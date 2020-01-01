Quidax Token (QDX) tokenomika

Quidax Token (QDX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Quidax Token (QDX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Quidax Token (QDX) informācija

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://qdx.quidax.io/
Tehniskais dokuments:
https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a

Quidax Token (QDX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Quidax Token (QDX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.54M
Kopējais apjoms:
$ 500.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 77.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 68.41M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.1485
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.13682
Quidax Token (QDX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Quidax Token (QDX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais QDX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu QDX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti QDX tokenomiku, uzzini QDX tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.