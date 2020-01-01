Radiant (RDNT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Radiant (RDNT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Radiant (RDNT) informācija

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://radiant.capital/
Tehniskais dokuments:
https://docs.radiant.capital/radiant/
Bloku pārlūks:
https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0

Radiant (RDNT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Radiant (RDNT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 26.99M
Kopējais apjoms:
$ 1.50B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.29B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 31.34M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.52
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011151453356042723
Pašreizējā cena:
$ 0.02089
Radiant (RDNT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Radiant (RDNT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RDNT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RDNT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RDNT tokenomiku, uzzini RDNT tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.