Reāllaika Quack AI cena šodien ir 0.017173 USD. Seko līdzi reāllaika Q uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati Q cenas tendenci MEXC.

Quack AI kurss(Q)

1 Q uz USD reāllaika cena:

$0.017173
+6.77%1D
USD
Quack AI (Q) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:17 (UTC+8)

Quack AI (Q) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.015
24h zemākā
$ 0.017528
24h augstākā

$ 0.015
$ 0.017528
--
--
+0.97%

+6.77%

-34.41%

-34.41%

Quack AI (Q) reāllaika cena ir $ 0.017173. Pēdējo 24 stundu laikā Q tika tirgots robežās no zemākās $ 0.015 līdz augstākajai $ 0.017528, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. Q visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā Q ir mainījies par +0.97% pēdējā stundā, par +6.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Quack AI (Q) tirgus informācija

$ 106.40K
$ 106.40K$ 106.40K

$ 171.73M
--
10,000,000,000
BSC

Pašreizējais Quack AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 106.40K. Q apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 171.73M.

Quack AI (Q) cenas vēsture USD

Seko Quack AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00108889+6.77%
30 dienas$ -0.015216-46.98%
60 dienas$ +0.008941+108.61%
90 dienas$ +0.015173+758.65%
Quack AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien Q cena mainījās par $ +0.00108889 (+6.77%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Quack AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.015216 (-46.98%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Quack AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, Q piedzīvoja izmaiņas $ +0.008941 (+108.61%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Quack AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.015173 (+758.65%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Quack AI (Q) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Quack AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Quack AI (Q)?

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Quack AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt Q steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Quack AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Quack AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Quack AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Quack AI (Q) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Quack AI (Q) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Quack AI prognozes.

Apskati Quack AI cenas prognozi!

Quack AI (Q) tokenomika

Quack AI (Q) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par Q tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Quack AI (Q)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Quack AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Quack AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Q uz vietējām valūtām

1 Quack AI(Q) uz VND
1 Quack AI(Q) uz AUD
1 Quack AI(Q) uz GBP
1 Quack AI(Q) uz EUR
1 Quack AI(Q) uz USD
1 Quack AI(Q) uz MYR
1 Quack AI(Q) uz TRY
1 Quack AI(Q) uz JPY
1 Quack AI(Q) uz ARS
1 Quack AI(Q) uz RUB
1 Quack AI(Q) uz INR
1 Quack AI(Q) uz IDR
1 Quack AI(Q) uz PHP
1 Quack AI(Q) uz EGP
1 Quack AI(Q) uz BRL
1 Quack AI(Q) uz CAD
1 Quack AI(Q) uz BDT
1 Quack AI(Q) uz NGN
1 Quack AI(Q) uz COP
1 Quack AI(Q) uz ZAR
1 Quack AI(Q) uz UAH
1 Quack AI(Q) uz TZS
1 Quack AI(Q) uz VES
1 Quack AI(Q) uz CLP
1 Quack AI(Q) uz PKR
1 Quack AI(Q) uz KZT
1 Quack AI(Q) uz THB
1 Quack AI(Q) uz TWD
1 Quack AI(Q) uz AED
1 Quack AI(Q) uz CHF
1 Quack AI(Q) uz HKD
1 Quack AI(Q) uz AMD
1 Quack AI(Q) uz MAD
1 Quack AI(Q) uz MXN
1 Quack AI(Q) uz SAR
1 Quack AI(Q) uz ETB
1 Quack AI(Q) uz KES
1 Quack AI(Q) uz JOD
1 Quack AI(Q) uz PLN
1 Quack AI(Q) uz RON
1 Quack AI(Q) uz SEK
1 Quack AI(Q) uz BGN
1 Quack AI(Q) uz HUF
1 Quack AI(Q) uz CZK
1 Quack AI(Q) uz KWD
1 Quack AI(Q) uz ILS
1 Quack AI(Q) uz BOB
1 Quack AI(Q) uz AZN
1 Quack AI(Q) uz TJS
1 Quack AI(Q) uz GEL
1 Quack AI(Q) uz AOA
1 Quack AI(Q) uz BHD
1 Quack AI(Q) uz BMD
1 Quack AI(Q) uz DKK
1 Quack AI(Q) uz HNL
1 Quack AI(Q) uz MUR
1 Quack AI(Q) uz NAD
1 Quack AI(Q) uz NOK
1 Quack AI(Q) uz NZD
1 Quack AI(Q) uz PAB
1 Quack AI(Q) uz PGK
1 Quack AI(Q) uz QAR
1 Quack AI(Q) uz RSD
1 Quack AI(Q) uz UZS
1 Quack AI(Q) uz ALL
1 Quack AI(Q) uz ANG
1 Quack AI(Q) uz AWG
1 Quack AI(Q) uz BBD
1 Quack AI(Q) uz BAM
1 Quack AI(Q) uz BIF
1 Quack AI(Q) uz BND
1 Quack AI(Q) uz BSD
1 Quack AI(Q) uz JMD
1 Quack AI(Q) uz KHR
1 Quack AI(Q) uz KMF
1 Quack AI(Q) uz LAK
1 Quack AI(Q) uz LKR
1 Quack AI(Q) uz MDL
1 Quack AI(Q) uz MGA
1 Quack AI(Q) uz MOP
1 Quack AI(Q) uz MVR
1 Quack AI(Q) uz MWK
1 Quack AI(Q) uz MZN
1 Quack AI(Q) uz NPR
1 Quack AI(Q) uz PYG
1 Quack AI(Q) uz RWF
1 Quack AI(Q) uz SBD
1 Quack AI(Q) uz SCR
1 Quack AI(Q) uz SRD
1 Quack AI(Q) uz SVC
1 Quack AI(Q) uz SZL
1 Quack AI(Q) uz TMT
1 Quack AI(Q) uz TND
1 Quack AI(Q) uz TTD
1 Quack AI(Q) uz UGX
1 Quack AI(Q) uz XAF
1 Quack AI(Q) uz XCD
1 Quack AI(Q) uz XOF
1 Quack AI(Q) uz XPF
1 Quack AI(Q) uz BWP
1 Quack AI(Q) uz BZD
1 Quack AI(Q) uz CVE
1 Quack AI(Q) uz DJF
1 Quack AI(Q) uz DOP
1 Quack AI(Q) uz DZD
1 Quack AI(Q) uz FJD
1 Quack AI(Q) uz GNF
1 Quack AI(Q) uz GTQ
1 Quack AI(Q) uz GYD
1 Quack AI(Q) uz ISK
Quack AI resurss

Dziļākai izpratnei par Quack AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Quack AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Quack AI

Kāda ir Quack AI (Q) vērtība šodien?
Reāllaika Q cena USD ir 0.017173 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā Q uz USD cena?
Pašreizējā Q uz USD cena ir $ 0.017173. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Quack AI tirgus maksimums?
Q tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir Q apjoms apgrozībā?
Q apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija Q vēsturiski augstākā cena?
Q sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija Q vēsturiski zemākā cena?
Q sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir Q tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu Q tirdzniecības apjoms ir $ 106.40K USD.
Vai Q šogad kāps augstāk?
Q cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati Q cenas prognozi dziļākai analīzei.
Quack AI (Q) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

