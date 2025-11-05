BiržaDEX+
Reāllaika Palantir cena šodien ir 190.57 USD. Seko līdzi reāllaika PLTRON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLTRON cenas tendenci MEXC.

Palantir kurss(PLTRON)

1 PLTRON uz USD reāllaika cena:

$190.57
-1.77%1D
USD
Palantir (PLTRON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:45 (UTC+8)

Palantir (PLTRON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 186.47
24h zemākā
$ 212.4
24h augstākā

$ 186.47
$ 212.4
$ 215.93806231164194
$ 148.01003259450354
+0.94%

-1.77%

+0.29%

+0.29%

Palantir (PLTRON) reāllaika cena ir $ 190.57. Pēdējo 24 stundu laikā PLTRON tika tirgots robežās no zemākās $ 186.47 līdz augstākajai $ 212.4, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLTRON visu laiku augstākā cena ir $ 215.93806231164194, savukārt zemākā - $ 148.01003259450354.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLTRON ir mainījies par +0.94% pēdējā stundā, par -1.77% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Palantir (PLTRON) tirgus informācija

No.2317

$ 674.39K
$ 79.73K
$ 674.39K
3.54K
3,538.78195301
ETH

Pašreizējais Palantir tirgus maksimums ir $ 674.39K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 79.73K. PLTRON apjoms apgrozībā ir 3.54K ar kopējo apjomu 3538.78195301. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 674.39K.

Palantir (PLTRON) cenas vēsture USD

Seko Palantir cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.4339-1.77%
30 dienas$ +15.21+8.67%
60 dienas$ +90.57+90.57%
90 dienas$ +90.57+90.57%
Palantir Cenas izmaiņas šodien

Šodien PLTRON cena mainījās par $ -3.4339 (-1.77%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Palantir 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +15.21 (+8.67%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Palantir 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PLTRON piedzīvoja izmaiņas $ +90.57 (+90.57%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Palantir 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +90.57 (+90.57%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Palantir (PLTRON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Palantir cenas vēstures lapu.

Kas ir Palantir (PLTRON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Palantir ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PLTRON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Palantir mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Palantir pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Palantir cenas prognoze (USD)

Kāda būs Palantir (PLTRON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Palantir (PLTRON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Palantir prognozes.

Apskati Palantir cenas prognozi!

Palantir (PLTRON) tokenomika

Palantir (PLTRON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLTRON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Palantir (PLTRON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Palantir? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Palantir MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PLTRON uz vietējām valūtām

