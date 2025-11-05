BiržaDEX+
Reāllaika PepsiCo cena šodien ir 144.07 USD. Seko līdzi reāllaika PEPON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PEPON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PEPON

PEPON Cenas informācija

Kas ir PEPON

PEPON Oficiālā tīmekļa vietne

PEPON Tokenomika

PEPON Cenas prognoze

PEPON Vēsture

PEPON iegādes rokasgrāmata

PEPON uz bezseguma valūtu konvertētājs

PEPON Tūlītējie darījumi

PepsiCo logotips

PepsiCo kurss(PEPON)

1 PEPON uz USD reāllaika cena:

$144.35
$144.35$144.35
+0.07%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:48 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 143.1
$ 143.1$ 143.1
24h zemākā
$ 145.83
$ 145.83$ 145.83
24h augstākā

$ 143.1
$ 143.1$ 143.1

$ 145.83
$ 145.83$ 145.83

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

+0.33%

+0.07%

-4.72%

-4.72%

PepsiCo (PEPON) reāllaika cena ir $ 144.07. Pēdējo 24 stundu laikā PEPON tika tirgots robežās no zemākās $ 143.1 līdz augstākajai $ 145.83, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PEPON visu laiku augstākā cena ir $ 156.71583734346297, savukārt zemākā - $ 139.61853462367836.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PEPON ir mainījies par +0.33% pēdējā stundā, par +0.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PepsiCo (PEPON) tirgus informācija

No.1758

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 55.44K
$ 55.44K$ 55.44K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

15.34K
15.34K 15.34K

15,344.14678025
15,344.14678025 15,344.14678025

ETH

Pašreizējais PepsiCo tirgus maksimums ir $ 2.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.44K. PEPON apjoms apgrozībā ir 15.34K ar kopējo apjomu 15344.14678025. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.21M.

PepsiCo (PEPON) cenas vēsture USD

Seko PepsiCo cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.101+0.07%
30 dienas$ +1.3+0.91%
60 dienas$ +44.07+44.07%
90 dienas$ +44.07+44.07%
PepsiCo Cenas izmaiņas šodien

Šodien PEPON cena mainījās par $ +0.101 (+0.07%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PepsiCo 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +1.3 (+0.91%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PepsiCo 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PEPON piedzīvoja izmaiņas $ +44.07 (+44.07%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PepsiCo 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +44.07 (+44.07%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PepsiCo (PEPON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PepsiCo cenas vēstures lapu.

Kas ir PepsiCo (PEPON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PepsiCo ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PEPON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PepsiCo mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PepsiCo pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PepsiCo cenas prognoze (USD)

Kāda būs PepsiCo (PEPON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PepsiCo (PEPON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PepsiCo prognozes.

Apskati PepsiCo cenas prognozi!

PepsiCo (PEPON) tokenomika

PepsiCo (PEPON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PEPON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PepsiCo (PEPON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PepsiCo? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PepsiCo MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PEPON uz vietējām valūtām

