EPNS (PUSH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par EPNS (PUSH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

EPNS (PUSH) informācija

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://push.org/
Tehniskais dokuments:
https://push.org/docs
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE

EPNS (PUSH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos EPNS (PUSH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 90.24M
$ 90.24M$ 90.24M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
Visu laiku augstākā cena:
$ 6.333
$ 6.333$ 6.333
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.027958497222728092
$ 0.027958497222728092$ 0.027958497222728092
Pašreizējā cena:
$ 0.03565
$ 0.03565$ 0.03565

EPNS (PUSH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

EPNS (PUSH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PUSH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PUSH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PUSH tokenomiku, uzzini PUSH tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.