Planet (PLANET) tokenomika

Planet (PLANET) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Planet (PLANET), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Planet (PLANET) informācija

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://planetrefi.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b

Planet (PLANET) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Planet (PLANET) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 770.14K
$ 770.14K$ 770.14K
Kopējais apjoms:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 851.45B
$ 851.45B$ 851.45B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 904.50K
$ 904.50K$ 904.50K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000133658
$ 0.000133658$ 0.000133658
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000004892663576
$ 0.000000004892663576$ 0.000000004892663576
Pašreizējā cena:
$ 0.0000009045
$ 0.0000009045$ 0.0000009045

Planet (PLANET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Planet (PLANET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PLANET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PLANET tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PLANET tokenomiku, uzzini PLANET tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PLANET

Vēlies iekļaut Planet (PLANET) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PLANET iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Planet (PLANET) cenas vēsture

PLANET cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PLANET cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PLANET? Mūsu PLANET cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.