Reāllaika PlayMindProtocol cena šodien ir 0.31898 USD. Seko līdzi reāllaika PMIND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PMIND cenas tendenci MEXC.Reāllaika PlayMindProtocol cena šodien ir 0.31898 USD. Seko līdzi reāllaika PMIND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PMIND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PMIND

PMIND Cenas informācija

Kas ir PMIND

PMIND Tehniskais dokuments

PMIND Oficiālā tīmekļa vietne

PMIND Tokenomika

PMIND Cenas prognoze

PMIND Vēsture

PMIND iegādes rokasgrāmata

PMIND uz bezseguma valūtu konvertētājs

PMIND Tūlītējie darījumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol kurss(PMIND)

1 PMIND uz USD reāllaika cena:

$0.31999
$0.31999$0.31999
+1,985.98%1D
USD
PlayMindProtocol (PMIND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:58:45 (UTC+8)

PlayMindProtocol (PMIND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
24h zemākā
$ 0.5797
$ 0.5797$ 0.5797
24h augstākā

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.5797
$ 0.5797$ 0.5797

--
----

--
----

+109.48%

+1,985.98%

+3,089.80%

+3,089.80%

PlayMindProtocol (PMIND) reāllaika cena ir $ 0.31898. Pēdējo 24 stundu laikā PMIND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0112 līdz augstākajai $ 0.5797, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PMIND visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PMIND ir mainījies par +109.48% pēdējā stundā, par +1,985.98% pēdējo 24 stundu laikā un par +3,089.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PlayMindProtocol (PMIND) tirgus informācija

--
----

$ 888.34K
$ 888.34K$ 888.34K

$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

BSC

Pašreizējais PlayMindProtocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 888.34K. PMIND apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.19M.

PlayMindProtocol (PMIND) cenas vēsture USD

Seko PlayMindProtocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.30465+1,985.98%
30 dienas$ +0.30898+3,089.80%
60 dienas$ +0.30898+3,089.80%
90 dienas$ +0.30898+3,089.80%
PlayMindProtocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien PMIND cena mainījās par $ +0.30465 (+1,985.98%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PlayMindProtocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.30898 (+3,089.80%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PlayMindProtocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PMIND piedzīvoja izmaiņas $ +0.30898 (+3,089.80%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PlayMindProtocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.30898 (+3,089.80%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PlayMindProtocol (PMIND) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PlayMindProtocol cenas vēstures lapu.

Kas ir PlayMindProtocol (PMIND)?

PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.

PlayMindProtocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PlayMindProtocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PMIND steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PlayMindProtocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PlayMindProtocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PlayMindProtocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs PlayMindProtocol (PMIND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PlayMindProtocol (PMIND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PlayMindProtocol prognozes.

Apskati PlayMindProtocol cenas prognozi!

PlayMindProtocol (PMIND) tokenomika

PlayMindProtocol (PMIND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PMIND tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PlayMindProtocol (PMIND)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PlayMindProtocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PlayMindProtocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PMIND uz vietējām valūtām

PlayMindProtocol resurss

Dziļākai izpratnei par PlayMindProtocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PlayMindProtocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PlayMindProtocol

Kāda ir PlayMindProtocol (PMIND) vērtība šodien?
Reāllaika PMIND cena USD ir 0.31898 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PMIND uz USD cena?
Pašreizējā PMIND uz USD cena ir $ 0.31898. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PlayMindProtocol tirgus maksimums?
PMIND tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PMIND apjoms apgrozībā?
PMIND apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PMIND vēsturiski augstākā cena?
PMIND sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PMIND vēsturiski zemākā cena?
PMIND sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PMIND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PMIND tirdzniecības apjoms ir $ 888.34K USD.
Vai PMIND šogad kāps augstāk?
PMIND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PMIND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:58:45 (UTC+8)

PlayMindProtocol (PMIND) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

