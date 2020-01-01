Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika
Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.
Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PIKABOSS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PIKABOSS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PIKABOSS tokenomiku, uzzini PIKABOSS tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties PIKABOSS
Vēlies iekļaut Pikaboss (PIKABOSS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PIKABOSS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Pikaboss (PIKABOSS) cenas vēsture
PIKABOSS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
PIKABOSS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIKABOSS? Mūsu PIKABOSS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
