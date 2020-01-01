POOH (POOH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par POOH (POOH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
POOH (POOH) informācija

POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pooh.money/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0xb69753c06bb5c366be51e73bfc0cc2e3dc07e371

POOH (POOH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos POOH (POOH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.14M
Kopējais apjoms:
$ 420.69T
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.14M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000000115
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000049608571
Pašreizējā cena:
$ 0.000000005092
POOH (POOH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

POOH (POOH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POOH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POOH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POOH tokenomiku, uzzini POOH tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties POOH

Vēlies iekļaut POOH (POOH) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas POOH iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

POOH (POOH) cenas vēsture

POOH cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

POOH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POOH? Mūsu POOH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.


Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.