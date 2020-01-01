RealGOAT (RGOAT) tokenomika

RealGOAT (RGOAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RealGOAT (RGOAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RealGOAT (RGOAT) informācija

RealGOAT is meme coin on the BASE chain

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://realgoat.org/
Tehniskais dokuments:
https://www.canva.com/design/DAGHHa2rNKE/tBQEaotkrC8K53DEp12Zxw/view?utm_content=DAGHHa2rNKE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xF0268c5F9aA95Baf5C25D646AAbB900Ac12F0800

RealGOAT (RGOAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RealGOAT (RGOAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 75.60K
$ 75.60K$ 75.60K
Kopējais apjoms:
$ 21.00T
$ 21.00T$ 21.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00T
$ 21.00T$ 21.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 75.60K
$ 75.60K$ 75.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000005
$ 0.000005$ 0.000005
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000968532947
$ 0.000000000968532947$ 0.000000000968532947
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000036
$ 0.0000000036$ 0.0000000036

RealGOAT (RGOAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RealGOAT (RGOAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RGOAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RGOAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RGOAT tokenomiku, uzzini RGOAT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties RGOAT

Vēlies iekļaut RealGOAT (RGOAT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas RGOAT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

RealGOAT (RGOAT) cenas vēsture

RGOAT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RGOAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RGOAT? Mūsu RGOAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.