BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Quanto cena šodien ir 0.00237 USD. Seko līdzi reāllaika QTO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QTO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Quanto cena šodien ir 0.00237 USD. Seko līdzi reāllaika QTO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QTO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QTO

QTO Cenas informācija

Kas ir QTO

QTO Tehniskais dokuments

QTO Oficiālā tīmekļa vietne

QTO Tokenomika

QTO Cenas prognoze

QTO Vēsture

QTO iegādes rokasgrāmata

QTO uz bezseguma valūtu konvertētājs

QTO Tūlītējie darījumi

QTO USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Quanto logotips

Quanto kurss(QTO)

1 QTO uz USD reāllaika cena:

$0.00237
$0.00237$0.00237
-12.35%1D
USD
Quanto (QTO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:46 (UTC+8)

Quanto (QTO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.002354
$ 0.002354$ 0.002354
24h zemākā
$ 0.003286
$ 0.003286$ 0.003286
24h augstākā

$ 0.002354
$ 0.002354$ 0.002354

$ 0.003286
$ 0.003286$ 0.003286

$ 0.07476906273079051
$ 0.07476906273079051$ 0.07476906273079051

$ 0.003183875842349282
$ 0.003183875842349282$ 0.003183875842349282

-4.56%

-12.35%

-51.56%

-51.56%

Quanto (QTO) reāllaika cena ir $ 0.00237. Pēdējo 24 stundu laikā QTO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.002354 līdz augstākajai $ 0.003286, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QTO visu laiku augstākā cena ir $ 0.07476906273079051, savukārt zemākā - $ 0.003183875842349282.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QTO ir mainījies par -4.56% pēdējā stundā, par -12.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -51.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Quanto (QTO) tirgus informācija

No.3723

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 64.08K
$ 64.08K$ 64.08K

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

0.00
0.00 0.00

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

980,977,386.37
980,977,386.37 980,977,386.37

0.00%

SOL

Pašreizējais Quanto tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.08K. QTO apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 980977386.37. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.32M.

Quanto (QTO) cenas vēsture USD

Seko Quanto cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00033394-12.35%
30 dienas$ -0.00838-77.96%
60 dienas$ -0.00763-76.30%
90 dienas$ -0.00763-76.30%
Quanto Cenas izmaiņas šodien

Šodien QTO cena mainījās par $ -0.00033394 (-12.35%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Quanto 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00838 (-77.96%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Quanto 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, QTO piedzīvoja izmaiņas $ -0.00763 (-76.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Quanto 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00763 (-76.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Quanto (QTO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Quanto cenas vēstures lapu.

Kas ir Quanto (QTO)?

Quanto ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Quanto ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt QTO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Quanto mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Quanto pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Quanto cenas prognoze (USD)

Kāda būs Quanto (QTO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Quanto (QTO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Quanto prognozes.

Apskati Quanto cenas prognozi!

Quanto (QTO) tokenomika

Quanto (QTO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QTO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Quanto (QTO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Quanto? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Quanto MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

