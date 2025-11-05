BiržaDEX+
Reāllaika Qualcomm cena šodien ir 173.05 USD. Seko līdzi reāllaika QCOMON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QCOMON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Qualcomm cena šodien ir 173.05 USD. Seko līdzi reāllaika QCOMON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QCOMON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QCOMON

QCOMON Cenas informācija

Kas ir QCOMON

QCOMON Oficiālā tīmekļa vietne

QCOMON Tokenomika

QCOMON Cenas prognoze

QCOMON Vēsture

QCOMON iegādes rokasgrāmata

QCOMON uz bezseguma valūtu konvertētājs

QCOMON Tūlītējie darījumi

Qualcomm logotips

Qualcomm kurss(QCOMON)

1 QCOMON uz USD reāllaika cena:

$173.57
-2.29%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:32 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 173.05
24h zemākā
$ 181.75
24h augstākā

$ 173.05
$ 181.75
$ 204.5997025830302
$ 153.0239195419269
-1.51%

-2.29%

-4.83%

-4.83%

Qualcomm (QCOMON) reāllaika cena ir $ 173.05. Pēdējo 24 stundu laikā QCOMON tika tirgots robežās no zemākās $ 173.05 līdz augstākajai $ 181.75, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QCOMON visu laiku augstākā cena ir $ 204.5997025830302, savukārt zemākā - $ 153.0239195419269.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QCOMON ir mainījies par -1.51% pēdējā stundā, par -2.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Qualcomm (QCOMON) tirgus informācija

No.2208

$ 838.44K
$ 57.69K
$ 838.44K
4.85K
4,845.09982504
ETH

Pašreizējais Qualcomm tirgus maksimums ir $ 838.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.69K. QCOMON apjoms apgrozībā ir 4.85K ar kopējo apjomu 4845.09982504. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 838.44K.

Qualcomm (QCOMON) cenas vēsture USD

Seko Qualcomm cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.0679-2.29%
30 dienas$ +2.01+1.17%
60 dienas$ +73.05+73.05%
90 dienas$ +73.05+73.05%
Qualcomm Cenas izmaiņas šodien

Šodien QCOMON cena mainījās par $ -4.0679 (-2.29%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Qualcomm 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +2.01 (+1.17%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Qualcomm 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, QCOMON piedzīvoja izmaiņas $ +73.05 (+73.05%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Qualcomm 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +73.05 (+73.05%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Qualcomm (QCOMON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Qualcomm cenas vēstures lapu.

Kas ir Qualcomm (QCOMON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Qualcomm ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt QCOMON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Qualcomm mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Qualcomm pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Qualcomm cenas prognoze (USD)

Kāda būs Qualcomm (QCOMON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Qualcomm (QCOMON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Qualcomm prognozes.

Apskati Qualcomm cenas prognozi!

Qualcomm (QCOMON) tokenomika

Qualcomm (QCOMON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QCOMON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Qualcomm (QCOMON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Qualcomm? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Qualcomm MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