1 PepsiCo(PEPON) uz VND
3,791,202.05
1 PepsiCo(PEPON) uz AUD
A$221.8678
1 PepsiCo(PEPON) uz GBP
109.4932
1 PepsiCo(PEPON) uz EUR
125.3409
1 PepsiCo(PEPON) uz USD
$144.07
1 PepsiCo(PEPON) uz MYR
RM603.6533
1 PepsiCo(PEPON) uz TRY
6,063.9063
1 PepsiCo(PEPON) uz JPY
¥22,042.71
1 PepsiCo(PEPON) uz ARS
ARS$210,013.7204
1 PepsiCo(PEPON) uz RUB
11,669.67
1 PepsiCo(PEPON) uz INR
12,783.3311
1 PepsiCo(PEPON) uz IDR
Rp2,401,165.7062
1 PepsiCo(PEPON) uz PHP
8,449.7055
1 PepsiCo(PEPON) uz EGP
￡E.6,814.511
1 PepsiCo(PEPON) uz BRL
R$777.978
1 PepsiCo(PEPON) uz CAD
C$201.698
1 PepsiCo(PEPON) uz BDT
17,562.133
1 PepsiCo(PEPON) uz NGN
207,893.01
1 PepsiCo(PEPON) uz COP
$556,254.27
1 PepsiCo(PEPON) uz ZAR
R.2,525.5471
1 PepsiCo(PEPON) uz UAH
6,062.4656
1 PepsiCo(PEPON) uz TZS
T.Sh.354,851.6135
1 PepsiCo(PEPON) uz VES
Bs32,127.61
1 PepsiCo(PEPON) uz CLP
$136,290.22
1 PepsiCo(PEPON) uz PKR
Rs40,731.4704
1 PepsiCo(PEPON) uz KZT
75,507.087
1 PepsiCo(PEPON) uz THB
฿4,693.8006
1 PepsiCo(PEPON) uz TWD
NT$4,456.0851
1 PepsiCo(PEPON) uz AED
د.إ528.7369
1 PepsiCo(PEPON) uz CHF
Fr116.6967
1 PepsiCo(PEPON) uz HKD
HK$1,119.4239
1 PepsiCo(PEPON) uz AMD
֏55,113.9785
1 PepsiCo(PEPON) uz MAD
.د.م1,341.2917
1 PepsiCo(PEPON) uz MXN
$2,691.2276
1 PepsiCo(PEPON) uz SAR
ريال540.2625
1 PepsiCo(PEPON) uz ETB
Br21,987.9634
1 PepsiCo(PEPON) uz KES
KSh18,612.4033
1 PepsiCo(PEPON) uz JOD
د.أ102.14563
1 PepsiCo(PEPON) uz PLN
534.4997
1 PepsiCo(PEPON) uz RON
лв638.2301
1 PepsiCo(PEPON) uz SEK
kr1,380.1906
1 PepsiCo(PEPON) uz BGN
лв244.919
1 PepsiCo(PEPON) uz HUF
Ft48,721.5926
1 PepsiCo(PEPON) uz CZK
3,061.4875
1 PepsiCo(PEPON) uz KWD
د.ك44.22949
1 PepsiCo(PEPON) uz ILS
469.6682
1 PepsiCo(PEPON) uz BOB
Bs995.5237
1 PepsiCo(PEPON) uz AZN
244.919
1 PepsiCo(PEPON) uz TJS
SM1,328.3254
1 PepsiCo(PEPON) uz GEL
391.8704
1 PepsiCo(PEPON) uz AOA
Kz132,053.1213
1 PepsiCo(PEPON) uz BHD
.د.ب54.17032
1 PepsiCo(PEPON) uz BMD
$144.07
1 PepsiCo(PEPON) uz DKK
kr936.455
1 PepsiCo(PEPON) uz HNL
L3,794.8038
1 PepsiCo(PEPON) uz MUR
6,612.813
1 PepsiCo(PEPON) uz NAD
$2,493.8517
1 PepsiCo(PEPON) uz NOK
kr1,472.3954
1 PepsiCo(PEPON) uz NZD
$255.0039
1 PepsiCo(PEPON) uz PAB
B/.144.07
1 PepsiCo(PEPON) uz PGK
K606.5347
1 PepsiCo(PEPON) uz QAR
ر.ق524.4148
1 PepsiCo(PEPON) uz RSD
дин.14,710.9877
1 PepsiCo(PEPON) uz UZS
soʻm1,735,782.7333
1 PepsiCo(PEPON) uz ALL
L12,117.7277
1 PepsiCo(PEPON) uz ANG
ƒ257.8853
1 PepsiCo(PEPON) uz AWG
ƒ257.8853
1 PepsiCo(PEPON) uz BBD
$288.14
1 PepsiCo(PEPON) uz BAM
KM244.919
1 PepsiCo(PEPON) uz BIF
Fr424,862.43
1 PepsiCo(PEPON) uz BND
$187.291
1 PepsiCo(PEPON) uz BSD
$144.07
1 PepsiCo(PEPON) uz JMD
$23,127.5571
1 PepsiCo(PEPON) uz KHR
578,593.7642
