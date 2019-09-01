Phala (PHA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Phala (PHA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Phala (PHA) informācija

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://phala.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.phala.network/introduction/readme
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Phala (PHA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 84.90M
$ 84.90M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 810.53M
$ 810.53M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 104.74M
$ 104.74M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.415366
$ 1.415366
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.07072015218418083
$ 0.07072015218418083
Pašreizējā cena:
$ 0.10474
$ 0.10474

Phala (PHA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Phala (PHA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PHA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PHA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PHA tokenomiku, uzzini PHA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PHA

Vēlies iekļaut Phala (PHA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PHA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Phala (PHA) cenas vēsture

PHA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PHA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PHA? Mūsu PHA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

