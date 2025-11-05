BiržaDEX+
Reāllaika PINGPONG cena šodien ir 0.04505 USD. Seko līdzi reāllaika PINGPONG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PINGPONG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PINGPONG

PINGPONG Cenas informācija

Kas ir PINGPONG

PINGPONG Tehniskais dokuments

PINGPONG Oficiālā tīmekļa vietne

PINGPONG Tokenomika

PINGPONG Cenas prognoze

PINGPONG Vēsture

PINGPONG iegādes rokasgrāmata

PINGPONG uz bezseguma valūtu konvertētājs

PINGPONG Tūlītējie darījumi

PINGPONG USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PINGPONG logotips

PINGPONG kurss(PINGPONG)

1 PINGPONG uz USD reāllaika cena:

$0.04505
$0.04505$0.04505
-7.41%1D
USD
PINGPONG (PINGPONG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:28 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04413
$ 0.04413$ 0.04413
24h zemākā
$ 0.05124
$ 0.05124$ 0.05124
24h augstākā

$ 0.04413
$ 0.04413$ 0.04413

$ 0.05124
$ 0.05124$ 0.05124

--
----

--
----

+1.16%

-7.41%

-33.32%

-33.32%

PINGPONG (PINGPONG) reāllaika cena ir $ 0.04505. Pēdējo 24 stundu laikā PINGPONG tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04413 līdz augstākajai $ 0.05124, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PINGPONG visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PINGPONG ir mainījies par +1.16% pēdējā stundā, par -7.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PINGPONG (PINGPONG) tirgus informācija

--
----

$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K

$ 45.05M
$ 45.05M$ 45.05M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais PINGPONG tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.58K. PINGPONG apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 45.05M.

PINGPONG (PINGPONG) cenas vēsture USD

Seko PINGPONG cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0036054-7.41%
30 dienas$ -0.07306-61.86%
60 dienas$ +0.02505+125.25%
90 dienas$ +0.02505+125.25%
PINGPONG Cenas izmaiņas šodien

Šodien PINGPONG cena mainījās par $ -0.0036054 (-7.41%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PINGPONG 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.07306 (-61.86%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PINGPONG 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PINGPONG piedzīvoja izmaiņas $ +0.02505 (+125.25%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PINGPONG 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.02505 (+125.25%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PINGPONG (PINGPONG) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PINGPONG cenas vēstures lapu.

Kas ir PINGPONG (PINGPONG)?

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PINGPONG ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PINGPONG steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PINGPONG mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PINGPONG pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PINGPONG cenas prognoze (USD)

Kāda būs PINGPONG (PINGPONG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PINGPONG (PINGPONG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PINGPONG prognozes.

Apskati PINGPONG cenas prognozi!

PINGPONG (PINGPONG) tokenomika

PINGPONG (PINGPONG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PINGPONG tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PINGPONG (PINGPONG)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PINGPONG? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PINGPONG MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PINGPONG uz vietējām valūtām

