Rarible (RARI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Rarible (RARI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Rarible (RARI) informācija

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://rari.foundation
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf

Rarible (RARI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Rarible (RARI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 18.74M
$ 18.74M$ 18.74M
Kopējais apjoms:
$ 25.00M
$ 25.00M$ 25.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 19.49M
$ 19.49M$ 19.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.04M
$ 24.04M$ 24.04M
Visu laiku augstākā cena:
$ 49.33
$ 49.33$ 49.33
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.309504826433
$ 0.309504826433$ 0.309504826433
Pašreizējā cena:
$ 0.9614
$ 0.9614$ 0.9614

Rarible (RARI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Rarible (RARI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RARI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RARI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RARI tokenomiku, uzzini RARI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties RARI

Vēlies iekļaut Rarible (RARI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas RARI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Rarible (RARI) cenas vēsture

RARI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RARI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RARI? Mūsu RARI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.