Reāllaika Pipe Network cena šodien ir 0.07552 USD. Seko līdzi reāllaika PIPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PIPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PIPE

PIPE Cenas informācija

Kas ir PIPE

PIPE Tehniskais dokuments

PIPE Oficiālā tīmekļa vietne

PIPE Tokenomika

PIPE Cenas prognoze

PIPE Vēsture

PIPE iegādes rokasgrāmata

PIPE uz bezseguma valūtu konvertētājs

PIPE Tūlītējie darījumi

PIPE USDT-M Futures

Pipe Network logotips

Pipe Network kurss(PIPE)

1 PIPE uz USD reāllaika cena:

$0.07541
$0.07541
+7.16%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:58:03 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.06838
$ 0.06838
24h zemākā
$ 0.07621
$ 0.07621
24h augstākā

$ 0.06838
$ 0.06838

$ 0.07621
$ 0.07621

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619

+6.66%

+7.16%

-4.69%

-4.69%

Pipe Network (PIPE) reāllaika cena ir $ 0.07552. Pēdējo 24 stundu laikā PIPE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.06838 līdz augstākajai $ 0.07621, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PIPE visu laiku augstākā cena ir $ 0.34291515733046557, savukārt zemākā - $ 0.05288812467524619.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PIPE ir mainījies par +6.66% pēdējā stundā, par +7.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Pipe Network (PIPE) tirgus informācija

No.1220

$ 7.55M
$ 7.55M

$ 72.36K
$ 72.36K

$ 75.52M
$ 75.52M

100.00M
100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.00%

SOL

Pašreizējais Pipe Network tirgus maksimums ir $ 7.55M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 72.36K. PIPE apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 75.52M.

Pipe Network (PIPE) cenas vēsture USD

Seko Pipe Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0050386+7.16%
30 dienas$ +0.02552+51.04%
60 dienas$ +0.02552+51.04%
90 dienas$ +0.02552+51.04%
Pipe Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien PIPE cena mainījās par $ +0.0050386 (+7.16%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Pipe Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.02552 (+51.04%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Pipe Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PIPE piedzīvoja izmaiņas $ +0.02552 (+51.04%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Pipe Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.02552 (+51.04%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Pipe Network (PIPE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Pipe Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Pipe Network (PIPE)?

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Pipe Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PIPE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Pipe Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Pipe Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Pipe Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Pipe Network (PIPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Pipe Network (PIPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Pipe Network prognozes.

Apskati Pipe Network cenas prognozi!

Pipe Network (PIPE) tokenomika

Pipe Network (PIPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PIPE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Pipe Network (PIPE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Pipe Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Pipe Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PIPE uz vietējām valūtām

