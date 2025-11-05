BiržaDEX+
Reāllaika PHILCOIN cena šodien ir 0.01835 USD. Seko līdzi reāllaika PHL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PHL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PHL

PHL Cenas informācija

Kas ir PHL

PHL Oficiālā tīmekļa vietne

PHL Tokenomika

PHL Cenas prognoze

PHL Vēsture

PHL iegādes rokasgrāmata

PHL uz bezseguma valūtu konvertētājs

PHL Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PHILCOIN logotips

PHILCOIN kurss(PHL)

1 PHL uz USD reāllaika cena:

+0.49%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:56 (UTC+8)

PHILCOIN (PHL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

0.00%

+0.49%

+2.51%

+2.51%

PHILCOIN (PHL) reāllaika cena ir $ 0.01835. Pēdējo 24 stundu laikā PHL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0181 līdz augstākajai $ 0.0204, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PHL visu laiku augstākā cena ir $ 0.9330571942012122, savukārt zemākā - $ 0.000828659014263877.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PHL ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +0.49% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.51% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PHILCOIN (PHL) tirgus informācija

No.3892

MATIC

Pašreizējais PHILCOIN tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 165.09K. PHL apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 91.75M.

PHILCOIN (PHL) cenas vēsture USD

Seko PHILCOIN cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0000895+0.49%
30 dienas$ +0.00552+43.02%
60 dienas$ +0.01335+267.00%
90 dienas$ +0.01335+267.00%
PHILCOIN Cenas izmaiņas šodien

Šodien PHL cena mainījās par $ +0.0000895 (+0.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PHILCOIN 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00552 (+43.02%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PHILCOIN 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PHL piedzīvoja izmaiņas $ +0.01335 (+267.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PHILCOIN 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.01335 (+267.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PHILCOIN (PHL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PHILCOIN cenas vēstures lapu.

Kas ir PHILCOIN (PHL)?

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PHILCOIN ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PHL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PHILCOIN mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PHILCOIN pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PHILCOIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs PHILCOIN (PHL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PHILCOIN (PHL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PHILCOIN prognozes.

Apskati PHILCOIN cenas prognozi!

PHILCOIN (PHL) tokenomika

PHILCOIN (PHL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PHL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PHILCOIN (PHL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PHILCOIN? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PHILCOIN MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PHL uz vietējām valūtām

