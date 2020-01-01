Portuma (PORTUMA) tokenomika

Portuma (PORTUMA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Portuma (PORTUMA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Portuma (PORTUMA) informācija

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.portoken.com
Tehniskais dokuments:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Portuma (PORTUMA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 372.42K
$ 372.42K$ 372.42K
Kopējais apjoms:
$ 9.86B
$ 9.86B$ 9.86B
Apjoms apgrozībā:
$ 3.78B
$ 3.78B$ 3.78B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 984.00K
$ 984.00K$ 984.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000070342407221662
$ 0.000070342407221662$ 0.000070342407221662
Pašreizējā cena:
$ 0.0000984
$ 0.0000984$ 0.0000984

Portuma (PORTUMA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Portuma (PORTUMA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PORTUMA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PORTUMA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PORTUMA tokenomiku, uzzini PORTUMA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PORTUMA

Vēlies iekļaut Portuma (PORTUMA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PORTUMA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Portuma (PORTUMA) cenas vēsture

PORTUMA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PORTUMA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PORTUMA? Mūsu PORTUMA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.