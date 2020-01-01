FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par FC Porto Fan Token (PORTO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
FC Porto Fan Token (PORTO) informācija

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.fcporto.pt/
Bloku pārlūks:
https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
Kopējais apjoms:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 11.33M
$ 11.33M$ 11.33M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 40.02M
$ 40.02M$ 40.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.505
$ 2.505$ 2.505
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788
Pašreizējā cena:
$ 1.0004
$ 1.0004$ 1.0004

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

FC Porto Fan Token (PORTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PORTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PORTO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PORTO tokenomiku, uzzini PORTO tokena reāllaika cenu!

