Pundi X (PUNDIX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pundi X (PUNDIX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pundi X (PUNDIX) informācija

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pundix.com/
Tehniskais dokuments:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Pundi X (PUNDIX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pundi X (PUNDIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 81.93M
$ 81.93M$ 81.93M
Kopējais apjoms:
$ 258.39M
$ 258.39M$ 258.39M
Apjoms apgrozībā:
$ 258.39M
$ 258.39M$ 258.39M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 81.98M
$ 81.98M$ 81.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.8636
$ 0.8636$ 0.8636
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304
Pašreizējā cena:
$ 0.3171
$ 0.3171$ 0.3171

Pundi X (PUNDIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pundi X (PUNDIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PUNDIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PUNDIX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PUNDIX tokenomiku, uzzini PUNDIX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PUNDIX

Vēlies iekļaut Pundi X (PUNDIX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PUNDIX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Pundi X (PUNDIX) cenas vēsture

PUNDIX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PUNDIX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PUNDIX? Mūsu PUNDIX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.