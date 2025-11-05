BiržaDEX+
Reāllaika RHEA cena šodien ir 0.01466 USD. Seko līdzi reāllaika RHEA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RHEA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RHEA

RHEA Cenas informācija

Kas ir RHEA

RHEA Tehniskais dokuments

RHEA Oficiālā tīmekļa vietne

RHEA Tokenomika

RHEA Cenas prognoze

RHEA Vēsture

RHEA iegādes rokasgrāmata

RHEA uz bezseguma valūtu konvertētājs

RHEA Tūlītējie darījumi

RHEA USDT-M Futures

RHEA logotips

RHEA kurss(RHEA)

1 RHEA uz USD reāllaika cena:

$0.01466
-6.92%1D
USD
RHEA (RHEA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:19 (UTC+8)

RHEA (RHEA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01439
24h zemākā
$ 0.01721
24h augstākā

$ 0.01439
$ 0.01721
$ 0.11587934887394663
$ 0.016146586202081793
-1.08%

-6.92%

-33.13%

-33.13%

RHEA (RHEA) reāllaika cena ir $ 0.01466. Pēdējo 24 stundu laikā RHEA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01439 līdz augstākajai $ 0.01721, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RHEA visu laiku augstākā cena ir $ 0.11587934887394663, savukārt zemākā - $ 0.016146586202081793.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RHEA ir mainījies par -1.08% pēdējā stundā, par -6.92% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RHEA (RHEA) tirgus informācija

No.1578

$ 2.93M
$ 100.96K
$ 14.66M
200.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.00%

NEAR

Pašreizējais RHEA tirgus maksimums ir $ 2.93M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 100.96K. RHEA apjoms apgrozībā ir 200.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.66M.

RHEA (RHEA) cenas vēsture USD

Seko RHEA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0010899-6.92%
30 dienas$ -0.01452-49.77%
60 dienas$ -0.0191-56.58%
90 dienas$ -0.06185-80.84%
RHEA Cenas izmaiņas šodien

Šodien RHEA cena mainījās par $ -0.0010899 (-6.92%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

RHEA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01452 (-49.77%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

RHEA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RHEA piedzīvoja izmaiņas $ -0.0191 (-56.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

RHEA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.06185 (-80.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu RHEA (RHEA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati RHEA cenas vēstures lapu.

Kas ir RHEA (RHEA)?

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

RHEA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu RHEA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RHEA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par RHEA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu RHEA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

RHEA cenas prognoze (USD)

Kāda būs RHEA (RHEA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RHEA (RHEA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RHEA prognozes.

Apskati RHEA cenas prognozi!

RHEA (RHEA) tokenomika

RHEA (RHEA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RHEA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties RHEA (RHEA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties RHEA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties RHEA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RHEA uz vietējām valūtām

RHEA resurss

Dziļākai izpratnei par RHEA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā RHEA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par RHEA

Kāda ir RHEA (RHEA) vērtība šodien?
Reāllaika RHEA cena USD ir 0.01466 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RHEA uz USD cena?
Pašreizējā RHEA uz USD cena ir $ 0.01466. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RHEA tirgus maksimums?
RHEA tirgus maksimums ir $ 2.93M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RHEA apjoms apgrozībā?
RHEA apjoms apgrozībā ir 200.00M USD.
Kāda bija RHEA vēsturiski augstākā cena?
RHEA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.11587934887394663 USD apmērā.
Kāda bija RHEA vēsturiski zemākā cena?
RHEA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.016146586202081793 USD.
Kāds ir RHEA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RHEA tirdzniecības apjoms ir $ 100.96K USD.
Vai RHEA šogad kāps augstāk?
RHEA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RHEA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:19 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RHEA uz USD kalkulators

Summa

RHEA
RHEA
USD
USD

1 RHEA = 0.01466 USD

Tirgot RHEA

RHEA/USDT
$0.01466
$0.01466
-6.85%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,479.69
$100,479.69

$3,200.77
$3,200.77

$152.97
$152.97

$1.0004
$1.0004

$2.1535
$2.1535

$100,479.69
$100,479.69

$3,200.77
$3,200.77

$152.97
$152.97

$2.1535
$2.1535

$0.15834
$0.15834

