BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika PhyChain cena šodien ir 2.553 USD. Seko līdzi reāllaika PHYCHAIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHYCHAIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika PhyChain cena šodien ir 2.553 USD. Seko līdzi reāllaika PHYCHAIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHYCHAIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHYCHAIN

PHYCHAIN Cenas informācija

Kas ir PHYCHAIN

PHYCHAIN Tehniskais dokuments

PHYCHAIN Oficiālā tīmekļa vietne

PHYCHAIN Tokenomika

PHYCHAIN Cenas prognoze

PHYCHAIN Vēsture

PHYCHAIN iegādes rokasgrāmata

PHYCHAIN uz bezseguma valūtu konvertētājs

PHYCHAIN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PhyChain logotips

PhyChain kurss(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN uz USD reāllaika cena:

$2.553
$2.553$2.553
-5.47%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:11 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 2.492
$ 2.492$ 2.492
24h zemākā
$ 2.798
$ 2.798$ 2.798
24h augstākā

$ 2.492
$ 2.492$ 2.492

$ 2.798
$ 2.798$ 2.798

--
----

--
----

-0.47%

-5.47%

-5.24%

-5.24%

PhyChain (PHYCHAIN) reāllaika cena ir $ 2.553. Pēdējo 24 stundu laikā PHYCHAIN tika tirgots robežās no zemākās $ 2.492 līdz augstākajai $ 2.798, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHYCHAIN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHYCHAIN ir mainījies par -0.47% pēdējā stundā, par -5.47% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) tirgus informācija

--
----

$ 115.47K
$ 115.47K$ 115.47K

$ 5.11B
$ 5.11B$ 5.11B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Pašreizējais PhyChain tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 115.47K. PHYCHAIN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.11B.

PhyChain (PHYCHAIN) cenas vēsture USD

Seko PhyChain cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.14773-5.47%
30 dienas$ -0.307-10.74%
60 dienas$ +1.209+89.95%
90 dienas$ +1.233+93.40%
PhyChain Cenas izmaiņas šodien

Šodien PHYCHAIN cena mainījās par $ -0.14773 (-5.47%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PhyChain 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.307 (-10.74%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PhyChain 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PHYCHAIN piedzīvoja izmaiņas $ +1.209 (+89.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PhyChain 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +1.233 (+93.40%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PhyChain (PHYCHAIN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PhyChain cenas vēstures lapu.

Kas ir PhyChain (PHYCHAIN)?

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PhyChain ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PHYCHAIN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PhyChain mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PhyChain pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PhyChain cenas prognoze (USD)

Kāda būs PhyChain (PHYCHAIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PhyChain (PHYCHAIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PhyChain prognozes.

Apskati PhyChain cenas prognozi!

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomika

PhyChain (PHYCHAIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHYCHAIN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PhyChain (PHYCHAIN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PhyChain? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PhyChain MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PHYCHAIN uz vietējām valūtām

