BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Refacta AI cena šodien ir 0.03756 USD. Seko līdzi reāllaika REFACTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REFACTA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Refacta AI cena šodien ir 0.03756 USD. Seko līdzi reāllaika REFACTA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati REFACTA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par REFACTA

REFACTA Cenas informācija

Kas ir REFACTA

REFACTA Tehniskais dokuments

REFACTA Oficiālā tīmekļa vietne

REFACTA Tokenomika

REFACTA Cenas prognoze

REFACTA Vēsture

REFACTA iegādes rokasgrāmata

REFACTA uz bezseguma valūtu konvertētājs

REFACTA Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Refacta AI logotips

Refacta AI kurss(REFACTA)

1 REFACTA uz USD reāllaika cena:

$0.03755
$0.03755$0.03755
+2.53%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:05:51 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588
24h zemākā
$ 0.03826
$ 0.03826$ 0.03826
24h augstākā

$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588

$ 0.03826
$ 0.03826$ 0.03826

--
----

--
----

+3.67%

+2.53%

+4.21%

+4.21%

Refacta AI (REFACTA) reāllaika cena ir $ 0.03756. Pēdējo 24 stundu laikā REFACTA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03588 līdz augstākajai $ 0.03826, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. REFACTA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā REFACTA ir mainījies par +3.67% pēdējā stundā, par +2.53% pēdējo 24 stundu laikā un par +4.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Refacta AI (REFACTA) tirgus informācija

--
----

$ 591.34K
$ 591.34K$ 591.34K

$ 37.56M
$ 37.56M$ 37.56M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Pašreizējais Refacta AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 591.34K. REFACTA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.56M.

Refacta AI (REFACTA) cenas vēsture USD

Seko Refacta AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0009266+2.53%
30 dienas$ +0.01909+103.35%
60 dienas$ +0.01674+80.40%
90 dienas$ +0.03256+651.20%
Refacta AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien REFACTA cena mainījās par $ +0.0009266 (+2.53%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Refacta AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.01909 (+103.35%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Refacta AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, REFACTA piedzīvoja izmaiņas $ +0.01674 (+80.40%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Refacta AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03256 (+651.20%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Refacta AI (REFACTA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Refacta AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Refacta AI (REFACTA)?

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Refacta AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt REFACTA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Refacta AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Refacta AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Refacta AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Refacta AI (REFACTA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Refacta AI (REFACTA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Refacta AI prognozes.

Apskati Refacta AI cenas prognozi!

Refacta AI (REFACTA) tokenomika

Refacta AI (REFACTA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par REFACTA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Refacta AI (REFACTA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Refacta AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Refacta AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

