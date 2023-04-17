Pepe (PEPE) tokenomika
Pepe (PEPE) informācija
Pepe ir noguris no skatīšanās, kā visi spēlē karstā kartupeli ar beznosacījuma atvasinājumu Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu monētas. Inu's ir bijuši savā dienā. Ir laiks pasaulē atzītākajam memam uzņemt savu valdību kā memu karali. Pepe ir šeit, lai atkal padarītu mememonētas lielas. Izstrādāts slepeni bez iepriekšējās pārdošanas, bez nodokļiem, LP sadedzināts un līgums atsaukts, $PEPE ir monēta cilvēkiem, uz visiem laikiem. Piespējots ar tīru memētisku spēku, ļaujot $PEPE parādīt asinīm ceļu. Lorda Keka mēs uzticamies.
Pepe (PEPE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pepe (PEPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta Pepe (PEPE) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti PEPE tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
Overview
PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract.
Issuance Mechanism
- Type: Fixed supply, no inflation or further minting.
- Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.
- Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum.
Allocation Mechanism
|Allocation Group
|Allocation Recipient
|Amount (PEPE)
|% of Total Supply
|Unlock Type
|Unlock Date
|Community/Incentives
|Community
|420,690,000,000,000
|100%
|Cliff
|2023-04-17
|Uniswap v3 Liquidity
|Uniswap Pool
|~39,166,000,000,000
|10%
|Instant
|2023-04-17
|CEX/Bridges/Liquidity
|Reserve Address
|~29,030,000,000,000
|6.9%
|Instant
|2023-04-17
- No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.
- No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.
- No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.
- No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.
- No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project.
Locking and Unlocking Mechanism
- No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.
- Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.
- Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable.
Token Distribution and Concentration
- Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.
- On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains.
Summary Table
|Metric
|Value
|Total Supply
|420,690,000,000,000 PEPE
|Initial Mint Date
|2023-04-17
|Team/Advisor Allocation
|0%
|Fundraising
|None
|Staking/Yield
|None
|Governance
|None
|Locking/Vesting
|None
|Contract Ownership
|Renounced
|Major Use
|Meme/Entertainment
|Top 10 Holder Concentration
|~41%
Key Takeaways
- PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.
- All tokens were unlocked at launch; there are no vesting or lockup mechanisms.
- No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.
- Token contract is immutable and liquidity is permanently locked.
This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.
Pepe (PEPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pepe (PEPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais PEPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu PEPE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti PEPE tokenomiku, uzzini PEPE tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
