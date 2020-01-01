Pop Social (PPT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pop Social (PPT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Pop Social (PPT) informācija

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.popsocial.io/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214

Pop Social (PPT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pop Social (PPT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.97M
$ 21.97M$ 21.97M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02708770197649087
$ 0.02708770197649087$ 0.02708770197649087
Pašreizējā cena:
$ 0.10984
$ 0.10984$ 0.10984

Pop Social (PPT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pop Social (PPT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PPT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PPT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PPT tokenomiku, uzzini PPT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PPT

Vēlies iekļaut Pop Social (PPT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PPT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Pop Social (PPT) cenas vēsture

PPT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PPT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PPT? Mūsu PPT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.