REFACTA uz vietējām valūtām

1 Refacta AI(REFACTA) uz VND
988.3914
1 Refacta AI(REFACTA) uz AUD
A$0.0578424
1 Refacta AI(REFACTA) uz GBP
0.0285456
1 Refacta AI(REFACTA) uz EUR
0.0326772
1 Refacta AI(REFACTA) uz USD
$0.03756
1 Refacta AI(REFACTA) uz MYR
RM0.1573764
1 Refacta AI(REFACTA) uz TRY
1.5809004
1 Refacta AI(REFACTA) uz JPY
¥5.74668
1 Refacta AI(REFACTA) uz ARS
ARS$54.7519632
1 Refacta AI(REFACTA) uz RUB
3.04236
1 Refacta AI(REFACTA) uz INR
3.3326988
1 Refacta AI(REFACTA) uz IDR
Rp625.9997496
1 Refacta AI(REFACTA) uz PHP
2.202894
1 Refacta AI(REFACTA) uz EGP
￡E.1.776588
1 Refacta AI(REFACTA) uz BRL
R$0.202824
1 Refacta AI(REFACTA) uz CAD
C$0.052584
1 Refacta AI(REFACTA) uz BDT
4.578564
1 Refacta AI(REFACTA) uz NGN
54.19908
1 Refacta AI(REFACTA) uz COP
$145.01916
1 Refacta AI(REFACTA) uz ZAR
R.0.6584268
1 Refacta AI(REFACTA) uz UAH
1.5805248
1 Refacta AI(REFACTA) uz TZS
T.Sh.92.512158
1 Refacta AI(REFACTA) uz VES
Bs8.37588
1 Refacta AI(REFACTA) uz CLP
$35.53176
1 Refacta AI(REFACTA) uz PKR
Rs10.6189632
1 Refacta AI(REFACTA) uz KZT
19.685196
1 Refacta AI(REFACTA) uz THB
฿1.2237048
1 Refacta AI(REFACTA) uz TWD
NT$1.1617308
1 Refacta AI(REFACTA) uz AED
د.إ0.1378452
1 Refacta AI(REFACTA) uz CHF
Fr0.0304236
1 Refacta AI(REFACTA) uz HKD
HK$0.2918412
1 Refacta AI(REFACTA) uz AMD
֏14.368578
1 Refacta AI(REFACTA) uz MAD
.د.م0.3496836
1 Refacta AI(REFACTA) uz MXN
$0.7016208
1 Refacta AI(REFACTA) uz SAR
ريال0.14085
1 Refacta AI(REFACTA) uz ETB
Br5.7324072
1 Refacta AI(REFACTA) uz KES
KSh4.8523764
1 Refacta AI(REFACTA) uz JOD
د.أ0.02663004
1 Refacta AI(REFACTA) uz PLN
0.1393476
1 Refacta AI(REFACTA) uz RON
лв0.1663908
1 Refacta AI(REFACTA) uz SEK
kr0.3598248
1 Refacta AI(REFACTA) uz BGN
лв0.063852
1 Refacta AI(REFACTA) uz HUF
Ft12.7020408
1 Refacta AI(REFACTA) uz CZK
0.79815
1 Refacta AI(REFACTA) uz KWD
د.ك0.01153092
1 Refacta AI(REFACTA) uz ILS
0.1224456
1 Refacta AI(REFACTA) uz BOB
Bs0.2595396
1 Refacta AI(REFACTA) uz AZN
0.063852
1 Refacta AI(REFACTA) uz TJS
SM0.3463032
1 Refacta AI(REFACTA) uz GEL
0.1021632
1 Refacta AI(REFACTA) uz AOA
Kz34.4271204
1 Refacta AI(REFACTA) uz BHD
.د.ب0.01412256
1 Refacta AI(REFACTA) uz BMD
$0.03756
1 Refacta AI(REFACTA) uz DKK
kr0.24414
1 Refacta AI(REFACTA) uz HNL
L0.9893304
1 Refacta AI(REFACTA) uz MUR
1.724004
1 Refacta AI(REFACTA) uz NAD
$0.6501636
1 Refacta AI(REFACTA) uz NOK
kr0.3838632
1 Refacta AI(REFACTA) uz NZD
$0.0664812
1 Refacta AI(REFACTA) uz PAB
B/.0.03756
1 Refacta AI(REFACTA) uz PGK
K0.1581276
1 Refacta AI(REFACTA) uz QAR
ر.ق0.1367184
1 Refacta AI(REFACTA) uz RSD
дин.3.8352516
1 Refacta AI(REFACTA) uz UZS
soʻm452.5300164
1 Refacta AI(REFACTA) uz ALL
L3.1591716
1 Refacta AI(REFACTA) uz ANG
ƒ0.0672324
1 Refacta AI(REFACTA) uz AWG
ƒ0.0672324
1 Refacta AI(REFACTA) uz BBD
$0.07512
1 Refacta AI(REFACTA) uz BAM
KM0.063852
1 Refacta AI(REFACTA) uz BIF
Fr110.76444
1 Refacta AI(REFACTA) uz BND
$0.048828
1 Refacta AI(REFACTA) uz BSD
$0.03756
1 Refacta AI(REFACTA) uz JMD
$6.0295068
1 Refacta AI(REFACTA) uz KHR
150.8432136
1 Refacta AI(REFACTA) uz KMF
Fr16.00056
1 Refacta AI(REFACTA) uz LAK
816.5217228
1 Refacta AI(REFACTA) uz LKR
රු11.4475368
1 Refacta AI(REFACTA) uz MDL
L0.6362664
1 Refacta AI(REFACTA) uz MGA
Ar168.430308
1 Refacta AI(REFACTA) uz MOP
P0.30048
1 Refacta AI(REFACTA) uz MVR
0.578424
1 Refacta AI(REFACTA) uz MWK
MK65.2082916
1 Refacta AI(REFACTA) uz MZN
MT2.401962
1 Refacta AI(REFACTA) uz NPR
रु5.3282616
1 Refacta AI(REFACTA) uz PYG
266.37552
1 Refacta AI(REFACTA) uz RWF
Fr54.42444
1 Refacta AI(REFACTA) uz SBD
$0.3091188
1 Refacta AI(REFACTA) uz SCR
0.5322252
1 Refacta AI(REFACTA) uz SRD
$1.44606
1 Refacta AI(REFACTA) uz SVC
$0.32865
1 Refacta AI(REFACTA) uz SZL
L0.6501636
1 Refacta AI(REFACTA) uz TMT
m0.1318356
1 Refacta AI(REFACTA) uz TND
د.ت0.11016348
1 Refacta AI(REFACTA) uz TTD
$0.2546568
1 Refacta AI(REFACTA) uz UGX
Sh130.85904
1 Refacta AI(REFACTA) uz XAF
Fr21.44676
1 Refacta AI(REFACTA) uz XCD
$0.101412
1 Refacta AI(REFACTA) uz XOF
Fr21.44676
1 Refacta AI(REFACTA) uz XPF
Fr3.86868
1 Refacta AI(REFACTA) uz BWP
P0.50706
1 Refacta AI(REFACTA) uz BZD
$0.0754956
1 Refacta AI(REFACTA) uz CVE
$3.6196572
1 Refacta AI(REFACTA) uz DJF
Fr6.64812
1 Refacta AI(REFACTA) uz DOP
$2.41323
1 Refacta AI(REFACTA) uz DZD
د.ج4.9057116
1 Refacta AI(REFACTA) uz FJD
$0.0856368
1 Refacta AI(REFACTA) uz GNF
Fr326.5842
1 Refacta AI(REFACTA) uz GTQ
Q0.2877096
1 Refacta AI(REFACTA) uz GYD
$7.857552
1 Refacta AI(REFACTA) uz ISK
kr4.77012

