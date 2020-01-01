Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Pikaboss (PIKABOSS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Pikaboss (PIKABOSS) informācija

Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.pikaboss.vip
Tehniskais dokuments:
https://pikaboss.vip/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 22.22M
$ 22.22M$ 22.22M
Kopējais apjoms:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Apjoms apgrozībā:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 22.22M
$ 22.22M$ 22.22M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000003
$ 0.0000003$ 0.0000003
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000004630634
$ 0.000000000004630634$ 0.000000000004630634
Pašreizējā cena:
$ 0.00000005281
$ 0.00000005281$ 0.00000005281

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PIKABOSS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PIKABOSS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PIKABOSS tokenomiku, uzzini PIKABOSS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PIKABOSS

Vēlies iekļaut Pikaboss (PIKABOSS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PIKABOSS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Pikaboss (PIKABOSS) cenas vēsture

PIKABOSS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PIKABOSS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PIKABOSS? Mūsu PIKABOSS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.