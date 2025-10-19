Reāllaika PUBLIC cena šodien ir 0.03174 USD. Seko līdzi reāllaika PUBLIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUBLIC cenas tendenci MEXC.Reāllaika PUBLIC cena šodien ir 0.03174 USD. Seko līdzi reāllaika PUBLIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUBLIC cenas tendenci MEXC.

PUBLIC logotips

PUBLIC kurss(PUBLIC)

PUBLIC (PUBLIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 06:31:48 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Cenas informācija (USD)

PUBLIC (PUBLIC) reāllaika cena ir $ 0.03174. Pēdējo 24 stundu laikā PUBLIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03141 līdz augstākajai $ 0.03217, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUBLIC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUBLIC ir mainījies par +0.50% pēdējā stundā, par -0.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) tirgus informācija

NEAR

Pašreizējais PUBLIC tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.49K. PUBLIC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.74M.

PUBLIC (PUBLIC) cenas vēsture USD

Seko PUBLIC cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003073-0.96%
30 dienas$ -0.04041-56.01%
60 dienas$ -0.02669-45.68%
90 dienas$ +0.01174+58.70%
PUBLIC Cenas izmaiņas šodien

Šodien PUBLIC cena mainījās par $ -0.0003073 (-0.96%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PUBLIC 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04041 (-56.01%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PUBLIC 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PUBLIC piedzīvoja izmaiņas $ -0.02669 (-45.68%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PUBLIC 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01174 (+58.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PUBLIC (PUBLIC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PUBLIC cenas vēstures lapu.

Kas ir PUBLIC (PUBLIC)?

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PUBLIC ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PUBLIC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PUBLIC mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PUBLIC pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PUBLIC cenas prognoze (USD)

Kāda būs PUBLIC (PUBLIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PUBLIC (PUBLIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PUBLIC prognozes.

Apskati PUBLIC cenas prognozi!

PUBLIC (PUBLIC) tokenomika

PUBLIC (PUBLIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUBLIC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PUBLIC (PUBLIC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PUBLIC? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PUBLIC MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PUBLIC uz vietējām valūtām

PUBLIC resurss

Dziļākai izpratnei par PUBLIC, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PUBLIC vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PUBLIC

Kāda ir PUBLIC (PUBLIC) vērtība šodien?
Reāllaika PUBLIC cena USD ir 0.03174 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUBLIC uz USD cena?
Pašreizējā PUBLIC uz USD cena ir $ 0.03174. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PUBLIC tirgus maksimums?
PUBLIC tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUBLIC apjoms apgrozībā?
PUBLIC apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PUBLIC vēsturiski augstākā cena?
PUBLIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PUBLIC vēsturiski zemākā cena?
PUBLIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PUBLIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUBLIC tirdzniecības apjoms ir $ 61.49K USD.
Vai PUBLIC šogad kāps augstāk?
PUBLIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUBLIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 06:31:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

