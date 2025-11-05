BiržaDEX+
Reāllaika RICE AI cena šodien ir 0.02622 USD. Seko līdzi reāllaika RICE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RICE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RICE

RICE Cenas informācija

Kas ir RICE

RICE Tehniskais dokuments

RICE Oficiālā tīmekļa vietne

RICE Tokenomika

RICE Cenas prognoze

RICE Vēsture

RICE iegādes rokasgrāmata

RICE uz bezseguma valūtu konvertētājs

RICE Tūlītējie darījumi

RICE USDT-M Futures

RICE AI logotips

RICE AI kurss(RICE)

1 RICE uz USD reāllaika cena:

$0.02632
$0.02632
-5.22%1D
USD
RICE AI (RICE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:26 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02547
$ 0.02547
24h zemākā
$ 0.03148
$ 0.03148
24h augstākā

$ 0.02547
$ 0.02547

$ 0.03148
$ 0.03148

--
--

--
--

-0.50%

-5.22%

-48.10%

-48.10%

RICE AI (RICE) reāllaika cena ir $ 0.02622. Pēdējo 24 stundu laikā RICE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02547 līdz augstākajai $ 0.03148, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RICE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RICE ir mainījies par -0.50% pēdējā stundā, par -5.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -48.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RICE AI (RICE) tirgus informācija

--
--

$ 77.15K
$ 77.15K

$ 26.22M
$ 26.22M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Pašreizējais RICE AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 77.15K. RICE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.22M.

RICE AI (RICE) cenas vēsture USD

Seko RICE AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0014496-5.22%
30 dienas$ -0.10405-79.88%
60 dienas$ -0.0933-78.07%
90 dienas$ +0.02122+424.40%
RICE AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien RICE cena mainījās par $ -0.0014496 (-5.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

RICE AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.10405 (-79.88%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

RICE AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RICE piedzīvoja izmaiņas $ -0.0933 (-78.07%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

RICE AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.02122 (+424.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu RICE AI (RICE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati RICE AI cenas vēstures lapu.

Kas ir RICE AI (RICE)?

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu RICE AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RICE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par RICE AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu RICE AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

RICE AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs RICE AI (RICE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RICE AI (RICE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RICE AI prognozes.

Apskati RICE AI cenas prognozi!

RICE AI (RICE) tokenomika

RICE AI (RICE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RICE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties RICE AI (RICE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties RICE AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties RICE AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RICE uz vietējām valūtām