1 PHILCOIN(PHL) uz VND
482.88025
1 PHILCOIN(PHL) uz AUD
A$0.028259
1 PHILCOIN(PHL) uz GBP
0.013946
1 PHILCOIN(PHL) uz EUR
0.0159645
1 PHILCOIN(PHL) uz USD
$0.01835
1 PHILCOIN(PHL) uz MYR
RM0.0768865
1 PHILCOIN(PHL) uz TRY
0.7723515
1 PHILCOIN(PHL) uz JPY
¥2.80755
1 PHILCOIN(PHL) uz ARS
ARS$26.749162
1 PHILCOIN(PHL) uz RUB
1.48635
1 PHILCOIN(PHL) uz INR
1.6281955
1 PHILCOIN(PHL) uz IDR
Rp305.833211
1 PHILCOIN(PHL) uz PHP
1.0762275
1 PHILCOIN(PHL) uz EGP
￡E.0.867955
1 PHILCOIN(PHL) uz BRL
R$0.09909
1 PHILCOIN(PHL) uz CAD
C$0.02569
1 PHILCOIN(PHL) uz BDT
2.236865
1 PHILCOIN(PHL) uz NGN
26.47905
1 PHILCOIN(PHL) uz COP
$70.84935
1 PHILCOIN(PHL) uz ZAR
R.0.3216755
1 PHILCOIN(PHL) uz UAH
0.772168
1 PHILCOIN(PHL) uz TZS
T.Sh.45.1969675
1 PHILCOIN(PHL) uz VES
Bs4.09205
1 PHILCOIN(PHL) uz CLP
$17.3591
1 PHILCOIN(PHL) uz PKR
Rs5.187912
1 PHILCOIN(PHL) uz KZT
9.617235
1 PHILCOIN(PHL) uz THB
฿0.597843
1 PHILCOIN(PHL) uz TWD
NT$0.5675655
1 PHILCOIN(PHL) uz AED
د.إ0.0673445
1 PHILCOIN(PHL) uz CHF
Fr0.0148635
1 PHILCOIN(PHL) uz HKD
HK$0.1425795
1 PHILCOIN(PHL) uz AMD
֏7.0197925
1 PHILCOIN(PHL) uz MAD
.د.م0.1708385
1 PHILCOIN(PHL) uz MXN
$0.342778
1 PHILCOIN(PHL) uz SAR
ريال0.0688125
1 PHILCOIN(PHL) uz ETB
Br2.800577
1 PHILCOIN(PHL) uz KES
KSh2.3706365
1 PHILCOIN(PHL) uz JOD
د.أ0.01301015
1 PHILCOIN(PHL) uz PLN
0.0680785
1 PHILCOIN(PHL) uz RON
лв0.0812905
1 PHILCOIN(PHL) uz SEK
kr0.175793
1 PHILCOIN(PHL) uz BGN
лв0.031195
1 PHILCOIN(PHL) uz HUF
Ft6.205603
1 PHILCOIN(PHL) uz CZK
0.3899375
1 PHILCOIN(PHL) uz KWD
د.ك0.00563345
1 PHILCOIN(PHL) uz ILS
0.059821
1 PHILCOIN(PHL) uz BOB
Bs0.1267985
1 PHILCOIN(PHL) uz AZN
0.031195
1 PHILCOIN(PHL) uz TJS
SM0.169187
1 PHILCOIN(PHL) uz GEL
0.049912
1 PHILCOIN(PHL) uz AOA
Kz16.8194265
1 PHILCOIN(PHL) uz BHD
.د.ب0.0068996
1 PHILCOIN(PHL) uz BMD
$0.01835
1 PHILCOIN(PHL) uz DKK
kr0.119275
1 PHILCOIN(PHL) uz HNL
L0.483339
1 PHILCOIN(PHL) uz MUR
0.842265
1 PHILCOIN(PHL) uz NAD
$0.3176385
1 PHILCOIN(PHL) uz NOK
kr0.187537
1 PHILCOIN(PHL) uz NZD
$0.0324795
1 PHILCOIN(PHL) uz PAB
B/.0.01835
1 PHILCOIN(PHL) uz PGK
K0.0772535
1 PHILCOIN(PHL) uz QAR
ر.ق0.066794
1 PHILCOIN(PHL) uz RSD
дин.1.8737185
1 PHILCOIN(PHL) uz UZS
soʻm221.0842865
1 PHILCOIN(PHL) uz ALL
L1.5434185
1 PHILCOIN(PHL) uz ANG
ƒ0.0328465
1 PHILCOIN(PHL) uz AWG
ƒ0.0328465
1 PHILCOIN(PHL) uz BBD
$0.0367
1 PHILCOIN(PHL) uz BAM
KM0.031195
1 PHILCOIN(PHL) uz BIF
Fr54.11415
1 PHILCOIN(PHL) uz BND
$0.023855
1 PHILCOIN(PHL) uz BSD
$0.01835
1 PHILCOIN(PHL) uz JMD
$2.9457255
1 PHILCOIN(PHL) uz KHR
73.694701
1 PHILCOIN(PHL) uz KMF
Fr7.8171
1 PHILCOIN(PHL) uz LAK
398.9130355
1 PHILCOIN(PHL) uz LKR
රු5.592713
1 PHILCOIN(PHL) uz MDL
L0.310849
1 PHILCOIN(PHL) uz MGA
Ar82.286905
1 PHILCOIN(PHL) uz MOP
P0.1468
1 PHILCOIN(PHL) uz MVR
0.28259
1 PHILCOIN(PHL) uz MWK
MK31.8576185
1 PHILCOIN(PHL) uz MZN
MT1.1734825
1 PHILCOIN(PHL) uz NPR
रु2.603131
1 PHILCOIN(PHL) uz PYG
130.1382
1 PHILCOIN(PHL) uz RWF
Fr26.58915
1 PHILCOIN(PHL) uz SBD
$0.1510205
1 PHILCOIN(PHL) uz SCR
0.2600195
1 PHILCOIN(PHL) uz SRD
$0.706475
1 PHILCOIN(PHL) uz SVC
$0.1605625
1 PHILCOIN(PHL) uz SZL
L0.3176385
1 PHILCOIN(PHL) uz TMT
m0.0644085
1 PHILCOIN(PHL) uz TND
د.ت0.05382055
1 PHILCOIN(PHL) uz TTD
$0.124413
1 PHILCOIN(PHL) uz UGX
Sh63.9314
1 PHILCOIN(PHL) uz XAF
Fr10.47785
1 PHILCOIN(PHL) uz XCD
$0.049545
1 PHILCOIN(PHL) uz XOF
Fr10.47785
1 PHILCOIN(PHL) uz XPF
Fr1.89005
1 PHILCOIN(PHL) uz BWP
P0.247725
1 PHILCOIN(PHL) uz BZD
$0.0368835
1 PHILCOIN(PHL) uz CVE
$1.7683895
1 PHILCOIN(PHL) uz DJF
Fr3.24795
1 PHILCOIN(PHL) uz DOP
$1.1789875
1 PHILCOIN(PHL) uz DZD
د.ج2.3966935
1 PHILCOIN(PHL) uz FJD
$0.041838
1 PHILCOIN(PHL) uz GNF
Fr159.55325
1 PHILCOIN(PHL) uz GTQ
Q0.140561
1 PHILCOIN(PHL) uz GYD
$3.83882
1 PHILCOIN(PHL) uz ISK
kr2.33045

PHILCOIN resurss

Dziļākai izpratnei par PHILCOIN, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā PHILCOIN vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PHILCOIN

Kāda ir PHILCOIN (PHL) vērtība šodien?
Reāllaika PHL cena USD ir 0.01835 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PHL uz USD cena?
Pašreizējā PHL uz USD cena ir $ 0.01835. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PHILCOIN tirgus maksimums?
PHL tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PHL apjoms apgrozībā?
PHL apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija PHL vēsturiski augstākā cena?
PHL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.9330571942012122 USD apmērā.
Kāda bija PHL vēsturiski zemākā cena?
PHL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000828659014263877 USD.
Kāds ir PHL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PHL tirdzniecības apjoms ir $ 165.09K USD.
Vai PHL šogad kāps augstāk?
PHL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PHL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:56 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PHL uz USD kalkulators

Summa

PHL
PHL
USD
USD

1 PHL = 0.01835 USD

Tirgot PHL

PHL/USDT
Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

