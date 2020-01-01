Retik Finance (RETIK) tokenomika

Retik Finance (RETIK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Retik Finance (RETIK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Retik Finance (RETIK) informācija

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://retik.com/
Tehniskais dokuments:
https://retik.com/retik-whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d

Retik Finance (RETIK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Retik Finance (RETIK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 678.20K
$ 678.20K$ 678.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.49
$ 2.49$ 2.49
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000400844977448447
$ 0.000400844977448447$ 0.000400844977448447
Pašreizējā cena:
$ 0.0006782
$ 0.0006782$ 0.0006782

Retik Finance (RETIK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Retik Finance (RETIK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RETIK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RETIK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RETIK tokenomiku, uzzini RETIK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties RETIK

Vēlies iekļaut Retik Finance (RETIK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas RETIK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Retik Finance (RETIK) cenas vēsture

RETIK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RETIK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RETIK? Mūsu RETIK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

