PUMLx (PUMLX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PUMLx (PUMLX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

PUMLx (PUMLX) informācija

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://puml.io
Tehniskais dokuments:
https://whitepaper.puml.io/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

PUMLx (PUMLX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PUMLx (PUMLX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 58.68K
$ 58.68K
Kopējais apjoms:
$ 495.14M
$ 495.14M
Apjoms apgrozībā:
$ 129.25M
$ 129.25M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 224.79K
$ 224.79K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02043
$ 0.02043
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000250137201915361
$ 0.000250137201915361
Pašreizējā cena:
$ 0.000454
$ 0.000454

PUMLx (PUMLX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PUMLx (PUMLX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PUMLX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PUMLX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PUMLX tokenomiku, uzzini PUMLX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PUMLX

Vēlies iekļaut PUMLx (PUMLX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PUMLX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

PUMLx (PUMLX) cenas vēsture

PUMLX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PUMLX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PUMLX? Mūsu PUMLX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.