Refacta AI resurss

Dziļākai izpratnei par Refacta AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Refacta AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Refacta AI

Kāda ir Refacta AI (REFACTA) vērtība šodien?
Reāllaika REFACTA cena USD ir 0.03756 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā REFACTA uz USD cena?
Pašreizējā REFACTA uz USD cena ir $ 0.03756. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Refacta AI tirgus maksimums?
REFACTA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir REFACTA apjoms apgrozībā?
REFACTA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija REFACTA vēsturiski augstākā cena?
REFACTA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija REFACTA vēsturiski zemākā cena?
REFACTA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir REFACTA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu REFACTA tirdzniecības apjoms ir $ 591.34K USD.
Vai REFACTA šogad kāps augstāk?
REFACTA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati REFACTA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:05:51 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

REFACTA uz USD kalkulators

Summa

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.03756 USD

Tirgot REFACTA

REFACTA/USDT
$0.03755
$0.03755$0.03755
+2.53%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,601.67
$100,601.67$100,601.67

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,203.99
$3,203.99$3,203.99

-8.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1584
$2.1584$2.1584

-5.42%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,601.67
$100,601.67$100,601.67

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,203.99
$3,203.99$3,203.99

-8.64%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1584
$2.1584$2.1584

-5.42%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15883
$0.15883$0.15883

-3.11%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.36540
$0.36540$0.36540

+2,282.00%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.2042
$3.2042$3.2042

+2,036.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000229
$0.000000000229$0.000000000229

+166.27%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%