Reāllaika I love puppies cena šodien ir 0.0000000000001072 USD. Seko līdzi reāllaika PUPPIES1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUPPIES1 cenas tendenci MEXC.Reāllaika I love puppies cena šodien ir 0.0000000000001072 USD. Seko līdzi reāllaika PUPPIES1 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUPPIES1 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUPPIES1

PUPPIES1 Cenas informācija

Kas ir PUPPIES1

PUPPIES1 Oficiālā tīmekļa vietne

PUPPIES1 Tokenomika

PUPPIES1 Cenas prognoze

PUPPIES1 Vēsture

PUPPIES1 iegādes rokasgrāmata

PUPPIES1 uz bezseguma valūtu konvertētājs

PUPPIES1 Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

I love puppies logotips

I love puppies kurss(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 uz USD reāllaika cena:

$0.0000000000001072
-10.74%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:01:54 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000000000001011
24h zemākā
$ 0.0000000000001362
24h augstākā

$ 0.0000000000001011
$ 0.0000000000001362
$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000000316317
0.00%

-10.74%

-28.49%

-28.49%

I love puppies (PUPPIES1) reāllaika cena ir $ 0.0000000000001072. Pēdējo 24 stundu laikā PUPPIES1 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000000000001011 līdz augstākajai $ 0.0000000000001362, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUPPIES1 visu laiku augstākā cena ir $ 0.000000000339902443, savukārt zemākā - $ 0.000000000000316317.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUPPIES1 ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -10.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -28.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

I love puppies (PUPPIES1) tirgus informācija

No.3817

$ 0.00
$ 670.16
$ 45.10K
0.00
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000
0.00%

ETH

Pašreizējais I love puppies tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 670.16. PUPPIES1 apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 420690000000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 45.10K.

I love puppies (PUPPIES1) cenas vēsture USD

Seko I love puppies cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000000000000012899-10.74%
30 dienas$ -0.0000000000003928-78.56%
60 dienas$ -0.0000000000003928-78.56%
90 dienas$ -0.0000000000003928-78.56%
I love puppies Cenas izmaiņas šodien

Šodien PUPPIES1 cena mainījās par $ -0.000000000000012899 (-10.74%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

I love puppies 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0000000000003928 (-78.56%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

I love puppies 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PUPPIES1 piedzīvoja izmaiņas $ -0.0000000000003928 (-78.56%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

I love puppies 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0000000000003928 (-78.56%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu I love puppies (PUPPIES1) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati I love puppies cenas vēstures lapu.

Kas ir I love puppies (PUPPIES1)?

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu I love puppies ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PUPPIES1 steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par I love puppies mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu I love puppies pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

I love puppies cenas prognoze (USD)

Kāda būs I love puppies (PUPPIES1) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu I love puppies (PUPPIES1) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa I love puppies prognozes.

Apskati I love puppies cenas prognozi!

I love puppies (PUPPIES1) tokenomika

I love puppies (PUPPIES1) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUPPIES1 tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties I love puppies (PUPPIES1)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties I love puppies? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties I love puppies MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PUPPIES1 uz vietējām valūtām

