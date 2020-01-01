Pocket Network (POKT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pocket Network (POKT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pocket Network (POKT) informācija

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://pocket.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.pokt.network/home/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC

Pocket Network (POKT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pocket Network (POKT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 74.79M
Kopējais apjoms:
$ 2.38B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.26B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 78.70M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.21
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.008747360397530879
Pašreizējā cena:
$ 0.03311
Pocket Network (POKT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pocket Network (POKT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POKT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POKT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POKT tokenomiku, uzzini POKT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties POKT

Vēlies iekļaut Pocket Network (POKT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas POKT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Pocket Network (POKT) cenas vēsture

POKT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

POKT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POKT? Mūsu POKT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

