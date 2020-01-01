RichQUACK (QUACK) tokenomika

RichQUACK (QUACK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par RichQUACK (QUACK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

RichQUACK (QUACK) informācija

QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.richquack.com
Tehniskais dokuments:
https://www.richquack.com/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C

RichQUACK (QUACK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos RichQUACK (QUACK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.80M
$ 14.80M$ 14.80M
Kopējais apjoms:
$ 46,775.86T
$ 46,775.86T$ 46,775.86T
Apjoms apgrozībā:
$ 44,085.96T
$ 44,085.96T$ 44,085.96T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 15.70M
$ 15.70M$ 15.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000000009
$ 0.000000009$ 0.000000009
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000003356
$ 0.0000000003356$ 0.0000000003356

RichQUACK (QUACK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

RichQUACK (QUACK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QUACK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QUACK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QUACK tokenomiku, uzzini QUACK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties QUACK

Vēlies iekļaut RichQUACK (QUACK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas QUACK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

RichQUACK (QUACK) cenas vēsture

QUACK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

QUACK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas QUACK? Mūsu QUACK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.