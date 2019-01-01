PAX Gold (PAXG) tokenomika

PAX Gold (PAXG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PAX Gold (PAXG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
PAX Gold (PAXG) informācija

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.paxos.com/paxgold/
Tehniskais dokuments:
https://www.paxos.com/pax-gold
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/C6oFsE8nXRDThzrMEQ5SxaNFGKoyyfWDDVPw37JKvPTe

PAX Gold (PAXG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PAX Gold (PAXG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.05B
Kopējais apjoms:
$ 288.61K
Apjoms apgrozībā:
$ 288.61K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.05B
Visu laiku augstākā cena:
$ 3,816.27
Visu laiku zemākā cena:
$ 1,387.97650287
Pašreizējā cena:
$ 3,651.46
PAX Gold (PAXG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PAX Gold (PAXG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PAXG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PAXG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PAXG tokenomiku, uzzini PAXG tokena reāllaika cenu!

Atruna

