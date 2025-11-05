BiržaDEX+
Reāllaika Reddit cena šodien ir 187.79 USD. Seko līdzi reāllaika RDDTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RDDTON cenas tendenci MEXC.

Reddit logotips

Reddit kurss(RDDTON)

1 RDDTON uz USD reāllaika cena:

$187.79
$187.79$187.79
-1.66%1D
USD
Reddit (RDDTON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:05:26 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 187.76
$ 187.76$ 187.76
24h zemākā
$ 204.99
$ 204.99$ 204.99
24h augstākā

$ 187.76
$ 187.76$ 187.76

$ 204.99
$ 204.99$ 204.99

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

-0.70%

-1.66%

-12.05%

-12.05%

Reddit (RDDTON) reāllaika cena ir $ 187.79. Pēdējo 24 stundu laikā RDDTON tika tirgots robežās no zemākās $ 187.76 līdz augstākajai $ 204.99, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RDDTON visu laiku augstākā cena ir $ 282.4541904298624, savukārt zemākā - $ 187.01273448374423.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RDDTON ir mainījies par -0.70% pēdējā stundā, par -1.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Reddit (RDDTON) tirgus informācija

No.2475

$ 483.03K
$ 483.03K$ 483.03K

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

$ 483.03K
$ 483.03K$ 483.03K

2.57K
2.57K 2.57K

2,572.18482293
2,572.18482293 2,572.18482293

ETH

Pašreizējais Reddit tirgus maksimums ir $ 483.03K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.60K. RDDTON apjoms apgrozībā ir 2.57K ar kopējo apjomu 2572.18482293. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 483.03K.

Reddit (RDDTON) cenas vēsture USD

Seko Reddit cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.1699-1.66%
30 dienas$ -20.62-9.90%
60 dienas$ -12.21-6.11%
90 dienas$ -12.21-6.11%
Reddit Cenas izmaiņas šodien

Šodien RDDTON cena mainījās par $ -3.1699 (-1.66%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Reddit 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -20.62 (-9.90%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Reddit 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RDDTON piedzīvoja izmaiņas $ -12.21 (-6.11%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Reddit 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -12.21 (-6.11%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Reddit (RDDTON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Reddit cenas vēstures lapu.

Kas ir Reddit (RDDTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Reddit ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RDDTON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Reddit mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Reddit pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Reddit cenas prognoze (USD)

Kāda būs Reddit (RDDTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Reddit (RDDTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Reddit prognozes.

Apskati Reddit cenas prognozi!

Reddit (RDDTON) tokenomika

Reddit (RDDTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RDDTON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Reddit (RDDTON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Reddit? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Reddit MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RDDTON uz vietējām valūtām

