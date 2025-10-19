PUBLIC kurss(PUBLIC)
PUBLIC (PUBLIC) reāllaika cena ir $ 0.03174. Pēdējo 24 stundu laikā PUBLIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03141 līdz augstākajai $ 0.03217, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUBLIC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.
Īstermiņa veiktspējas ziņā PUBLIC ir mainījies par +0.50% pēdējā stundā, par -0.96% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais PUBLIC tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 61.49K. PUBLIC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.74M.
Seko PUBLIC cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0003073
|-0.96%
|30 dienas
|$ -0.04041
|-56.01%
|60 dienas
|$ -0.02669
|-45.68%
|90 dienas
|$ +0.01174
|+58.70%
Šodien PUBLIC cena mainījās par $ -0.0003073 (-0.96%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04041 (-56.01%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, PUBLIC piedzīvoja izmaiņas $ -0.02669 (-45.68%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01174 (+58.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu PUBLIC (PUBLIC) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati PUBLIC cenas vēstures lapu.
PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.
PUBLIC ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PUBLIC ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PUBLIC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PUBLIC mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PUBLIC pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs PUBLIC (PUBLIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PUBLIC (PUBLIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PUBLIC prognozes.
Apskati PUBLIC cenas prognozi!
PUBLIC (PUBLIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUBLIC tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties PUBLIC? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PUBLIC MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par PUBLIC, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
