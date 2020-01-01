Rain Coin (RAINCOIN) tokenomika

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Rain Coin (RAINCOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Rain Coin (RAINCOIN) informācija

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://raincoin.xyz
Tehniskais dokuments:
https://raincoin.xyz/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Rain Coin (RAINCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 23.21
$ 23.21$ 23.21
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958
Pašreizējā cena:
$ 4.222
$ 4.222$ 4.222

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Rain Coin (RAINCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais RAINCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu RAINCOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti RAINCOIN tokenomiku, uzzini RAINCOIN tokena reāllaika cenu!

Rain Coin (RAINCOIN) cenas vēsture

RAINCOIN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

RAINCOIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas RAINCOIN? Mūsu RAINCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

