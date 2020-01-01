Pixer Eternity (PXT) tokenomika

Pixer Eternity (PXT) informācija

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pixer.club/
Tehniskais dokuments:
https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Pixer Eternity (PXT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pixer Eternity (PXT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.20M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 3.12B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.23M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.4058
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001100784672810677
Pašreizējā cena:
$ 0.001023
Pixer Eternity (PXT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pixer Eternity (PXT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PXT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PXT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PXT tokenomiku, uzzini PXT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.