POKE CASINO (POKE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par POKE CASINO (POKE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

POKE CASINO (POKE) informācija

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://poke-casino.com
Tehniskais dokuments:
https://poke-coin.gitbook.io/poke
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU

POKE CASINO (POKE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos POKE CASINO (POKE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 15.10B
$ 15.10B$ 15.10B
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 60.75M
$ 60.75M$ 60.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.028665
$ 0.028665$ 0.028665
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.004023
$ 0.004023$ 0.004023

POKE CASINO (POKE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

POKE CASINO (POKE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais POKE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu POKE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti POKE tokenomiku, uzzini POKE tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties POKE

Vēlies iekļaut POKE CASINO (POKE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas POKE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

POKE CASINO (POKE) cenas vēsture

POKE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

POKE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas POKE? Mūsu POKE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.