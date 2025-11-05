BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PROJECT RESCUE cena šodien ir 0.181 USD. Seko līdzi reāllaika RESCUE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RESCUE cenas tendenci MEXC.Reāllaika PROJECT RESCUE cena šodien ir 0.181 USD. Seko līdzi reāllaika RESCUE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RESCUE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RESCUE

RESCUE Cenas informācija

Kas ir RESCUE

RESCUE Tehniskais dokuments

RESCUE Oficiālā tīmekļa vietne

RESCUE Tokenomika

RESCUE Cenas prognoze

RESCUE Vēsture

RESCUE iegādes rokasgrāmata

RESCUE uz bezseguma valūtu konvertētājs

RESCUE Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PROJECT RESCUE logotips

PROJECT RESCUE kurss(RESCUE)

1 RESCUE uz USD reāllaika cena:

$0.181
$0.181$0.181
-2.53%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:05 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785
24h zemākā
$ 0.1902
$ 0.1902$ 0.1902
24h augstākā

$ 0.1785
$ 0.1785$ 0.1785

$ 0.1902
$ 0.1902$ 0.1902

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

-0.39%

-2.53%

-14.75%

-14.75%

PROJECT RESCUE (RESCUE) reāllaika cena ir $ 0.181. Pēdējo 24 stundu laikā RESCUE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1785 līdz augstākajai $ 0.1902, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RESCUE visu laiku augstākā cena ir $ 0.8680709587324534, savukārt zemākā - $ 0.009358123976666423.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RESCUE ir mainījies par -0.39% pēdējā stundā, par -2.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PROJECT RESCUE (RESCUE) tirgus informācija

No.5381

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.58K
$ 78.58K$ 78.58K

$ 18.10M
$ 18.10M$ 18.10M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

Pašreizējais PROJECT RESCUE tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 78.58K. RESCUE apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 35458333. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.10M.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas vēsture USD

Seko PROJECT RESCUE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.004698-2.53%
30 dienas$ +0.0316+21.15%
60 dienas$ -0.1706-48.53%
90 dienas$ -0.052-22.32%
PROJECT RESCUE Cenas izmaiņas šodien

Šodien RESCUE cena mainījās par $ -0.004698 (-2.53%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PROJECT RESCUE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0316 (+21.15%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PROJECT RESCUE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RESCUE piedzīvoja izmaiņas $ -0.1706 (-48.53%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PROJECT RESCUE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.052 (-22.32%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PROJECT RESCUE (RESCUE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PROJECT RESCUE cenas vēstures lapu.

Kas ir PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PROJECT RESCUE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RESCUE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PROJECT RESCUE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PROJECT RESCUE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PROJECT RESCUE cenas prognoze (USD)

Kāda būs PROJECT RESCUE (RESCUE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PROJECT RESCUE (RESCUE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PROJECT RESCUE prognozes.

Apskati PROJECT RESCUE cenas prognozi!

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomika

PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RESCUE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PROJECT RESCUE (RESCUE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PROJECT RESCUE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PROJECT RESCUE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RESCUE uz vietējām valūtām