QCOMON uz vietējām valūtām

1 Qualcomm(QCOMON) uz VND
4,553,810.75
1 Qualcomm(QCOMON) uz AUD
A$266.497
1 Qualcomm(QCOMON) uz GBP
131.518
1 Qualcomm(QCOMON) uz EUR
150.5535
1 Qualcomm(QCOMON) uz USD
$173.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz MYR
RM725.0795
1 Qualcomm(QCOMON) uz TRY
7,283.6745
1 Qualcomm(QCOMON) uz JPY
¥26,476.65
1 Qualcomm(QCOMON) uz ARS
ARS$252,258.446
1 Qualcomm(QCOMON) uz RUB
14,017.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz INR
15,354.7265
1 Qualcomm(QCOMON) uz IDR
Rp2,884,165.513
1 Qualcomm(QCOMON) uz PHP
10,149.3825
1 Qualcomm(QCOMON) uz EGP
￡E.8,185.265
1 Qualcomm(QCOMON) uz BRL
R$934.47
1 Qualcomm(QCOMON) uz CAD
C$242.27
1 Qualcomm(QCOMON) uz BDT
21,094.795
1 Qualcomm(QCOMON) uz NGN
249,711.15
1 Qualcomm(QCOMON) uz COP
$668,146.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz ZAR
R.3,033.5665
1 Qualcomm(QCOMON) uz UAH
7,281.944
1 Qualcomm(QCOMON) uz TZS
T.Sh.426,230.8025
1 Qualcomm(QCOMON) uz VES
Bs38,590.15
1 Qualcomm(QCOMON) uz CLP
$163,705.3
1 Qualcomm(QCOMON) uz PKR
Rs48,924.696
1 Qualcomm(QCOMON) uz KZT
90,695.505
1 Qualcomm(QCOMON) uz THB
฿5,637.969
1 Qualcomm(QCOMON) uz TWD
NT$5,352.4365
1 Qualcomm(QCOMON) uz AED
د.إ635.0935
1 Qualcomm(QCOMON) uz CHF
Fr140.1705
1 Qualcomm(QCOMON) uz HKD
HK$1,344.5985
1 Qualcomm(QCOMON) uz AMD
֏66,200.2775
1 Qualcomm(QCOMON) uz MAD
.د.م1,611.0955
1 Qualcomm(QCOMON) uz MXN
$3,232.574
1 Qualcomm(QCOMON) uz SAR
ريال648.9375
1 Qualcomm(QCOMON) uz ETB
Br26,410.891
1 Qualcomm(QCOMON) uz KES
KSh22,356.3295
1 Qualcomm(QCOMON) uz JOD
د.أ122.69245
1 Qualcomm(QCOMON) uz PLN
642.0155
1 Qualcomm(QCOMON) uz RON
лв766.6115
1 Qualcomm(QCOMON) uz SEK
kr1,657.819
1 Qualcomm(QCOMON) uz BGN
лв294.185
1 Qualcomm(QCOMON) uz HUF
Ft58,522.049
1 Qualcomm(QCOMON) uz CZK
3,677.3125
1 Qualcomm(QCOMON) uz KWD
د.ك53.12635
1 Qualcomm(QCOMON) uz ILS
564.143
1 Qualcomm(QCOMON) uz BOB
Bs1,195.7755
1 Qualcomm(QCOMON) uz AZN
294.185
1 Qualcomm(QCOMON) uz TJS
SM1,595.521
1 Qualcomm(QCOMON) uz GEL
470.696
1 Qualcomm(QCOMON) uz AOA
Kz158,615.8995
1 Qualcomm(QCOMON) uz BHD
.د.ب65.0668
1 Qualcomm(QCOMON) uz BMD
$173.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz DKK
kr1,124.825
1 Qualcomm(QCOMON) uz HNL
L4,558.137
1 Qualcomm(QCOMON) uz MUR
7,942.995
1 Qualcomm(QCOMON) uz NAD
$2,995.4955
1 Qualcomm(QCOMON) uz NOK
kr1,768.571
1 Qualcomm(QCOMON) uz NZD
$306.2985
1 Qualcomm(QCOMON) uz PAB
B/.173.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz PGK
K728.5405
1 Qualcomm(QCOMON) uz QAR
ر.ق629.902
1 Qualcomm(QCOMON) uz RSD
дин.17,670.1355
1 Qualcomm(QCOMON) uz UZS
soʻm2,084,939.2795
1 Qualcomm(QCOMON) uz ALL
L14,555.2355
1 Qualcomm(QCOMON) uz ANG
ƒ309.7595
1 Qualcomm(QCOMON) uz AWG
ƒ309.7595
1 Qualcomm(QCOMON) uz BBD
$346.1
1 Qualcomm(QCOMON) uz BAM
KM294.185
1 Qualcomm(QCOMON) uz BIF
Fr510,324.45
1 Qualcomm(QCOMON) uz BND
$224.965