1 PepsiCo(PEPON) uz KMF
Fr61,373.82
1 PepsiCo(PEPON) uz LAK
3,131,956.4591
1 PepsiCo(PEPON) uz LKR
රු43,909.6546
1 PepsiCo(PEPON) uz MDL
L2,440.5458
1 PepsiCo(PEPON) uz MGA
Ar646,053.101
1 PepsiCo(PEPON) uz MOP
P1,152.56
1 PepsiCo(PEPON) uz MVR
2,218.678
1 PepsiCo(PEPON) uz MWK
MK250,121.3677
1 PepsiCo(PEPON) uz MZN
MT9,213.2765
1 PepsiCo(PEPON) uz NPR
रु20,437.7702
1 PepsiCo(PEPON) uz PYG
1,021,744.44
1 PepsiCo(PEPON) uz RWF
Fr208,757.43
1 PepsiCo(PEPON) uz SBD
$1,185.6961
1 PepsiCo(PEPON) uz SCR
2,041.4719
1 PepsiCo(PEPON) uz SRD
$5,546.695
1 PepsiCo(PEPON) uz SVC
$1,260.6125
1 PepsiCo(PEPON) uz SZL
L2,493.8517
1 PepsiCo(PEPON) uz TMT
m505.6857
1 PepsiCo(PEPON) uz TND
د.ت422.55731
1 PepsiCo(PEPON) uz TTD
$976.7946
1 PepsiCo(PEPON) uz UGX
Sh501,939.88
1 PepsiCo(PEPON) uz XAF
Fr82,263.97
1 PepsiCo(PEPON) uz XCD
$388.989
1 PepsiCo(PEPON) uz XOF
Fr82,263.97
1 PepsiCo(PEPON) uz XPF
Fr14,839.21
1 PepsiCo(PEPON) uz BWP
P1,944.945
1 PepsiCo(PEPON) uz BZD
$289.5807
1 PepsiCo(PEPON) uz CVE
$13,884.0259
1 PepsiCo(PEPON) uz DJF
Fr25,500.39
1 PepsiCo(PEPON) uz DOP
$9,256.4975
1 PepsiCo(PEPON) uz DZD
د.ج18,816.9827
1 PepsiCo(PEPON) uz FJD
$328.4796
1 PepsiCo(PEPON) uz GNF
Fr1,252,688.65
1 PepsiCo(PEPON) uz GTQ
Q1,103.5762
1 PepsiCo(PEPON) uz GYD
$30,139.444
1 PepsiCo(PEPON) uz ISK
kr18,296.89

PepsiCo resurss

Dziļākai izpratnei par PepsiCo, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā PepsiCo vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PepsiCo

Kāda ir PepsiCo (PEPON) vērtība šodien?
Reāllaika PEPON cena USD ir 144.07 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PEPON uz USD cena?
Pašreizējā PEPON uz USD cena ir $ 144.07. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PepsiCo tirgus maksimums?
PEPON tirgus maksimums ir $ 2.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PEPON apjoms apgrozībā?
PEPON apjoms apgrozībā ir 15.34K USD.
Kāda bija PEPON vēsturiski augstākā cena?
PEPON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 156.71583734346297 USD apmērā.
Kāda bija PEPON vēsturiski zemākā cena?
PEPON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 139.61853462367836 USD.
Kāds ir PEPON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PEPON tirdzniecības apjoms ir $ 55.44K USD.
Vai PEPON šogad kāps augstāk?
PEPON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PEPON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:01:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PEPON uz USD kalkulators

Summa

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 144.07 USD

Tirgot PEPON

PEPON/USDT
$144.35
$144.35$144.35
+0.06%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