1 PINGPONG(PINGPONG) uz VND
1,185.49075
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AUD
A$0.069377
1 PINGPONG(PINGPONG) uz GBP
0.034238
1 PINGPONG(PINGPONG) uz EUR
0.0391935
1 PINGPONG(PINGPONG) uz USD
$0.04505
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MYR
RM0.1887595
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TRY
1.8961545
1 PINGPONG(PINGPONG) uz JPY
¥6.89265
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ARS
ARS$65.670286
1 PINGPONG(PINGPONG) uz RUB
3.64905
1 PINGPONG(PINGPONG) uz INR
3.9972865
1 PINGPONG(PINGPONG) uz IDR
Rp750.833033
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PHP
2.6421825
1 PINGPONG(PINGPONG) uz EGP
￡E.2.130865
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BRL
R$0.24327
1 PINGPONG(PINGPONG) uz CAD
C$0.06307
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BDT
5.491595
1 PINGPONG(PINGPONG) uz NGN
65.00715
1 PINGPONG(PINGPONG) uz COP
$173.93805
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ZAR
R.0.7897265
1 PINGPONG(PINGPONG) uz UAH
1.895704
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TZS
T.Sh.110.9604025
1 PINGPONG(PINGPONG) uz VES
Bs10.04615
1 PINGPONG(PINGPONG) uz CLP
$42.6173
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PKR
Rs12.736536
1 PINGPONG(PINGPONG) uz KZT
23.610705
1 PINGPONG(PINGPONG) uz THB
฿1.467729
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TWD
NT$1.3933965
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AED
د.إ0.1653335
1 PINGPONG(PINGPONG) uz CHF
Fr0.0364905
1 PINGPONG(PINGPONG) uz HKD
HK$0.3500385
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AMD
֏17.2338775
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MAD
.د.م0.4194155
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MXN
$0.841534
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SAR
ريال0.1689375
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ETB
Br6.875531
1 PINGPONG(PINGPONG) uz KES
KSh5.8200095
1 PINGPONG(PINGPONG) uz JOD
د.أ0.03194045
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PLN
0.1671355
1 PINGPONG(PINGPONG) uz RON
лв0.1995715
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SEK
kr0.431579
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BGN
лв0.076585
1 PINGPONG(PINGPONG) uz HUF
Ft15.235009
1 PINGPONG(PINGPONG) uz CZK
0.9573125
1 PINGPONG(PINGPONG) uz KWD
د.ك0.01383035
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ILS
0.146863
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BOB
Bs0.3112955
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AZN
0.076585
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TJS
SM0.415361
1 PINGPONG(PINGPONG) uz GEL
0.122536
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AOA
Kz41.2923795
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BHD
.د.ب0.0169388
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BMD
$0.04505
1 PINGPONG(PINGPONG) uz DKK
kr0.292825
1 PINGPONG(PINGPONG) uz HNL
L1.186617
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MUR
2.067795
1 PINGPONG(PINGPONG) uz NAD
$0.7798155
1 PINGPONG(PINGPONG) uz NOK
kr0.460411
1 PINGPONG(PINGPONG) uz NZD
$0.0797385
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PAB
B/.0.04505
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PGK
K0.1896605
1 PINGPONG(PINGPONG) uz QAR
ر.ق0.163982
1 PINGPONG(PINGPONG) uz RSD
дин.4.6000555
1 PINGPONG(PINGPONG) uz UZS
soʻm542.7709595
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ALL
L3.7891555
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ANG
ƒ0.0806395
1 PINGPONG(PINGPONG) uz AWG
ƒ0.0806395
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BBD
$0.0901
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BAM
KM0.076585
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BIF
Fr132.85245
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BND
$0.058565
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BSD
$0.04505
1 PINGPONG(PINGPONG) uz JMD
$7.2318765
1 PINGPONG(PINGPONG) uz KHR
180.923503
1 PINGPONG(PINGPONG) uz KMF
Fr19.1913
1 PINGPONG(PINGPONG) uz LAK
979.3478065
1 PINGPONG(PINGPONG) uz LKR
රු13.730339
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MDL
L0.763147
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MGA
Ar202.017715
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MOP
P0.3604
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MVR
0.69377
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MWK
MK78.2117555
1 PINGPONG(PINGPONG) uz MZN
MT2.8809475
1 PINGPONG(PINGPONG) uz NPR
रु6.390793
1 PINGPONG(PINGPONG) uz PYG
319.4946
1 PINGPONG(PINGPONG) uz RWF
Fr65.27745
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SBD
$0.3707615
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SCR
0.6383585
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SRD
$1.734425
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SVC
$0.3941875
1 PINGPONG(PINGPONG) uz SZL
L0.7798155
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TMT
m0.1581255
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TND
د.ت0.13213165
1 PINGPONG(PINGPONG) uz TTD
$0.305439
1 PINGPONG(PINGPONG) uz UGX
Sh156.9542
1 PINGPONG(PINGPONG) uz XAF
Fr25.72355
1 PINGPONG(PINGPONG) uz XCD
$0.121635
1 PINGPONG(PINGPONG) uz XOF
Fr25.72355
1 PINGPONG(PINGPONG) uz XPF
Fr4.64015
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BWP
P0.608175
1 PINGPONG(PINGPONG) uz BZD
$0.0905505
1 PINGPONG(PINGPONG) uz CVE
$4.3414685
1 PINGPONG(PINGPONG) uz DJF
Fr7.97385
1 PINGPONG(PINGPONG) uz DOP
$2.8944625
1 PINGPONG(PINGPONG) uz DZD
د.ج5.8839805
1 PINGPONG(PINGPONG) uz FJD
$0.102714
1 PINGPONG(PINGPONG) uz GNF
Fr391.70975
1 PINGPONG(PINGPONG) uz GTQ
Q0.345083
1 PINGPONG(PINGPONG) uz GYD
$9.42446
1 PINGPONG(PINGPONG) uz ISK
kr5.72135

PINGPONG resurss

Dziļākai izpratnei par PINGPONG, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PINGPONG vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PINGPONG

Kāda ir PINGPONG (PINGPONG) vērtība šodien?
Reāllaika PINGPONG cena USD ir 0.04505 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PINGPONG uz USD cena?
Pašreizējā PINGPONG uz USD cena ir $ 0.04505. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PINGPONG tirgus maksimums?
PINGPONG tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PINGPONG apjoms apgrozībā?
PINGPONG apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PINGPONG vēsturiski augstākā cena?
PINGPONG sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PINGPONG vēsturiski zemākā cena?
PINGPONG sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PINGPONG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PINGPONG tirdzniecības apjoms ir $ 56.58K USD.
Vai PINGPONG šogad kāps augstāk?
PINGPONG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PINGPONG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:28 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PINGPONG uz USD kalkulators

Summa

PINGPONG
PINGPONG
USD
USD

1 PINGPONG = 0.04505 USD

Tirgot PINGPONG

PINGPONG/USDT
$0.04505
$0.04505$0.04505
-7.38%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

