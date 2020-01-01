Ponder (PNDR) tokenomika

Ponder (PNDR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Ponder (PNDR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Ponder (PNDR) informācija

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ponder.one/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC

Ponder (PNDR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Ponder (PNDR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 157.40K
$ 157.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.39
$ 0.39
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001020379552365619
$ 0.001020379552365619
Pašreizējā cena:
$ 0.001574
$ 0.001574

Ponder (PNDR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Ponder (PNDR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PNDR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PNDR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PNDR tokenomiku, uzzini PNDR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PNDR

Vēlies iekļaut Ponder (PNDR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PNDR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Ponder (PNDR) cenas vēsture

PNDR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PNDR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PNDR? Mūsu PNDR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.