1 Qualcomm(QCOMON) uz BSD
$173.05
1 Qualcomm(QCOMON) uz JMD
$27,779.7165
1 Qualcomm(QCOMON) uz KHR
694,979.183
1 Qualcomm(QCOMON) uz KMF
Fr73,719.3
1 Qualcomm(QCOMON) uz LAK
3,761,956.4465
1 Qualcomm(QCOMON) uz LKR
රු52,742.179
1 Qualcomm(QCOMON) uz MDL
L2,931.467
1 Qualcomm(QCOMON) uz MGA
Ar776,008.115
1 Qualcomm(QCOMON) uz MOP
P1,384.4
1 Qualcomm(QCOMON) uz MVR
2,664.97
1 Qualcomm(QCOMON) uz MWK
MK300,433.8355
1 Qualcomm(QCOMON) uz MZN
MT11,066.5475
1 Qualcomm(QCOMON) uz NPR
रु24,548.873
1 Qualcomm(QCOMON) uz PYG
1,227,270.6
1 Qualcomm(QCOMON) uz RWF
Fr250,749.45
1 Qualcomm(QCOMON) uz SBD
$1,424.2015
1 Qualcomm(QCOMON) uz SCR
2,452.1185
1 Qualcomm(QCOMON) uz SRD
$6,662.425
1 Qualcomm(QCOMON) uz SVC
$1,514.1875
1 Qualcomm(QCOMON) uz SZL
L2,995.4955
1 Qualcomm(QCOMON) uz TMT
m607.4055
1 Qualcomm(QCOMON) uz TND
د.ت507.55565
1 Qualcomm(QCOMON) uz TTD
$1,173.279
1 Qualcomm(QCOMON) uz UGX
Sh602,906.2
1 Qualcomm(QCOMON) uz XAF
Fr98,811.55
1 Qualcomm(QCOMON) uz XCD
$467.235
1 Qualcomm(QCOMON) uz XOF
Fr98,811.55
1 Qualcomm(QCOMON) uz XPF
Fr17,824.15
1 Qualcomm(QCOMON) uz BWP
P2,336.175
1 Qualcomm(QCOMON) uz BZD
$347.8305
1 Qualcomm(QCOMON) uz CVE
$16,676.8285
1 Qualcomm(QCOMON) uz DJF
Fr30,629.85
1 Qualcomm(QCOMON) uz DOP
$11,118.4625
1 Qualcomm(QCOMON) uz DZD
د.ج22,602.0605
1 Qualcomm(QCOMON) uz FJD
$394.554
1 Qualcomm(QCOMON) uz GNF
Fr1,504,669.75
1 Qualcomm(QCOMON) uz GTQ
Q1,325.563
1 Qualcomm(QCOMON) uz GYD
$36,202.06
1 Qualcomm(QCOMON) uz ISK
kr21,977.35

Qualcomm resurss

Dziļākai izpratnei par Qualcomm, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Qualcomm vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Qualcomm

Kāda ir Qualcomm (QCOMON) vērtība šodien?
Reāllaika QCOMON cena USD ir 173.05 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QCOMON uz USD cena?
Pašreizējā QCOMON uz USD cena ir $ 173.05. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Qualcomm tirgus maksimums?
QCOMON tirgus maksimums ir $ 838.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QCOMON apjoms apgrozībā?
QCOMON apjoms apgrozībā ir 4.85K USD.
Kāda bija QCOMON vēsturiski augstākā cena?
QCOMON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 204.5997025830302 USD apmērā.
Kāda bija QCOMON vēsturiski zemākā cena?
QCOMON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 153.0239195419269 USD.
Kāds ir QCOMON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QCOMON tirdzniecības apjoms ir $ 57.69K USD.
Vai QCOMON šogad kāps augstāk?
QCOMON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QCOMON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:32 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

QCOMON uz USD kalkulators

Summa

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 173.05 USD

Tirgot QCOMON

QCOMON/USDT
$173.57
$173.57$173.57
-2.29%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