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz VND
4,763.015
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AUD
A$0.27874
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz GBP
0.13756
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz EUR
0.15747
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz USD
$0.181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MYR
RM0.75839
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TRY
7.61829
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz JPY
¥27.693
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ARS
ARS$263.84732
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz RUB
14.661
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz INR
16.06013
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz IDR
Rp3,016.66546
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PHP
10.61565
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz EGP
￡E.8.5613
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BRL
R$0.9774
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz CAD
C$0.2534
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BDT
22.0639
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz NGN
261.183
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz COP
$698.841
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ZAR
R.3.17293
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz UAH
7.61648
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TZS
T.Sh.445.81205
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz VES
Bs40.363
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz CLP
$171.226
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PKR
Rs51.17232
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz KZT
94.8621
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz THB
฿5.89698
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TWD
NT$5.59833
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AED
د.إ0.66427
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz CHF
Fr0.14661
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz HKD
HK$1.40637
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AMD
֏69.24155
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MAD
.د.م1.68511
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MXN
$3.38108
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SAR
ريال0.67875
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ETB
Br27.62422
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz KES
KSh23.38339
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz JOD
د.أ0.128329
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PLN
0.67151
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz RON
лв0.80183
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SEK
kr1.73398
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BGN
лв0.3077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz HUF
Ft61.21058
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz CZK
3.84625
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz KWD
د.ك0.055567
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ILS
0.59006
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BOB
Bs1.25071
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AZN
0.3077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TJS
SM1.66882
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz GEL
0.49232
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AOA
Kz165.90279
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BHD
.د.ب0.068056
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BMD
$0.181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz DKK
kr1.1765
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz HNL
L4.76754
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MUR
8.3079
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz NAD
$3.13311
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz NOK
kr1.84982
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz NZD
$0.32037
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PAB
B/.0.181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PGK
K0.76201
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz QAR
ر.ق0.65884
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz RSD
дин.18.48191
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz UZS
soʻm2,180.72239
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ALL
L15.22391
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ANG
ƒ0.32399
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz AWG
ƒ0.32399
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BBD
$0.362
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BAM
KM0.3077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BIF
Fr533.769
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BND
$0.2353
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BSD
$0.181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz JMD
$29.05593
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz KHR
726.90686
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz KMF
Fr77.106
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz LAK
3,934.78253
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz LKR
රු55.16518
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MDL
L3.06614
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MGA
Ar811.6583
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MOP
P1.448
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MVR
2.7874
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MWK
MK314.23591
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz MZN
MT11.57495
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz NPR
रु25.67666
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz PYG
1,283.652
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz RWF
Fr262.269
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SBD
$1.48963
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SCR
2.56477
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SRD
$6.9685
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SVC
$1.58375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz SZL
L3.13311
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TMT
m0.63531
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TND
د.ت0.530873
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz TTD
$1.22718
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz UGX
Sh630.604
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz XAF
Fr103.351
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz XCD
$0.4887
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz XOF
Fr103.351
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz XPF
Fr18.643
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BWP
P2.4435
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz BZD
$0.36381
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz CVE
$17.44297
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz DJF
Fr32.037
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz DOP
$11.62925
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz DZD
د.ج23.64041
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz FJD
$0.41268
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz GNF
Fr1,573.795
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz GTQ
Q1.38646
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz GYD
$37.8652
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) uz ISK
kr22.987

PROJECT RESCUE resurss

Dziļākai izpratnei par PROJECT RESCUE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PROJECT RESCUE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PROJECT RESCUE

Kāda ir PROJECT RESCUE (RESCUE) vērtība šodien?
Reāllaika RESCUE cena USD ir 0.181 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RESCUE uz USD cena?
Pašreizējā RESCUE uz USD cena ir $ 0.181. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PROJECT RESCUE tirgus maksimums?
RESCUE tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RESCUE apjoms apgrozībā?
RESCUE apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija RESCUE vēsturiski augstākā cena?
RESCUE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.8680709587324534 USD apmērā.
Kāda bija RESCUE vēsturiski zemākā cena?
RESCUE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.009358123976666423 USD.
Kāds ir RESCUE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RESCUE tirdzniecības apjoms ir $ 78.58K USD.
Vai RESCUE šogad kāps augstāk?
RESCUE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RESCUE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:05 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RESCUE uz USD kalkulators

Summa

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.181 USD

Tirgot RESCUE

RESCUE/USDT
$0.181
$0.181$0.181
-2.53%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,503.07
$100,503.07$100,503.07

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.20
$3,200.20$3,200.20

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.86
$152.86$152.86

-5.33%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1547
$2.1547$2.1547

-5.58%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,503.07
$100,503.07$100,503.07

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,200.20
$3,200.20$3,200.20

-8.75%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.86
$152.86$152.86

-5.33%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1547
$2.1547$2.1547

-5.58%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15850
$0.15850$0.15850

-3.31%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.41939
$0.41939$0.41939

+2,633.96%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3286
$3.3286$3.3286

+2,119.06%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000229
$0.000000000229$0.000000000229

+166.27%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%