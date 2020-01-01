Seed.Photo (PHOTO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Seed.Photo (PHOTO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Seed.Photo (PHOTO) informācija

SEED.photo is a game-changer in the digital photography world, claiming the title of the world's first decentralized NFT photography marketplace. Imagine a platform where photographers can unleash their creativity, from capturing stunning shots to editing and uploading them. But here's the twist: they can transform their masterpieces into unique NFTs and join the exciting Web3 space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.seed.photo
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x6730f7A6BbB7b9C8e60843948f7FEB4B6a17B7F7

Seed.Photo (PHOTO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Seed.Photo (PHOTO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.34
$ 4.34$ 4.34
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.47730885327562134
$ 0.47730885327562134$ 0.47730885327562134
Pašreizējā cena:
$ 1.1502
$ 1.1502$ 1.1502

Seed.Photo (PHOTO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Seed.Photo (PHOTO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PHOTO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PHOTO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PHOTO tokenomiku, uzzini PHOTO tokena reāllaika cenu!

Seed.Photo (PHOTO) cenas vēsture

PHOTO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PHOTO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PHOTO? Mūsu PHOTO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.