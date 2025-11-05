BiržaDEX+
Reāllaika PHT Stablecoin cena šodien ir 0.01704 USD. Seko līdzi reāllaika PHT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHT cenas tendenci MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:03 (UTC+8)

PHT Stablecoin (PHT) Cenas informācija (USD)

+0.94%

PHT Stablecoin (PHT) reāllaika cena ir $ 0.01704. Pēdējo 24 stundu laikā PHT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01695 līdz augstākajai $ 0.01712, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHT visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHT ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PHT Stablecoin (PHT) tirgus informācija

--
----

$ 4.34K
$ 4.34K$ 4.34K

$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

Pašreizējais PHT Stablecoin tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.34K. PHT apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 287850000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.90M.

PHT Stablecoin (PHT) cenas vēsture USD

Seko PHT Stablecoin cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.00027-1.56%
60 dienas$ -0.00045-2.58%
90 dienas$ +0.00004+0.23%
PHT Stablecoin Cenas izmaiņas šodien

Šodien PHT cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PHT Stablecoin 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00027 (-1.56%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PHT Stablecoin 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PHT piedzīvoja izmaiņas $ -0.00045 (-2.58%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PHT Stablecoin 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00004 (+0.23%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PHT Stablecoin (PHT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PHT Stablecoin cenas vēstures lapu.

Kas ir PHT Stablecoin (PHT)?

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PHT Stablecoin ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PHT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PHT Stablecoin mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PHT Stablecoin pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PHT Stablecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs PHT Stablecoin (PHT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PHT Stablecoin (PHT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PHT Stablecoin prognozes.

Apskati PHT Stablecoin cenas prognozi!

PHT Stablecoin (PHT) tokenomika

PHT Stablecoin (PHT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PHT Stablecoin (PHT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PHT Stablecoin? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PHT Stablecoin MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PHT uz vietējām valūtām

PHT Stablecoin resurss

Dziļākai izpratnei par PHT Stablecoin, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PHT Stablecoin vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PHT Stablecoin

Kāda ir PHT Stablecoin (PHT) vērtība šodien?
Reāllaika PHT cena USD ir 0.01704 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHT uz USD cena?
Pašreizējā PHT uz USD cena ir $ 0.01704. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PHT Stablecoin tirgus maksimums?
PHT tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHT apjoms apgrozībā?
PHT apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PHT vēsturiski augstākā cena?
PHT sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PHT vēsturiski zemākā cena?
PHT sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PHT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHT tirdzniecības apjoms ir $ 4.34K USD.
Vai PHT šogad kāps augstāk?
PHT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:03 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