1 PhyChain(PHYCHAIN) uz VND
67,182.195
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AUD
A$3.93162
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz GBP
1.94028
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz EUR
2.22111
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz USD
$2.553
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MYR
RM10.69707
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TRY
107.45577
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz JPY
¥390.609
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ARS
ARS$3,721.55916
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz RUB
206.793
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz INR
226.52769
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz IDR
Rp42,549.98298
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PHP
149.73345
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz EGP
￡E.120.7569
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BRL
R$13.7862
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz CAD
C$3.5742
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BDT
311.2107
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz NGN
3,683.979
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz COP
$9,857.133
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ZAR
R.44.75409
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz UAH
107.43024
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TZS
T.Sh.6,288.16665
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz VES
Bs569.319
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz CLP
$2,415.138
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PKR
Rs721.78416
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz KZT
1,338.0273
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz THB
฿83.17674
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TWD
NT$78.96429
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AED
د.إ9.36951
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz CHF
Fr2.06793
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz HKD
HK$19.83681
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AMD
֏976.65015
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MAD
.د.م23.76843
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MXN
$47.69004
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SAR
ريال9.57375
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ETB
Br389.63886
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz KES
KSh329.82207
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz JOD
د.أ1.810077
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PLN
9.47163
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz RON
лв11.30979
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SEK
kr24.45774
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BGN
лв4.3401
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz HUF
Ft863.37354
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz CZK
54.25125
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz KWD
د.ك0.783771
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ILS
8.32278
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BOB
Bs17.64123
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AZN
4.3401
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TJS
SM23.53866
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz GEL
6.94416
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AOA
Kz2,340.05427
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BHD
.د.ب0.959928
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BMD
$2.553
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz DKK
kr16.5945
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz HNL
L67.24602
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MUR
117.1827
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz NAD
$44.19243
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz NOK
kr26.09166
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz NZD
$4.51881
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PAB
B/.2.553
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PGK
K10.74813
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz QAR
ر.ق9.29292
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz RSD
дин.260.68683
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz UZS
soʻm30,759.02907
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ALL
L214.73283
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ANG
ƒ4.56987
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz AWG
ƒ4.56987
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BBD
$5.106
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BAM
KM4.3401
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BIF
Fr7,528.797
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BND
$3.3189
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BSD
$2.553
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz JMD
$409.83309
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz KHR
10,253.00118
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz KMF
Fr1,087.578
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz LAK
55,499.99889
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz LKR
රු778.10334
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MDL
L43.24782
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MGA
Ar11,448.4179
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MOP
P20.424
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MVR
39.3162
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MWK
MK4,432.28883
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz MZN
MT163.26435
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz NPR
रु362.16858
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz PYG
18,105.876
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz RWF
Fr3,699.297
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SBD
$21.01119
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SCR
36.17601
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SRD
$98.2905
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SVC
$22.33875
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz SZL
L44.19243
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TMT
m8.96103
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TND
د.ت7.487949
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz TTD
$17.30934
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz UGX
Sh8,894.652
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz XAF
Fr1,457.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz XCD
$6.8931
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz XOF
Fr1,457.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz XPF
Fr262.959
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BWP
P34.4655
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz BZD
$5.13153
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz CVE
$246.03261
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz DJF
Fr451.881
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz DOP
$164.03025
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz DZD
د.ج333.44733
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz FJD
$5.82084
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz GNF
Fr22,198.335
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz GTQ
Q19.55598
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz GYD
$534.0876
1 PhyChain(PHYCHAIN) uz ISK
kr324.231

PhyChain resurss

Dziļākai izpratnei par PhyChain, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PhyChain vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PhyChain

Kāda ir PhyChain (PHYCHAIN) vērtība šodien?
Reāllaika PHYCHAIN cena USD ir 2.553 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHYCHAIN uz USD cena?
Pašreizējā PHYCHAIN uz USD cena ir $ 2.553. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PhyChain tirgus maksimums?
PHYCHAIN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHYCHAIN apjoms apgrozībā?
PHYCHAIN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PHYCHAIN vēsturiski augstākā cena?
PHYCHAIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PHYCHAIN vēsturiski zemākā cena?
PHYCHAIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PHYCHAIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHYCHAIN tirdzniecības apjoms ir $ 115.47K USD.
Vai PHYCHAIN šogad kāps augstāk?
PHYCHAIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHYCHAIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:11 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PHYCHAIN uz USD kalkulators

Summa

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.553 USD

Tirgot PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.553
$2.553$2.553
-5.51%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,539.06
$100,539.06$100,539.06

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,204.34
$3,204.34$3,204.34

-8.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.97
$152.97$152.97

-5.27%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1570
$2.1570$2.1570

-5.48%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,539.06
$100,539.06$100,539.06

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,204.34
$3,204.34$3,204.34

-8.63%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.97
$152.97$152.97

-5.27%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1570
$2.1570$2.1570

-5.48%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15867
$0.15867$0.15867

-3.20%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33468
$0.33468$0.33468

+2,081.74%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7027
$2.7027$2.7027

+1,701.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000250
$0.000000000250$0.000000000250

+190.69%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+101.70%