1 Pipe Network(PIPE) uz VND
1,987.3088
1 Pipe Network(PIPE) uz AUD
A$0.1163008
1 Pipe Network(PIPE) uz GBP
0.0573952
1 Pipe Network(PIPE) uz EUR
0.0657024
1 Pipe Network(PIPE) uz USD
$0.07552
1 Pipe Network(PIPE) uz MYR
RM0.3164288
1 Pipe Network(PIPE) uz TRY
3.1778816
1 Pipe Network(PIPE) uz JPY
¥11.55456
1 Pipe Network(PIPE) uz ARS
ARS$110.0870144
1 Pipe Network(PIPE) uz RUB
6.1163648
1 Pipe Network(PIPE) uz INR
6.6993792
1 Pipe Network(PIPE) uz IDR
Rp1,258.6661632
1 Pipe Network(PIPE) uz PHP
4.4368
1 Pipe Network(PIPE) uz EGP
￡E.3.5728512
1 Pipe Network(PIPE) uz BRL
R$0.4070528
1 Pipe Network(PIPE) uz CAD
C$0.1064832
1 Pipe Network(PIPE) uz BDT
9.205888
1 Pipe Network(PIPE) uz NGN
108.97536
1 Pipe Network(PIPE) uz COP
$291.58272
1 Pipe Network(PIPE) uz ZAR
R.1.3246208
1 Pipe Network(PIPE) uz UAH
3.1778816
1 Pipe Network(PIPE) uz TZS
T.Sh.185.55264
1 Pipe Network(PIPE) uz VES
Bs16.84096
1 Pipe Network(PIPE) uz CLP
$71.44192
1 Pipe Network(PIPE) uz PKR
Rs21.3510144
1 Pipe Network(PIPE) uz KZT
39.580032
1 Pipe Network(PIPE) uz THB
฿2.458176
1 Pipe Network(PIPE) uz TWD
NT$2.3380992
1 Pipe Network(PIPE) uz AED
د.إ0.2771584
1 Pipe Network(PIPE) uz CHF
Fr0.060416
1 Pipe Network(PIPE) uz HKD
HK$0.5867904
1 Pipe Network(PIPE) uz AMD
֏28.890176
1 Pipe Network(PIPE) uz MAD
.د.م0.7030912
1 Pipe Network(PIPE) uz MXN
$1.4129792
1 Pipe Network(PIPE) uz SAR
ريال0.2832
1 Pipe Network(PIPE) uz ETB
Br11.550784
1 Pipe Network(PIPE) uz KES
KSh9.7564288
1 Pipe Network(PIPE) uz JOD
د.أ0.05354368
1 Pipe Network(PIPE) uz PLN
0.279424
1 Pipe Network(PIPE) uz RON
лв0.3337984
1 Pipe Network(PIPE) uz SEK
kr0.7242368
1 Pipe Network(PIPE) uz BGN
лв0.128384
1 Pipe Network(PIPE) uz HUF
Ft25.5393536
1 Pipe Network(PIPE) uz CZK
1.6040448
1 Pipe Network(PIPE) uz KWD
د.ك0.02318464
1 Pipe Network(PIPE) uz ILS
0.2461952
1 Pipe Network(PIPE) uz BOB
Bs0.5218432
1 Pipe Network(PIPE) uz AZN
0.128384
1 Pipe Network(PIPE) uz TJS
SM0.6962944
1 Pipe Network(PIPE) uz GEL
0.2054144
1 Pipe Network(PIPE) uz AOA
Kz69.15744
1 Pipe Network(PIPE) uz BHD
.د.ب0.02847104
1 Pipe Network(PIPE) uz BMD
$0.07552
1 Pipe Network(PIPE) uz DKK
kr0.4901248
1 Pipe Network(PIPE) uz HNL
L1.9891968
1 Pipe Network(PIPE) uz MUR
3.466368
1 Pipe Network(PIPE) uz NAD
$1.3132928
1 Pipe Network(PIPE) uz NOK
kr0.7718144
1 Pipe Network(PIPE) uz NZD
$0.1336704
1 Pipe Network(PIPE) uz PAB
B/.0.07552
1 Pipe Network(PIPE) uz PGK
K0.32096
1 Pipe Network(PIPE) uz QAR
ر.ق0.2748928
1 Pipe Network(PIPE) uz RSD
дин.7.706816
1 Pipe Network(PIPE) uz UZS
soʻm899.0474752
1 Pipe Network(PIPE) uz ALL
L6.3519872
1 Pipe Network(PIPE) uz ANG
ƒ0.1351808
1 Pipe Network(PIPE) uz AWG
ƒ0.1351808
1 Pipe Network(PIPE) uz BBD
$0.15104
1 Pipe Network(PIPE) uz BAM
KM0.128384
1 Pipe Network(PIPE) uz BIF
Fr222.70848
1 Pipe Network(PIPE) uz BND
$0.098176
1 Pipe Network(PIPE) uz BSD
$0.07552
1 Pipe Network(PIPE) uz JMD
$12.1232256
1 Pipe Network(PIPE) uz KHR
303.2928512
1 Pipe Network(PIPE) uz KMF
Fr32.17152
1 Pipe Network(PIPE) uz LAK
1,641.7390976
1 Pipe Network(PIPE) uz LKR
රු23.0169856
1 Pipe Network(PIPE) uz MDL
L1.2793088
1 Pipe Network(PIPE) uz MGA
Ar340.17984
1 Pipe Network(PIPE) uz MOP
P0.60416
1 Pipe Network(PIPE) uz MVR
1.163008
1 Pipe Network(PIPE) uz MWK
MK131.1110272
1 Pipe Network(PIPE) uz MZN
MT4.829504
1 Pipe Network(PIPE) uz NPR
रु10.7132672
1 Pipe Network(PIPE) uz PYG
535.58784
1 Pipe Network(PIPE) uz RWF
Fr109.57952
1 Pipe Network(PIPE) uz SBD
$0.6215296
1 Pipe Network(PIPE) uz SCR
1.0897536
1 Pipe Network(PIPE) uz SRD
$2.90752
1 Pipe Network(PIPE) uz SVC
$0.6608
1 Pipe Network(PIPE) uz SZL
L1.314048
1 Pipe Network(PIPE) uz TMT
m0.2650752
1 Pipe Network(PIPE) uz TND
د.ت0.22187776
1 Pipe Network(PIPE) uz TTD
$0.5120256
1 Pipe Network(PIPE) uz UGX
Sh263.11168
1 Pipe Network(PIPE) uz XAF
Fr43.12192
1 Pipe Network(PIPE) uz XCD
$0.203904
1 Pipe Network(PIPE) uz XOF
Fr43.12192
1 Pipe Network(PIPE) uz XPF
Fr7.77856
1 Pipe Network(PIPE) uz BWP
P1.01952
1 Pipe Network(PIPE) uz BZD
$0.1517952
1 Pipe Network(PIPE) uz CVE
$7.2597376
1 Pipe Network(PIPE) uz DJF
Fr13.36704
1 Pipe Network(PIPE) uz DOP
$4.8529152
1 Pipe Network(PIPE) uz DZD
د.ج9.8636672
1 Pipe Network(PIPE) uz FJD
$0.1721856
1 Pipe Network(PIPE) uz GNF
Fr656.6464
1 Pipe Network(PIPE) uz GTQ
Q0.5784832
1 Pipe Network(PIPE) uz GYD
$15.798784
1 Pipe Network(PIPE) uz ISK
kr9.59104

Pipe Network resurss

Dziļākai izpratnei par Pipe Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Pipe Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Pipe Network

Kāda ir Pipe Network (PIPE) vērtība šodien?
Reāllaika PIPE cena USD ir 0.07552 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PIPE uz USD cena?
Pašreizējā PIPE uz USD cena ir $ 0.07552. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Pipe Network tirgus maksimums?
PIPE tirgus maksimums ir $ 7.55M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PIPE apjoms apgrozībā?
PIPE apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija PIPE vēsturiski augstākā cena?
PIPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.34291515733046557 USD apmērā.
Kāda bija PIPE vēsturiski zemākā cena?
PIPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05288812467524619 USD.
Kāds ir PIPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PIPE tirdzniecības apjoms ir $ 72.36K USD.
Vai PIPE šogad kāps augstāk?
PIPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PIPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 10:58:03 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PIPE uz USD kalkulators

Summa

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07552 USD

Tirgot PIPE

PIPE/USDT
$0.07541
$0.07541
+7.19%

