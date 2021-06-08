Quickswap (QUICK) tokenomika

Quickswap (QUICK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Quickswap (QUICK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Quickswap (QUICK) informācija

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://quickswap.exchange/
Tehniskais dokuments:
https://docs.quickswap.exchange/
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17

Quickswap (QUICK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Quickswap (QUICK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.69M
$ 17.69M$ 17.69M
Kopējais apjoms:
$ 946.26M
$ 946.26M$ 946.26M
Apjoms apgrozībā:
$ 737.43M
$ 737.43M$ 737.43M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.99M
$ 23.99M$ 23.99M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.119
$ 0.119$ 0.119
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012
Pašreizējā cena:
$ 0.02399
$ 0.02399$ 0.02399

Quickswap (QUICK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Quickswap (QUICK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QUICK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QUICK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QUICK tokenomiku, uzzini QUICK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties QUICK

Vēlies iekļaut Quickswap (QUICK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas QUICK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Quickswap (QUICK) cenas vēsture

QUICK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

QUICK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QUICK? Mūsu QUICK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.