Reāllaika Invesco QQQ cena šodien ir 619.25 USD. Seko līdzi reāllaika QQQON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QQQON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QQQON

QQQON Cenas informācija

Kas ir QQQON

QQQON Oficiālā tīmekļa vietne

QQQON Tokenomika

QQQON Cenas prognoze

QQQON Vēsture

QQQON iegādes rokasgrāmata

QQQON uz bezseguma valūtu konvertētājs

QQQON Tūlītējie darījumi

Invesco QQQ logotips

Invesco QQQ kurss(QQQON)

1 QQQON uz USD reāllaika cena:

$619.23
$619.23$619.23
-0.94%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:39 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 619.25
$ 619.25$ 619.25
24h zemākā
$ 633.52
$ 633.52$ 633.52
24h augstākā

$ 619.25
$ 619.25$ 619.25

$ 633.52
$ 633.52$ 633.52

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.23%

-0.94%

-2.23%

-2.23%

Invesco QQQ (QQQON) reāllaika cena ir $ 619.25. Pēdējo 24 stundu laikā QQQON tika tirgots robežās no zemākās $ 619.25 līdz augstākajai $ 633.52, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QQQON visu laiku augstākā cena ir $ 639.163267863106, savukārt zemākā - $ 566.7159774974706.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QQQON ir mainījies par -0.23% pēdējā stundā, par -0.94% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Invesco QQQ (QQQON) tirgus informācija

No.820

$ 18.89M
$ 18.89M$ 18.89M

$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

$ 18.89M
$ 18.89M$ 18.89M

30.50K
30.50K 30.50K

30,497.41589987
30,497.41589987 30,497.41589987

ETH

Pašreizējais Invesco QQQ tirgus maksimums ir $ 18.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.30K. QQQON apjoms apgrozībā ir 30.50K ar kopējo apjomu 30497.41589987. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 18.89M.

Invesco QQQ (QQQON) cenas vēsture USD

Seko Invesco QQQ cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5.876-0.94%
30 dienas$ +22.13+3.70%
60 dienas$ +99.25+19.08%
90 dienas$ +99.25+19.08%
Invesco QQQ Cenas izmaiņas šodien

Šodien QQQON cena mainījās par $ -5.876 (-0.94%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Invesco QQQ 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +22.13 (+3.70%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Invesco QQQ 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, QQQON piedzīvoja izmaiņas $ +99.25 (+19.08%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Invesco QQQ 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +99.25 (+19.08%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Invesco QQQ (QQQON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Invesco QQQ cenas vēstures lapu.

Kas ir Invesco QQQ (QQQON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Invesco QQQ ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt QQQON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Invesco QQQ mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Invesco QQQ pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Invesco QQQ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Invesco QQQ (QQQON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Invesco QQQ (QQQON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Invesco QQQ prognozes.

Apskati Invesco QQQ cenas prognozi!

Invesco QQQ (QQQON) tokenomika

Invesco QQQ (QQQON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QQQON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Invesco QQQ (QQQON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Invesco QQQ? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Invesco QQQ MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

QQQON uz vietējām valūtām

Invesco QQQ resurss

Dziļākai izpratnei par Invesco QQQ, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Invesco QQQ vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Invesco QQQ

Kāda ir Invesco QQQ (QQQON) vērtība šodien?
Reāllaika QQQON cena USD ir 619.25 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QQQON uz USD cena?
Pašreizējā QQQON uz USD cena ir $ 619.25. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Invesco QQQ tirgus maksimums?
QQQON tirgus maksimums ir $ 18.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QQQON apjoms apgrozībā?
QQQON apjoms apgrozībā ir 30.50K USD.
Kāda bija QQQON vēsturiski augstākā cena?
QQQON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 639.163267863106 USD apmērā.
Kāda bija QQQON vēsturiski zemākā cena?
QQQON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 566.7159774974706 USD.
Kāds ir QQQON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QQQON tirdzniecības apjoms ir $ 55.30K USD.
Vai QQQON šogad kāps augstāk?
QQQON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QQQON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

QQQON uz USD kalkulators

Summa

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 619.25 USD

Tirgot QQQON

QQQON/USDT
$619.23
$619.23$619.23
-0.91%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

