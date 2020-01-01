Parex (PRX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Parex (PRX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Parex (PRX) informācija

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://parex.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.parex.network/
Bloku pārlūks:
https://scan.parex.network/

Parex (PRX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Parex (PRX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 260.91K
$ 260.91K$ 260.91K
Kopējais apjoms:
$ 41.51M
$ 41.51M$ 41.51M
Apjoms apgrozībā:
$ 13.66M
$ 13.66M$ 13.66M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.2
$ 4.2$ 4.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011401398836137475
$ 0.011401398836137475$ 0.011401398836137475
Pašreizējā cena:
$ 0.0191
$ 0.0191$ 0.0191

Parex (PRX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Parex (PRX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PRX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PRX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PRX tokenomiku, uzzini PRX tokena reāllaika cenu!

Atruna