1 RICE AI(RICE) uz VND
689.9793
1 RICE AI(RICE) uz AUD
A$0.0403788
1 RICE AI(RICE) uz GBP
0.0199272
1 RICE AI(RICE) uz EUR
0.0228114
1 RICE AI(RICE) uz USD
$0.02622
1 RICE AI(RICE) uz MYR
RM0.1098618
1 RICE AI(RICE) uz TRY
1.1035998
1 RICE AI(RICE) uz JPY
¥4.01166
1 RICE AI(RICE) uz ARS
ARS$38.2214184
1 RICE AI(RICE) uz RUB
2.12382
1 RICE AI(RICE) uz INR
2.3265006
1 RICE AI(RICE) uz IDR
Rp436.9998252
1 RICE AI(RICE) uz PHP
1.537803
1 RICE AI(RICE) uz EGP
￡E.1.240206
1 RICE AI(RICE) uz BRL
R$0.141588
1 RICE AI(RICE) uz CAD
C$0.036708
1 RICE AI(RICE) uz BDT
3.196218
1 RICE AI(RICE) uz NGN
37.83546
1 RICE AI(RICE) uz COP
$101.23542
1 RICE AI(RICE) uz ZAR
R.0.4596366
1 RICE AI(RICE) uz UAH
1.1033376
1 RICE AI(RICE) uz TZS
T.Sh.64.581171
1 RICE AI(RICE) uz VES
Bs5.84706
1 RICE AI(RICE) uz CLP
$24.80412
1 RICE AI(RICE) uz PKR
Rs7.4129184
1 RICE AI(RICE) uz KZT
13.741902
1 RICE AI(RICE) uz THB
฿0.8542476
1 RICE AI(RICE) uz TWD
NT$0.8109846
1 RICE AI(RICE) uz AED
د.إ0.0962274
1 RICE AI(RICE) uz CHF
Fr0.0212382
1 RICE AI(RICE) uz HKD
HK$0.2037294
1 RICE AI(RICE) uz AMD
֏10.030461
1 RICE AI(RICE) uz MAD
.د.م0.2441082
1 RICE AI(RICE) uz MXN
$0.4897896
1 RICE AI(RICE) uz SAR
ريال0.098325
1 RICE AI(RICE) uz ETB
Br4.0016964
1 RICE AI(RICE) uz KES
KSh3.3873618
1 RICE AI(RICE) uz JOD
د.أ0.01858998
1 RICE AI(RICE) uz PLN
0.0972762
1 RICE AI(RICE) uz RON
лв0.1161546
1 RICE AI(RICE) uz SEK
kr0.2511876
1 RICE AI(RICE) uz BGN
лв0.044574
1 RICE AI(RICE) uz HUF
Ft8.8670796
1 RICE AI(RICE) uz CZK
0.557175
1 RICE AI(RICE) uz KWD
د.ك0.00804954
1 RICE AI(RICE) uz ILS
0.0854772
1 RICE AI(RICE) uz BOB
Bs0.1811802
1 RICE AI(RICE) uz AZN
0.044574
1 RICE AI(RICE) uz TJS
SM0.2417484
1 RICE AI(RICE) uz GEL
0.0713184
1 RICE AI(RICE) uz AOA
Kz24.0329898
1 RICE AI(RICE) uz BHD
.د.ب0.00985872
1 RICE AI(RICE) uz BMD
$0.02622
1 RICE AI(RICE) uz DKK
kr0.17043
1 RICE AI(RICE) uz HNL
L0.6906348
1 RICE AI(RICE) uz MUR
1.203498
1 RICE AI(RICE) uz NAD
$0.4538682
1 RICE AI(RICE) uz NOK
kr0.2679684
1 RICE AI(RICE) uz NZD
$0.0464094
1 RICE AI(RICE) uz PAB
B/.0.02622
1 RICE AI(RICE) uz PGK
K0.1103862
1 RICE AI(RICE) uz QAR
ر.ق0.0954408
1 RICE AI(RICE) uz RSD
дин.2.6773242
1 RICE AI(RICE) uz UZS
soʻm315.9035418
1 RICE AI(RICE) uz ALL
L2.2053642
1 RICE AI(RICE) uz ANG
ƒ0.0469338
1 RICE AI(RICE) uz AWG
ƒ0.0469338
1 RICE AI(RICE) uz BBD
$0.05244
1 RICE AI(RICE) uz BAM
KM0.044574
1 RICE AI(RICE) uz BIF
Fr77.32278
1 RICE AI(RICE) uz BND
$0.034086
1 RICE AI(RICE) uz BSD
$0.02622
1 RICE AI(RICE) uz JMD
$4.2090966
1 RICE AI(RICE) uz KHR
105.3010932
1 RICE AI(RICE) uz KMF
Fr11.16972
1 RICE AI(RICE) uz LAK
569.9999886
1 RICE AI(RICE) uz LKR
රු7.9913316
1 RICE AI(RICE) uz MDL
L0.4441668
1 RICE AI(RICE) uz MGA
Ar117.578346
1 RICE AI(RICE) uz MOP
P0.20976
1 RICE AI(RICE) uz MVR
0.403788
1 RICE AI(RICE) uz MWK
MK45.5208042
1 RICE AI(RICE) uz MZN
MT1.676769
1 RICE AI(RICE) uz NPR
रु3.7195692
1 RICE AI(RICE) uz PYG
185.95224
1 RICE AI(RICE) uz RWF
Fr37.99278
1 RICE AI(RICE) uz SBD
$0.2157906
1 RICE AI(RICE) uz SCR
0.3715374
1 RICE AI(RICE) uz SRD
$1.00947
1 RICE AI(RICE) uz SVC
$0.229425
1 RICE AI(RICE) uz SZL
L0.4538682
1 RICE AI(RICE) uz TMT
m0.0920322
1 RICE AI(RICE) uz TND
د.ت0.07690326
1 RICE AI(RICE) uz TTD
$0.1777716
1 RICE AI(RICE) uz UGX
Sh91.35048
1 RICE AI(RICE) uz XAF
Fr14.97162
1 RICE AI(RICE) uz XCD
$0.070794
1 RICE AI(RICE) uz XOF
Fr14.97162
1 RICE AI(RICE) uz XPF
Fr2.70066
1 RICE AI(RICE) uz BWP
P0.35397
1 RICE AI(RICE) uz BZD
$0.0527022
1 RICE AI(RICE) uz CVE
$2.5268214
1 RICE AI(RICE) uz DJF
Fr4.64094
1 RICE AI(RICE) uz DOP
$1.684635
1 RICE AI(RICE) uz DZD
د.ج3.4245942
1 RICE AI(RICE) uz FJD
$0.0597816
1 RICE AI(RICE) uz GNF
Fr227.9829
1 RICE AI(RICE) uz GTQ
Q0.2008452
1 RICE AI(RICE) uz GYD
$5.485224
1 RICE AI(RICE) uz ISK
kr3.32994

RICE AI resurss

Dziļākai izpratnei par RICE AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā RICE AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par RICE AI

Kāda ir RICE AI (RICE) vērtība šodien?
Reāllaika RICE cena USD ir 0.02622 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RICE uz USD cena?
Pašreizējā RICE uz USD cena ir $ 0.02622. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RICE AI tirgus maksimums?
RICE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RICE apjoms apgrozībā?
RICE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija RICE vēsturiski augstākā cena?
RICE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija RICE vēsturiski zemākā cena?
RICE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir RICE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RICE tirdzniecības apjoms ir $ 77.15K USD.
Vai RICE šogad kāps augstāk?
RICE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RICE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:26 (UTC+8)

RICE AI (RICE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RICE uz USD kalkulators

Summa

RICE
RICE
USD
USD

1 RICE = 0.02622 USD

Tirgot RICE

RICE/USDT
$0.02632
$0.02632
-5.25%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,479.69

$3,200.77

$152.97

$1.0004

$2.1535

$100,479.69

$3,200.77

$152.97

$2.1535

$0.15834

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.42630

$3.4267

$0.0000000000000000000000000247

$0.000000000229

$0.0000788

