Reāllaika Peezy cena šodien ir 0.000002031 USD. Seko līdzi reāllaika PEEZY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PEEZY cenas tendenci MEXC.

Peezy logotips

Peezy kurss(PEEZY)

1 PEEZY uz USD reāllaika cena:

$0.00000203
$0.00000203$0.00000203
-0.44%1D
USD
Peezy (PEEZY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:49:23 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000201
$ 0.00000201$ 0.00000201
24h zemākā
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
24h augstākā

$ 0.00000201
$ 0.00000201$ 0.00000201

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+0.04%

-0.44%

-3.61%

-3.61%

Peezy (PEEZY) reāllaika cena ir $ 0.000002031. Pēdējo 24 stundu laikā PEEZY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000201 līdz augstākajai $ 0.000002102, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PEEZY visu laiku augstākā cena ir $ 0.000017366930284222, savukārt zemākā - $ 0.000000008008476234.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PEEZY ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -0.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Peezy (PEEZY) tirgus informācija

No.2464

$ 620.78K
$ 620.78K$ 620.78K

$ 97.18K
$ 97.18K$ 97.18K

$ 854.42K
$ 854.42K$ 854.42K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Pašreizējais Peezy tirgus maksimums ir $ 620.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 97.18K. PEEZY apjoms apgrozībā ir 305.65B ar kopējo apjomu 359709061786. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 854.42K.

Peezy (PEEZY) cenas vēsture USD

Seko Peezy cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00000000897-0.44%
30 dienas$ -0.000000826-28.92%
60 dienas$ -0.000003019-59.79%
90 dienas$ -0.000003166-60.92%
Peezy Cenas izmaiņas šodien

Šodien PEEZY cena mainījās par $ -0.00000000897 (-0.44%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Peezy 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000000826 (-28.92%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Peezy 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PEEZY piedzīvoja izmaiņas $ -0.000003019 (-59.79%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Peezy 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000003166 (-60.92%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Peezy (PEEZY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Peezy cenas vēstures lapu.

Kas ir Peezy (PEEZY)?

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Peezy ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PEEZY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Peezy mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Peezy pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Peezy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Peezy (PEEZY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Peezy (PEEZY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Peezy prognozes.

Apskati Peezy cenas prognozi!

Peezy (PEEZY) tokenomika

Peezy (PEEZY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PEEZY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Peezy (PEEZY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Peezy? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Peezy MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PEEZY uz vietējām valūtām

Peezy resurss

Dziļākai izpratnei par Peezy, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Peezy vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Peezy

Kāda ir Peezy (PEEZY) vērtība šodien?
Reāllaika PEEZY cena USD ir 0.000002031 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PEEZY uz USD cena?
Pašreizējā PEEZY uz USD cena ir $ 0.000002031. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Peezy tirgus maksimums?
PEEZY tirgus maksimums ir $ 620.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PEEZY apjoms apgrozībā?
PEEZY apjoms apgrozībā ir 305.65B USD.
Kāda bija PEEZY vēsturiski augstākā cena?
PEEZY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.000017366930284222 USD apmērā.
Kāda bija PEEZY vēsturiski zemākā cena?
PEEZY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000000008008476234 USD.
Kāds ir PEEZY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PEEZY tirdzniecības apjoms ir $ 97.18K USD.
Vai PEEZY šogad kāps augstāk?
PEEZY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PEEZY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:49:23 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

