Reāllaika Portal To Bitcoin cena šodien ir 0.02909 USD. Seko līdzi reāllaika PTB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PTB cenas tendenci MEXC.

Portal To Bitcoin logotips

Portal To Bitcoin kurss(PTB)

1 PTB uz USD reāllaika cena:

+3.15%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:34 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+2.86%

+3.15%

-4.06%

-4.06%

Portal To Bitcoin (PTB) reāllaika cena ir $ 0.02909. Pēdējo 24 stundu laikā PTB tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02695 līdz augstākajai $ 0.02979, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PTB visu laiku augstākā cena ir $ 0.08213221598557312, savukārt zemākā - $ 0.02361778534168146.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PTB ir mainījies par +2.86% pēdējā stundā, par +3.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) tirgus informācija

No.488

20.68%

ETH

Pašreizējais Portal To Bitcoin tirgus maksimums ir $ 50.53M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.41M. PTB apjoms apgrozībā ir 1.74B ar kopējo apjomu 5258400000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 244.36M.

Portal To Bitcoin (PTB) cenas vēsture USD

Seko Portal To Bitcoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0008896+3.15%
30 dienas$ -0.02996-50.74%
60 dienas$ -0.01713-37.07%
90 dienas$ +0.01909+190.90%
Portal To Bitcoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien PTB cena mainījās par $ +0.0008896 (+3.15%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Portal To Bitcoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02996 (-50.74%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Portal To Bitcoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PTB piedzīvoja izmaiņas $ -0.01713 (-37.07%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Portal To Bitcoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01909 (+190.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Portal To Bitcoin (PTB) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Portal To Bitcoin cenas vēstures lapu.

Kas ir Portal To Bitcoin (PTB)?

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Portal To Bitcoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PTB steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Portal To Bitcoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Portal To Bitcoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Portal To Bitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Portal To Bitcoin (PTB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Portal To Bitcoin (PTB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Portal To Bitcoin prognozes.

Apskati Portal To Bitcoin cenas prognozi!

Portal To Bitcoin (PTB) tokenomika

Portal To Bitcoin (PTB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PTB tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Portal To Bitcoin (PTB)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Portal To Bitcoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Portal To Bitcoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PTB uz vietējām valūtām

1 Portal To Bitcoin(PTB) uz VND
765.50335
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AUD
A$0.0447986
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz GBP
0.0221084
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz EUR
0.0253083
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz USD
$0.02909
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MYR
RM0.1218871
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TRY
1.2243981
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz JPY
¥4.45077
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ARS
ARS$42.4050748
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz RUB
2.35629
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz INR
2.5811557
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz IDR
Rp484.8331394
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PHP
1.7061285
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz EGP
￡E.1.375957
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BRL
R$0.157086
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz CAD
C$0.040726
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BDT
3.546071
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz NGN
41.97687
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz COP
$112.31649
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ZAR
R.0.5099477
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz UAH
1.2241072
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TZS
T.Sh.71.6501245
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz VES
Bs6.48707
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz CLP
$27.51914
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PKR
Rs8.2243248
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz KZT
15.246069
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz THB
฿0.9477522
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TWD
NT$0.8997537
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AED
د.إ0.1067603
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz CHF
Fr0.0235629
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz HKD
HK$0.2260293
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AMD
֏11.1283795
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MAD
.د.م0.2708279
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MXN
$0.5434012
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SAR
ريال0.1090875
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ETB
Br4.4397158
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz KES
KSh3.7581371
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz JOD
د.أ0.02062481
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PLN
0.1079239
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz RON
лв0.1288687
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SEK
kr0.2786822
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BGN
лв0.049453
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz HUF
Ft9.8376562
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz CZK
0.6181625
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz KWD
د.ك0.00893063
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ILS
0.0948334
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BOB
Bs0.2010119
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AZN
0.049453
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TJS
SM0.2682098
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz GEL
0.0791248
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AOA
Kz26.6636031
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BHD
.د.ب0.01093784
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BMD
$0.02909
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz DKK
kr0.189085
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz HNL
L0.7662306
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MUR
1.335231
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz NAD
$0.5035479
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz NOK
kr0.2972998
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz NZD
$0.0514893
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PAB
B/.0.02909
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PGK
K0.1224689
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz QAR
ر.ق0.1058876
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz RSD
дин.2.9703799
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz UZS
soʻm350.4818471
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ALL
L2.4467599
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ANG
ƒ0.0520711
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz AWG
ƒ0.0520711
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BBD
$0.05818
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BAM
KM0.049453
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BIF
Fr85.78641
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BND
$0.037817
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BSD
$0.02909
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz JMD
$4.6698177
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz KHR
116.8271854
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz KMF
Fr12.39234
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz LAK
632.3912917
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz LKR
රු8.8660502
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MDL
L0.4927846
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MGA
Ar130.448287
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MOP
P0.23272
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MVR
0.447986
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MWK
MK50.5034399
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz MZN
MT1.8603055
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz NPR
रु4.1267074
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz PYG
206.30628
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz RWF
Fr42.15141
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SBD
$0.2394107
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SCR
0.4122053
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SRD
$1.119965
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SVC
$0.2545375
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz SZL
L0.5035479
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TMT
m0.1021059
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TND
د.ت0.08532097
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz TTD
$0.1972302
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz UGX
Sh101.34956
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz XAF
Fr16.61039
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz XCD
$0.078543
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz XOF
Fr16.61039
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz XPF
Fr2.99627
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BWP
P0.392715
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz BZD
$0.0584709
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz CVE
$2.8034033
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz DJF
Fr5.14893
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz DOP
$1.8690325
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz DZD
د.ج3.7994449
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz FJD
$0.0663252
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz GNF
Fr252.93755
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz GTQ
Q0.2228294
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz GYD
$6.085628
1 Portal To Bitcoin(PTB) uz ISK
kr3.69443

Portal To Bitcoin resurss

Dziļākai izpratnei par Portal To Bitcoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Portal To Bitcoin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Portal To Bitcoin

Kāda ir Portal To Bitcoin (PTB) vērtība šodien?
Reāllaika PTB cena USD ir 0.02909 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PTB uz USD cena?
Pašreizējā PTB uz USD cena ir $ 0.02909. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Portal To Bitcoin tirgus maksimums?
PTB tirgus maksimums ir $ 50.53M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PTB apjoms apgrozībā?
PTB apjoms apgrozībā ir 1.74B USD.
Kāda bija PTB vēsturiski augstākā cena?
PTB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.08213221598557312 USD apmērā.
Kāda bija PTB vēsturiski zemākā cena?
PTB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02361778534168146 USD.
Kāds ir PTB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PTB tirdzniecības apjoms ir $ 2.41M USD.
Vai PTB šogad kāps augstāk?
PTB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PTB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

