 Rizenet Token(RIZE) uz NPR
रु1.5150648
1 Rizenet Token(RIZE) uz PYG
75.74256
1 Rizenet Token(RIZE) uz RWF
Fr15.47532
1 Rizenet Token(RIZE) uz SBD
$0.0878964
1 Rizenet Token(RIZE) uz SCR
0.1513356
1 Rizenet Token(RIZE) uz SRD
$0.41118
1 Rizenet Token(RIZE) uz SVC
$0.09345
1 Rizenet Token(RIZE) uz SZL
L0.1848708
1 Rizenet Token(RIZE) uz TMT
m0.0374868
1 Rizenet Token(RIZE) uz TND
د.ت0.03132444
1 Rizenet Token(RIZE) uz TTD
$0.0724104
1 Rizenet Token(RIZE) uz UGX
Sh37.20912
1 Rizenet Token(RIZE) uz XAF
Fr6.09828
1 Rizenet Token(RIZE) uz XCD
$0.028836
1 Rizenet Token(RIZE) uz XOF
Fr6.09828
1 Rizenet Token(RIZE) uz XPF
Fr1.10004
1 Rizenet Token(RIZE) uz BWP
P0.14418
1 Rizenet Token(RIZE) uz BZD
$0.0214668
1 Rizenet Token(RIZE) uz CVE
$1.0292316
1 Rizenet Token(RIZE) uz DJF
Fr1.89036
1 Rizenet Token(RIZE) uz DOP
$0.68619
1 Rizenet Token(RIZE) uz DZD
د.ج1.3949148
1 Rizenet Token(RIZE) uz FJD
$0.0243504
1 Rizenet Token(RIZE) uz GNF
Fr92.8626
1 Rizenet Token(RIZE) uz GTQ
Q0.0818088
1 Rizenet Token(RIZE) uz GYD
$2.234256
1 Rizenet Token(RIZE) uz ISK
kr1.35636

Rizenet Token resurss

Dziļākai izpratnei par Rizenet Token, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Rizenet Token vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Rizenet Token

Kāda ir Rizenet Token (RIZE) vērtība šodien?
Reāllaika RIZE cena USD ir 0.01068 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RIZE uz USD cena?
Pašreizējā RIZE uz USD cena ir $ 0.01068. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Rizenet Token tirgus maksimums?
RIZE tirgus maksimums ir $ 10.37M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RIZE apjoms apgrozībā?
RIZE apjoms apgrozībā ir 971.14M USD.
Kāda bija RIZE vēsturiski augstākā cena?
RIZE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.10217127339481945 USD apmērā.
Kāda bija RIZE vēsturiski zemākā cena?
RIZE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.010133475714606262 USD.
Kāds ir RIZE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RIZE tirdzniecības apjoms ir $ 22.93K USD.
Vai RIZE šogad kāps augstāk?
RIZE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RIZE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Rizenet Token (RIZE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