1 Palantir(PLTRON) uz VND
5,014,849.55
1 Palantir(PLTRON) uz AUD
A$293.4778
1 Palantir(PLTRON) uz GBP
144.8332
1 Palantir(PLTRON) uz EUR
165.7959
1 Palantir(PLTRON) uz USD
$190.57
1 Palantir(PLTRON) uz MYR
RM798.4883
1 Palantir(PLTRON) uz TRY
8,021.0913
1 Palantir(PLTRON) uz JPY
¥29,157.21
1 Palantir(PLTRON) uz ARS
ARS$277,797.7004
1 Palantir(PLTRON) uz RUB
15,436.17
1 Palantir(PLTRON) uz INR
16,909.2761
1 Palantir(PLTRON) uz IDR
Rp3,176,165.3962
1 Palantir(PLTRON) uz PHP
11,176.9305
1 Palantir(PLTRON) uz EGP
￡E.9,013.961
1 Palantir(PLTRON) uz BRL
R$1,029.078
1 Palantir(PLTRON) uz CAD
C$266.798
1 Palantir(PLTRON) uz BDT
23,230.483
1 Palantir(PLTRON) uz NGN
274,992.51
1 Palantir(PLTRON) uz COP
$735,790.77
1 Palantir(PLTRON) uz ZAR
R.3,340.6921
1 Palantir(PLTRON) uz UAH
8,019.1856
1 Palantir(PLTRON) uz TZS
T.Sh.469,383.4385
1 Palantir(PLTRON) uz VES
Bs42,497.11
1 Palantir(PLTRON) uz CLP
$180,279.22
1 Palantir(PLTRON) uz PKR
Rs53,877.9504
1 Palantir(PLTRON) uz KZT
99,877.737
1 Palantir(PLTRON) uz THB
฿6,208.7706
1 Palantir(PLTRON) uz TWD
NT$5,894.3301
1 Palantir(PLTRON) uz AED
د.إ699.3919
1 Palantir(PLTRON) uz CHF
Fr154.3617
1 Palantir(PLTRON) uz HKD
HK$1,480.7289
1 Palantir(PLTRON) uz AMD
֏72,902.5535
1 Palantir(PLTRON) uz MAD
.د.م1,774.2067
1 Palantir(PLTRON) uz MXN
$3,559.8476
1 Palantir(PLTRON) uz SAR
ريال714.6375
1 Palantir(PLTRON) uz ETB
Br29,084.7934
1 Palantir(PLTRON) uz KES
KSh24,619.7383
1 Palantir(PLTRON) uz JOD
د.أ135.11413
1 Palantir(PLTRON) uz PLN
707.0147
1 Palantir(PLTRON) uz RON
лв844.2251
1 Palantir(PLTRON) uz SEK
kr1,825.6606
1 Palantir(PLTRON) uz BGN
лв323.969
1 Palantir(PLTRON) uz HUF
Ft64,446.9626
1 Palantir(PLTRON) uz CZK
4,049.6125
1 Palantir(PLTRON) uz KWD
د.ك58.50499
1 Palantir(PLTRON) uz ILS
621.2582
1 Palantir(PLTRON) uz BOB
Bs1,316.8387
1 Palantir(PLTRON) uz AZN
323.969
1 Palantir(PLTRON) uz TJS
SM1,757.0554
1 Palantir(PLTRON) uz GEL
518.3504
1 Palantir(PLTRON) uz AOA
Kz174,674.5563
1 Palantir(PLTRON) uz BHD
.د.ب71.65432
1 Palantir(PLTRON) uz BMD
$190.57
1 Palantir(PLTRON) uz DKK
kr1,238.705
1 Palantir(PLTRON) uz HNL
L5,019.6138
1 Palantir(PLTRON) uz MUR
8,747.163
1 Palantir(PLTRON) uz NAD
$3,298.7667
1 Palantir(PLTRON) uz NOK
kr1,947.6254
1 Palantir(PLTRON) uz NZD
$337.3089
1 Palantir(PLTRON) uz PAB
B/.190.57
1 Palantir(PLTRON) uz PGK
K802.2997
1 Palantir(PLTRON) uz QAR
ر.ق693.6748
1 Palantir(PLTRON) uz RSD
дин.19,459.1027
1 Palantir(PLTRON) uz UZS
soʻm2,296,023.5683
1 Palantir(PLTRON) uz ALL
L16,028.8427
1 Palantir(PLTRON) uz ANG
ƒ341.1203
1 Palantir(PLTRON) uz AWG
ƒ341.1203
1 Palantir(PLTRON) uz BBD
$381.14
1 Palantir(PLTRON) uz BAM
KM323.969
1 Palantir(PLTRON) uz BIF
Fr561,990.93
1 Palantir(PLTRON) uz BND
$247.741
1 Palantir(PLTRON) uz BSD
$190.57
1 Palantir(PLTRON) uz JMD
$30,592.2021
1 Palantir(PLTRON) uz KHR
765,340.5542
1 Palantir(PLTRON) uz KMF
Fr81,182.82
1 Palantir(PLTRON) uz LAK
4,142,826.0041
1 Palantir(PLTRON) uz LKR
රු58,081.9246
1 Palantir(PLTRON) uz MDL
L3,228.2558
1 Palantir(PLTRON) uz MGA
Ar854,573.051
1 Palantir(PLTRON) uz MOP
P1,524.56
1 Palantir(PLTRON) uz MVR
2,934.778
1 Palantir(PLTRON) uz MWK
MK330,850.4827
1 Palantir(PLTRON) uz MZN
MT12,186.9515
1 Palantir(PLTRON) uz NPR
रु27,034.2602
1 Palantir(PLTRON) uz PYG
1,351,522.44
1 Palantir(PLTRON) uz RWF
Fr276,135.93
1 Palantir(PLTRON) uz SBD
$1,568.3911
1 Palantir(PLTRON) uz SCR
2,700.3769
1 Palantir(PLTRON) uz SRD
$7,336.945
1 Palantir(PLTRON) uz SVC
$1,667.4875
1 Palantir(PLTRON) uz SZL
L3,298.7667
1 Palantir(PLTRON) uz TMT
m668.9007
1 Palantir(PLTRON) uz TND
د.ت558.94181
1 Palantir(PLTRON) uz TTD
$1,292.0646
1 Palantir(PLTRON) uz UGX
Sh663,945.88
1 Palantir(PLTRON) uz XAF
Fr108,815.47
1 Palantir(PLTRON) uz XCD
$514.539
1 Palantir(PLTRON) uz XOF
Fr108,815.47
1 Palantir(PLTRON) uz XPF
Fr19,628.71
1 Palantir(PLTRON) uz BWP
P2,572.695
1 Palantir(PLTRON) uz BZD
$383.0457
1 Palantir(PLTRON) uz CVE
$18,365.2309
1 Palantir(PLTRON) uz DJF
Fr33,730.89
1 Palantir(PLTRON) uz DOP
$12,244.1225
1 Palantir(PLTRON) uz DZD
د.ج24,890.3477
1 Palantir(PLTRON) uz FJD
$434.4996
1 Palantir(PLTRON) uz GNF
Fr1,657,006.15
1 Palantir(PLTRON) uz GTQ
Q1,459.7662
1 Palantir(PLTRON) uz GYD
$39,867.244
1 Palantir(PLTRON) uz ISK
kr24,202.39

Palantir resurss

Dziļākai izpratnei par Palantir, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Palantir vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Palantir

Kāda ir Palantir (PLTRON) vērtība šodien?
Reāllaika PLTRON cena USD ir 190.57 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLTRON uz USD cena?
Pašreizējā PLTRON uz USD cena ir $ 190.57. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Palantir tirgus maksimums?
PLTRON tirgus maksimums ir $ 674.39K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLTRON apjoms apgrozībā?
PLTRON apjoms apgrozībā ir 3.54K USD.
Kāda bija PLTRON vēsturiski augstākā cena?
PLTRON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 215.93806231164194 USD apmērā.
Kāda bija PLTRON vēsturiski zemākā cena?
PLTRON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 148.01003259450354 USD.
Kāds ir PLTRON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLTRON tirdzniecības apjoms ir $ 79.73K USD.
Vai PLTRON šogad kāps augstāk?
PLTRON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLTRON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:45 (UTC+8)

Palantir (PLTRON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