1 I love puppies(PUPPIES1) uz VND
0.000000002820968
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AUD
A$0.000000000000165088
1 I love puppies(PUPPIES1) uz GBP
0.000000000000081472
1 I love puppies(PUPPIES1) uz EUR
0.000000000000093264
1 I love puppies(PUPPIES1) uz USD
$0.0000000000001072
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MYR
RM0.000000000000449168
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TRY
0.000000000004510976
1 I love puppies(PUPPIES1) uz JPY
¥0.0000000000164016
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ARS
ARS$0.000000000156267584
1 I love puppies(PUPPIES1) uz RUB
0.000000000008682128
1 I love puppies(PUPPIES1) uz INR
0.000000000009509712
1 I love puppies(PUPPIES1) uz IDR
Rp0.000000001786665952
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PHP
0.000000000006298
1 I love puppies(PUPPIES1) uz EGP
￡E.0.000000000005071632
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BRL
R$0.000000000000577808
1 I love puppies(PUPPIES1) uz CAD
C$0.000000000000151152
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BDT
0.00000000001306768
1 I love puppies(PUPPIES1) uz NGN
0.0000000001546896
1 I love puppies(PUPPIES1) uz COP
$0.0000000004138992
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ZAR
R.0.000000000001880288
1 I love puppies(PUPPIES1) uz UAH
0.000000000004510976
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TZS
T.Sh.0.0000000002633904
1 I love puppies(PUPPIES1) uz VES
Bs0.0000000000239056
1 I love puppies(PUPPIES1) uz CLP
$0.0000000001014112
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PKR
Rs0.000000000030307584
1 I love puppies(PUPPIES1) uz KZT
0.00000000005618352
1 I love puppies(PUPPIES1) uz THB
฿0.00000000000348936
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TWD
NT$0.000000000003318912
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AED
د.إ0.000000000000393424
1 I love puppies(PUPPIES1) uz CHF
Fr0.00000000000008576
1 I love puppies(PUPPIES1) uz HKD
HK$0.000000000000832944
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AMD
֏0.00000000004100936
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MAD
.د.م0.000000000000998032
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MXN
$0.000000000002005712
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SAR
ريال0.000000000000402
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ETB
Br0.00000000001639624
1 I love puppies(PUPPIES1) uz KES
KSh0.000000000013849168
1 I love puppies(PUPPIES1) uz JOD
د.أ0.0000000000000760048
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PLN
0.00000000000039664
1 I love puppies(PUPPIES1) uz RON
лв0.000000000000473824
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SEK
kr0.000000000001028048
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BGN
лв0.00000000000018224
1 I love puppies(PUPPIES1) uz HUF
Ft0.000000000036252896
1 I love puppies(PUPPIES1) uz CZK
0.000000000002276928
1 I love puppies(PUPPIES1) uz KWD
د.ك0.0000000000000329104
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ILS
0.000000000000349472
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BOB
Bs0.000000000000740752
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AZN
0.00000000000018224
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TJS
SM0.000000000000988384
1 I love puppies(PUPPIES1) uz GEL
0.000000000000291584
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AOA
Kz0.0000000000981684
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BHD
.د.ب0.0000000000000404144
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BMD
$0.0000000000001072
1 I love puppies(PUPPIES1) uz DKK
kr0.000000000000695728
1 I love puppies(PUPPIES1) uz HNL
L0.000000000002823648
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MUR
0.00000000000492048
1 I love puppies(PUPPIES1) uz NAD
$0.000000000001864208
1 I love puppies(PUPPIES1) uz NOK
kr0.000000000001095584
1 I love puppies(PUPPIES1) uz NZD
$0.000000000000189744
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PAB
B/.0.0000000000001072
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PGK
K0.0000000000004556
1 I love puppies(PUPPIES1) uz QAR
ر.ق0.000000000000390208
1 I love puppies(PUPPIES1) uz RSD
дин.0.00000000001093976
1 I love puppies(PUPPIES1) uz UZS
soʻm0.000000001276190272
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ALL
L0.000000000009016592
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ANG
ƒ0.000000000000191888
1 I love puppies(PUPPIES1) uz AWG
ƒ0.000000000000191888
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BBD
$0.0000000000002144
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BAM
KM0.00000000000018224
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BIF
Fr0.0000000003161328
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BND
$0.00000000000013936
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BSD
$0.0000000000001072
1 I love puppies(PUPPIES1) uz JMD
$0.000000000017208816
1 I love puppies(PUPPIES1) uz KHR
0.000000000430521632
1 I love puppies(PUPPIES1) uz KMF
Fr0.0000000000456672
1 I love puppies(PUPPIES1) uz LAK
0.000000002330434736
1 I love puppies(PUPPIES1) uz LKR
රු0.000000000032672416
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MDL
L0.000000000001815968
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MGA
Ar0.0000000004828824
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MOP
P0.0000000000008576
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MVR
0.00000000000165088
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MWK
MK0.000000000186110992
1 I love puppies(PUPPIES1) uz MZN
MT0.00000000000685544
1 I love puppies(PUPPIES1) uz NPR
रु0.000000000015207392
1 I love puppies(PUPPIES1) uz PYG
0.0000000007602624
1 I love puppies(PUPPIES1) uz RWF
Fr0.0000000001555472
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SBD
$0.000000000000882256
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SCR
0.000000000001546896
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SRD
$0.0000000000041272
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SVC
$0.000000000000938
1 I love puppies(PUPPIES1) uz SZL
L0.00000000000186528
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TMT
m0.000000000000376272
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TND
د.ت0.0000000000003149536
1 I love puppies(PUPPIES1) uz TTD
$0.000000000000726816
1 I love puppies(PUPPIES1) uz UGX
Sh0.0000000003734848
1 I love puppies(PUPPIES1) uz XAF
Fr0.0000000000612112
1 I love puppies(PUPPIES1) uz XCD
$0.00000000000028944
1 I love puppies(PUPPIES1) uz XOF
Fr0.0000000000612112
1 I love puppies(PUPPIES1) uz XPF
Fr0.0000000000110416
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BWP
P0.0000000000014472
1 I love puppies(PUPPIES1) uz BZD
$0.000000000000215472
1 I love puppies(PUPPIES1) uz CVE
$0.000000000010305136
1 I love puppies(PUPPIES1) uz DJF
Fr0.0000000000189744
1 I love puppies(PUPPIES1) uz DOP
$0.000000000006888672
1 I love puppies(PUPPIES1) uz DZD
د.ج0.000000000014001392
1 I love puppies(PUPPIES1) uz FJD
$0.000000000000244416
1 I love puppies(PUPPIES1) uz GNF
Fr0.000000000932104
1 I love puppies(PUPPIES1) uz GTQ
Q0.000000000000821152
1 I love puppies(PUPPIES1) uz GYD
$0.00000000002242624
1 I love puppies(PUPPIES1) uz ISK
kr0.0000000000136144

I love puppies resurss

Dziļākai izpratnei par I love puppies, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā I love puppies vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par I love puppies

Kāda ir I love puppies (PUPPIES1) vērtība šodien?
Reāllaika PUPPIES1 cena USD ir 0.0000000000001072 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUPPIES1 uz USD cena?
Pašreizējā PUPPIES1 uz USD cena ir $ 0.0000000000001072. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir I love puppies tirgus maksimums?
PUPPIES1 tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUPPIES1 apjoms apgrozībā?
PUPPIES1 apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija PUPPIES1 vēsturiski augstākā cena?
PUPPIES1 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.000000000339902443 USD apmērā.
Kāda bija PUPPIES1 vēsturiski zemākā cena?
PUPPIES1 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000000000000316317 USD.
Kāds ir PUPPIES1 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUPPIES1 tirdzniecības apjoms ir $ 670.16 USD.
Vai PUPPIES1 šogad kāps augstāk?
PUPPIES1 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUPPIES1 cenas prognozi dziļākai analīzei.
I love puppies (PUPPIES1) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PUPPIES1 uz USD kalkulators

Summa

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Tirgot PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001072
$0.0000000000001072$0.0000000000001072
-10.74%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

