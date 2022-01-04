Renewable Energy (RET) tokenomika

Renewable Energy (RET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Renewable Energy (RET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Renewable Energy (RET) informācija

Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ret.life/
Tehniskais dokuments:
https://ret.life/whitepaper-english.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Renewable Energy (RET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Renewable Energy (RET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 672.33K
$ 672.33K$ 672.33K
Kopējais apjoms:
$ 50,000.00T
$ 50,000.00T$ 50,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 20,117.71T
$ 20,117.71T$ 20,117.71T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000000052
$ 0.00000000052$ 0.00000000052
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00000000003342
$ 0.00000000003342$ 0.00000000003342

Renewable Energy (RET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Renewable Energy (RET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RET tokenomiku, uzzini RET tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties RET

Vēlies iekļaut Renewable Energy (RET) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas RET iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Renewable Energy (RET) cenas vēsture

RET cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RET? Mūsu RET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.