QTO uz vietējām valūtām

1 Quanto(QTO) uz VND
62.36655
1 Quanto(QTO) uz AUD
A$0.0036498
1 Quanto(QTO) uz GBP
0.0018012
1 Quanto(QTO) uz EUR
0.0020619
1 Quanto(QTO) uz USD
$0.00237
1 Quanto(QTO) uz MYR
RM0.0099303
1 Quanto(QTO) uz TRY
0.0997533
1 Quanto(QTO) uz JPY
¥0.36261
1 Quanto(QTO) uz ARS
ARS$3.4547964
1 Quanto(QTO) uz RUB
0.19197
1 Quanto(QTO) uz INR
0.2102901
1 Quanto(QTO) uz IDR
Rp39.4999842
1 Quanto(QTO) uz PHP
0.1390005
1 Quanto(QTO) uz EGP
￡E.0.112101
1 Quanto(QTO) uz BRL
R$0.012798
1 Quanto(QTO) uz CAD
C$0.003318
1 Quanto(QTO) uz BDT
0.288903
1 Quanto(QTO) uz NGN
3.41991
1 Quanto(QTO) uz COP
$9.15057
1 Quanto(QTO) uz ZAR
R.0.0415461
1 Quanto(QTO) uz UAH
0.0997296
1 Quanto(QTO) uz TZS
T.Sh.5.8374285
1 Quanto(QTO) uz VES
Bs0.52851
1 Quanto(QTO) uz CLP
$2.24202
1 Quanto(QTO) uz PKR
Rs0.6700464
1 Quanto(QTO) uz KZT
1.242117
1 Quanto(QTO) uz THB
฿0.0772146
1 Quanto(QTO) uz TWD
NT$0.0733041
1 Quanto(QTO) uz AED
د.إ0.0086979
1 Quanto(QTO) uz CHF
Fr0.0019197
1 Quanto(QTO) uz HKD
HK$0.0184149
1 Quanto(QTO) uz AMD
֏0.9066435
1 Quanto(QTO) uz MAD
.د.م0.0220647
1 Quanto(QTO) uz MXN
$0.0442716
1 Quanto(QTO) uz SAR
ريال0.0088875
1 Quanto(QTO) uz ETB
Br0.3617094
1 Quanto(QTO) uz KES
KSh0.3061803
1 Quanto(QTO) uz JOD
د.أ0.00168033
1 Quanto(QTO) uz PLN
0.0087927
1 Quanto(QTO) uz RON
лв0.0104991
1 Quanto(QTO) uz SEK
kr0.0227046
1 Quanto(QTO) uz BGN
лв0.004029
1 Quanto(QTO) uz HUF
Ft0.8014866
1 Quanto(QTO) uz CZK
0.0503625
1 Quanto(QTO) uz KWD
د.ك0.00072759
1 Quanto(QTO) uz ILS
0.0077262
1 Quanto(QTO) uz BOB
Bs0.0163767
1 Quanto(QTO) uz AZN
0.004029
1 Quanto(QTO) uz TJS
SM0.0218514
1 Quanto(QTO) uz GEL
0.0064464
1 Quanto(QTO) uz AOA
Kz2.1723183
1 Quanto(QTO) uz BHD
.د.ب0.00089112
1 Quanto(QTO) uz BMD
$0.00237
1 Quanto(QTO) uz DKK
kr0.015405
1 Quanto(QTO) uz HNL
L0.0624258
1 Quanto(QTO) uz MUR
0.108783
1 Quanto(QTO) uz NAD
$0.0410247
1 Quanto(QTO) uz NOK
kr0.0242214
1 Quanto(QTO) uz NZD
$0.0041949
1 Quanto(QTO) uz PAB
B/.0.00237
1 Quanto(QTO) uz PGK
K0.0099777
1 Quanto(QTO) uz QAR
ر.ق0.0086268
1 Quanto(QTO) uz RSD
дин.0.2420007
1 Quanto(QTO) uz UZS
soʻm28.5542103
1 Quanto(QTO) uz ALL
L0.1993407
1 Quanto(QTO) uz ANG
ƒ0.0042423
1 Quanto(QTO) uz AWG
ƒ0.0042423
1 Quanto(QTO) uz BBD
$0.00474
1 Quanto(QTO) uz BAM
KM0.004029
1 Quanto(QTO) uz BIF
Fr6.98913
1 Quanto(QTO) uz BND
$0.003081
1 Quanto(QTO) uz BSD
$0.00237
1 Quanto(QTO) uz JMD
$0.3804561
1 Quanto(QTO) uz KHR
9.5180622
1 Quanto(QTO) uz KMF
Fr1.00962
1 Quanto(QTO) uz LAK
51.5217381
1 Quanto(QTO) uz LKR
රු0.7223286
1 Quanto(QTO) uz MDL
L0.0401478
1 Quanto(QTO) uz MGA
Ar10.627791
1 Quanto(QTO) uz MOP
P0.01896
1 Quanto(QTO) uz MVR
0.036498
1 Quanto(QTO) uz MWK
MK4.1145807
1 Quanto(QTO) uz MZN
MT0.1515615
1 Quanto(QTO) uz NPR
रु0.3362082
1 Quanto(QTO) uz PYG
16.80804
1 Quanto(QTO) uz RWF
Fr3.43413
1 Quanto(QTO) uz SBD
$0.0195051
1 Quanto(QTO) uz SCR
0.0335829
1 Quanto(QTO) uz SRD
$0.091245
1 Quanto(QTO) uz SVC
$0.0207375
1 Quanto(QTO) uz SZL
L0.0410247
1 Quanto(QTO) uz TMT
m0.0083187
1 Quanto(QTO) uz TND
د.ت0.00695121
1 Quanto(QTO) uz TTD
$0.0160686
1 Quanto(QTO) uz UGX
Sh8.25708
1 Quanto(QTO) uz XAF
Fr1.35327
1 Quanto(QTO) uz XCD
$0.006399
1 Quanto(QTO) uz XOF
Fr1.35327
1 Quanto(QTO) uz XPF
Fr0.24411
1 Quanto(QTO) uz BWP
P0.031995
1 Quanto(QTO) uz BZD
$0.0047637
1 Quanto(QTO) uz CVE
$0.2283969
1 Quanto(QTO) uz DJF
Fr0.41949
1 Quanto(QTO) uz DOP
$0.1522725
1 Quanto(QTO) uz DZD
د.ج0.3095457
1 Quanto(QTO) uz FJD
$0.0054036
1 Quanto(QTO) uz GNF
Fr20.60715
1 Quanto(QTO) uz GTQ
Q0.0181542
1 Quanto(QTO) uz GYD
$0.495804
1 Quanto(QTO) uz ISK
kr0.30099

Quanto resurss

Dziļākai izpratnei par Quanto, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Quanto vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Quanto

Kāda ir Quanto (QTO) vērtība šodien?
Reāllaika QTO cena USD ir 0.00237 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QTO uz USD cena?
Pašreizējā QTO uz USD cena ir $ 0.00237. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Quanto tirgus maksimums?
QTO tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QTO apjoms apgrozībā?
QTO apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija QTO vēsturiski augstākā cena?
QTO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.07476906273079051 USD apmērā.
Kāda bija QTO vēsturiski zemākā cena?
QTO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.003183875842349282 USD.
Kāds ir QTO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QTO tirdzniecības apjoms ir $ 64.08K USD.
Vai QTO šogad kāps augstāk?
QTO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QTO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:46 (UTC+8)

Quanto (QTO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

QTO uz USD kalkulators

Summa

QTO
QTO
USD
USD

1 QTO = 0.00237 USD

Tirgot QTO

QTO/USDT
$0.00237
$0.00237$0.00237
-12.02%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,834.05
$100,834.05$100,834.05

-2.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,217.62
$3,217.62$3,217.62

-8.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.04
$154.04$154.04

-4.60%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1704
$2.1704$2.1704

-4.89%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,834.05
$100,834.05$100,834.05

-2.27%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,217.62
$3,217.62$3,217.62

-8.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.04
$154.04$154.04

-4.60%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1704
$2.1704$2.1704

-4.89%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15962
$0.15962$0.15962

-2.62%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.37498
$0.37498$0.37498

+2,344.45%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8080
$2.8080$2.8080

+1,772.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000226
$0.000000000226$0.000000000226

+162.79%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%