1 Reddit(RDDTON) uz VND
4,941,693.85
1 Reddit(RDDTON) uz AUD
A$289.1966
1 Reddit(RDDTON) uz GBP
142.7204
1 Reddit(RDDTON) uz EUR
163.3773
1 Reddit(RDDTON) uz USD
$187.79
1 Reddit(RDDTON) uz MYR
RM786.8401
1 Reddit(RDDTON) uz TRY
7,904.0811
1 Reddit(RDDTON) uz JPY
¥28,731.87
1 Reddit(RDDTON) uz ARS
ARS$273,745.2388
1 Reddit(RDDTON) uz RUB
15,210.99
1 Reddit(RDDTON) uz INR
16,662.6067
1 Reddit(RDDTON) uz IDR
Rp3,129,832.0814
1 Reddit(RDDTON) uz PHP
11,013.8835
1 Reddit(RDDTON) uz EGP
￡E.8,882.467
1 Reddit(RDDTON) uz BRL
R$1,014.066
1 Reddit(RDDTON) uz CAD
C$262.906
1 Reddit(RDDTON) uz BDT
22,891.601
1 Reddit(RDDTON) uz NGN
270,980.97
1 Reddit(RDDTON) uz COP
$725,057.19
1 Reddit(RDDTON) uz ZAR
R.3,291.9587
1 Reddit(RDDTON) uz UAH
7,902.2032
1 Reddit(RDDTON) uz TZS
T.Sh.462,536.1595
1 Reddit(RDDTON) uz VES
Bs41,877.17
1 Reddit(RDDTON) uz CLP
$177,649.34
1 Reddit(RDDTON) uz PKR
Rs53,091.9888
1 Reddit(RDDTON) uz KZT
98,420.739
1 Reddit(RDDTON) uz THB
฿6,118.1982
1 Reddit(RDDTON) uz TWD
NT$5,808.3447
1 Reddit(RDDTON) uz AED
د.إ689.1893
1 Reddit(RDDTON) uz CHF
Fr152.1099
1 Reddit(RDDTON) uz HKD
HK$1,459.1283
1 Reddit(RDDTON) uz AMD
֏71,839.0645
1 Reddit(RDDTON) uz MAD
.د.م1,748.3249
1 Reddit(RDDTON) uz MXN
$3,507.9172
1 Reddit(RDDTON) uz SAR
ريال704.2125
1 Reddit(RDDTON) uz ETB
Br28,660.5098
1 Reddit(RDDTON) uz KES
KSh24,260.5901
1 Reddit(RDDTON) uz JOD
د.أ133.14311
1 Reddit(RDDTON) uz PLN
696.7009
1 Reddit(RDDTON) uz RON
лв831.9097
1 Reddit(RDDTON) uz SEK
kr1,799.0282
1 Reddit(RDDTON) uz BGN
лв319.243
1 Reddit(RDDTON) uz HUF
Ft63,506.8222
1 Reddit(RDDTON) uz CZK
3,990.5375
1 Reddit(RDDTON) uz KWD
د.ك57.65153
1 Reddit(RDDTON) uz ILS
612.1954
1 Reddit(RDDTON) uz BOB
Bs1,297.6289
1 Reddit(RDDTON) uz AZN
319.243
1 Reddit(RDDTON) uz TJS
SM1,731.4238
1 Reddit(RDDTON) uz GEL
510.7888
1 Reddit(RDDTON) uz AOA
Kz172,126.4361
1 Reddit(RDDTON) uz BHD
.د.ب70.60904
1 Reddit(RDDTON) uz BMD
$187.79
1 Reddit(RDDTON) uz DKK
kr1,220.635
1 Reddit(RDDTON) uz HNL
L4,946.3886
1 Reddit(RDDTON) uz MUR
8,619.561
1 Reddit(RDDTON) uz NAD
$3,250.6449
1 Reddit(RDDTON) uz NOK
kr1,919.2138
1 Reddit(RDDTON) uz NZD
$332.3883
1 Reddit(RDDTON) uz PAB
B/.187.79
1 Reddit(RDDTON) uz PGK
K790.5959
1 Reddit(RDDTON) uz QAR
ر.ق683.5556
1 Reddit(RDDTON) uz RSD
дин.19,175.2369
1 Reddit(RDDTON) uz UZS
soʻm2,262,529.6001
1 Reddit(RDDTON) uz ALL
L15,795.0169
1 Reddit(RDDTON) uz ANG
ƒ336.1441
1 Reddit(RDDTON) uz AWG
ƒ336.1441
1 Reddit(RDDTON) uz BBD
$375.58
1 Reddit(RDDTON) uz BAM
KM319.243
1 Reddit(RDDTON) uz BIF
Fr553,792.71
1 Reddit(RDDTON) uz BND
$244.127
1 Reddit(RDDTON) uz BSD
$187.79
1 Reddit(RDDTON) uz JMD
$30,145.9287
1 Reddit(RDDTON) uz KHR
754,175.9074
1 Reddit(RDDTON) uz KMF
Fr79,998.54
1 Reddit(RDDTON) uz LAK
4,082,391.2227
1 Reddit(RDDTON) uz LKR
රු57,234.6362
1 Reddit(RDDTON) uz MDL
L3,181.1626
1 Reddit(RDDTON) uz MGA
Ar842,106.697
1 Reddit(RDDTON) uz MOP
P1,502.32
1 Reddit(RDDTON) uz MVR
2,891.966
1 Reddit(RDDTON) uz MWK
MK326,024.0969
1 Reddit(RDDTON) uz MZN
MT12,009.1705
1 Reddit(RDDTON) uz NPR
रु26,639.8894
1 Reddit(RDDTON) uz PYG
1,331,806.68
1 Reddit(RDDTON) uz RWF
Fr272,107.71
1 Reddit(RDDTON) uz SBD
$1,545.5117
1 Reddit(RDDTON) uz SCR
2,660.9843
1 Reddit(RDDTON) uz SRD
$7,229.915
1 Reddit(RDDTON) uz SVC
$1,643.1625
1 Reddit(RDDTON) uz SZL
L3,250.6449
1 Reddit(RDDTON) uz TMT
m659.1429
1 Reddit(RDDTON) uz TND
د.ت550.78807
1 Reddit(RDDTON) uz TTD
$1,273.2162
1 Reddit(RDDTON) uz UGX
Sh654,260.36
1 Reddit(RDDTON) uz XAF
Fr107,228.09
1 Reddit(RDDTON) uz XCD
$507.033
1 Reddit(RDDTON) uz XOF
Fr107,228.09
1 Reddit(RDDTON) uz XPF
Fr19,342.37
1 Reddit(RDDTON) uz BWP
P2,535.165
1 Reddit(RDDTON) uz BZD
$377.4579
1 Reddit(RDDTON) uz CVE
$18,097.3223
1 Reddit(RDDTON) uz DJF
Fr33,238.83
1 Reddit(RDDTON) uz DOP
$12,065.5075
1 Reddit(RDDTON) uz DZD
د.ج24,527.2519
1 Reddit(RDDTON) uz FJD
$428.1612
1 Reddit(RDDTON) uz GNF
Fr1,632,834.05
1 Reddit(RDDTON) uz GTQ
Q1,438.4714
1 Reddit(RDDTON) uz GYD
$39,285.668
1 Reddit(RDDTON) uz ISK
kr23,849.33

Reddit resurss

Dziļākai izpratnei par Reddit, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Reddit vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Reddit

Kāda ir Reddit (RDDTON) vērtība šodien?
Reāllaika RDDTON cena USD ir 187.79 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RDDTON uz USD cena?
Pašreizējā RDDTON uz USD cena ir $ 187.79. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Reddit tirgus maksimums?
RDDTON tirgus maksimums ir $ 483.03K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RDDTON apjoms apgrozībā?
RDDTON apjoms apgrozībā ir 2.57K USD.
Kāda bija RDDTON vēsturiski augstākā cena?
RDDTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 282.4541904298624 USD apmērā.
Kāda bija RDDTON vēsturiski zemākā cena?
RDDTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 187.01273448374423 USD.
Kāds ir RDDTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RDDTON tirdzniecības apjoms ir $ 61.60K USD.
Vai RDDTON šogad kāps augstāk?
RDDTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RDDTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:05:26 (UTC+8)

Reddit (RDDTON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RDDTON uz USD kalkulators

Summa

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 187.79 USD

Tirgot RDDTON

RDDTON/USDT
$187.79
$187.79$187.79
-1.75%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

