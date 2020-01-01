Pitbull (PIT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pitbull (PIT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pitbull (PIT) informācija

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bscpitbull.com/
Tehniskais dokuments:
https://github.com/pitbullBSC/documents/blob/main/Pitbull_litepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xA57ac35CE91Ee92CaEfAA8dc04140C8e232c2E50

Pitbull (PIT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pitbull (PIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.52M
Kopējais apjoms:
$ 100,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 40,192.16T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 28.65M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00000000789
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0000000002865
Pitbull (PIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pitbull (PIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PIT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PIT tokenomiku, uzzini PIT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PIT

Vēlies iekļaut Pitbull (PIT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PIT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Pitbull (PIT) cenas vēsture

PIT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PIT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIT? Mūsu PIT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.